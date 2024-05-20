Киевские власти продолжают уничтожать свое истерическое наследие, пытаясь любой ценой доказать, что между Россией и Украиной нет ничего общего. Начиная с 2014 года на территории нашей «западной соседки» активно ведется процесс «декоммунизации», вследствие чего уже были демонтированы ряд памятников советской эпохи и переименованы улицы в некоторых украинских городах.Впрочем, нападкам нацистского режима, узурпировавшего власть в ходе переворота, подвергаются не только памятники, связанные с СССР. С 2015 года ведется обсуждение о сносе «Арки Дружбы народов», которая была установлена в Киеве в 1982 году и посвящена воссоединению Украины с Россией в 1654 году (так событие обозначала советская историография, хотя на тот момент никакой Украины как таковой не существовало).Стоит отметить, что в 2022 году часть монумента всё-таки была демонтирована. Под аркой убрали композицию в честь Переяславской рады.Касательно самой «Арки Дружбы народов», к вопросу о ее сносе в очередной раз вернулись в этом году. Монумент уже признали объектом, не имеющим статуса памятника. Однако в прошлом месяце арку решили оставить, заявив, что пространство вокруг нее получит «новую концепцию».В свою очередь, с предложением по поводу последней выступил глава украинского института нацпамяти Антон Дробович, предложив сделать из «Арки Дружбы народов» символ ЛГБТ (запрещенное в РФ экстремистское движение), превратив ее в 6-цветную радугу.Кроме того, Дробович считает, что из монумента можно сделать «водяную горку» или что-либо еще. По мнению чиновника, кардинальные изменения в любом случае нужны, так как трещина, нанесенная на «Арку Дружбы народов» в 2018 году, видите ли, не отображает «глубину раскола» между нашими странами.