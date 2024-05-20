Глава украинского института нацпамяти предложил сделать из «Арки Дружбы народов» символ «сексуальных меньшинств»

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Глава украинского института нацпамяти предложил сделать из «Арки Дружбы народов» символ «сексуальных меньшинств»

Киевские власти продолжают уничтожать свое истерическое наследие, пытаясь любой ценой доказать, что между Россией и Украиной нет ничего общего. Начиная с 2014 года на территории нашей «западной соседки» активно ведется процесс «декоммунизации», вследствие чего уже были демонтированы ряд памятников советской эпохи и переименованы улицы в некоторых украинских городах.

Впрочем, нападкам нацистского режима, узурпировавшего власть в ходе переворота, подвергаются не только памятники, связанные с СССР. С 2015 года ведется обсуждение о сносе «Арки Дружбы народов», которая была установлена в Киеве в 1982 году и посвящена воссоединению Украины с Россией в 1654 году (так событие обозначала советская историография, хотя на тот момент никакой Украины как таковой не существовало).



Стоит отметить, что в 2022 году часть монумента всё-таки была демонтирована. Под аркой убрали композицию в честь Переяславской рады.

Касательно самой «Арки Дружбы народов», к вопросу о ее сносе в очередной раз вернулись в этом году. Монумент уже признали объектом, не имеющим статуса памятника. Однако в прошлом месяце арку решили оставить, заявив, что пространство вокруг нее получит «новую концепцию».

В свою очередь, с предложением по поводу последней выступил глава украинского института нацпамяти Антон Дробович, предложив сделать из «Арки Дружбы народов» символ ЛГБТ (запрещенное в РФ экстремистское движение), превратив ее в 6-цветную радугу.

Кроме того, Дробович считает, что из монумента можно сделать «водяную горку» или что-либо еще. По мнению чиновника, кардинальные изменения в любом случае нужны, так как трещина, нанесенная на «Арку Дружбы народов» в 2018 году, видите ли, не отображает «глубину раскола» между нашими странами.
24 комментария
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  1. guest Звание
    guest
    +2
    Сегодня, 15:28
    Глава украинского института нацпамяти предложил сделать из «Арки Дружбы народов» символ «сексуальных меньшинств»

    Лучше пусть тогда уже снесут.
    1. Labrador Звание
      Labrador
      +14
      Сегодня, 15:37
      А зачем? Так же символичнее: поменяли дружбу народов на гомосятину :)
      1. Вежливый Лось Звание
        Вежливый Лось
        +10
        Сегодня, 15:47
        Цитата: Labrador
        Так же символичнее: поменяли дружбу народов на гомосятину :)

        Арка американо-украинской дрючбы.
        1. alex-defensor Звание
          alex-defensor
          +1
          Сегодня, 16:56
          Глава украинского института нацпамяти предложил сделать из «Арки Дружбы народов» символ «сексуальных меньшинств»

          Нация - вымышленная, история - вымышленная, достижения - вымышленные, теперь и пол у них у всех - вымышленный, всё сходится...
          1. krot Звание
            krot
            +1
            Сегодня, 17:08
            Вся хохлян-дия воюет за европейскую гомосятину.. Символично.
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 16:29
        Ещё символичнее под аркой установить монумент: чубатый украинец в спущенных шароварах в коленно-локтевой позиции, а сзади негр пристроился в форме армии США. laughing
        Очень толерастно получится. laughing good
    2. knn54 Звание
      knn54
      +3
      Сегодня, 16:12
      В Европу через gopy,однако.
      1. Наган Звание
        Наган
        -1
        Сегодня, 17:19
        Лица нетрадицианальной ориентации на букву "п".
    3. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 16:28
      Пусть делают. ЛГБТ это символ их государства.( на четверерьках и отдаться- всем, кто даст денег) Национальная идея хуторянского украинства.
  2. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +7
    Сегодня, 15:29
    А почему только арку? Весть Киев надо так раскрасить.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +13
    Сегодня, 15:29
    — Что там за шум на улице, Бэрримор?
    — Это гей-парад, сэр.
    — И чего же они требуют, Бэрримор?
    — Однополой любви, сэр.
    — Им разве кто-то запрещает?
    — Нет, сэр.
    — Так почему же всё-таки они шумят?
    — Педерасты , сэр...
  4. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 15:29
    Глава украинского института нацпамяти предложил сделать из «Арки Дружбы народов» символ «сексуальных меньшинств»

    Да и переделывать ничего не нужно... Только название и табличку сменить... Тем более про дружбу в УкроРейхе давно уже забыли, а про права меньшинств Запад постоянно напоминает...
  5. Andobor Звание
    Andobor
    +2
    Сегодня, 15:29
    Да, закрепить монументально текущую ситуацию, чтобы не даром украинцы соответствующе назывались.
  6. bambr731 Звание
    bambr731
    +1
    Сегодня, 15:30
    Глава украинского института нацпамяти предложил сделать из «Арки Дружбы народов» символ «сексуальных меньшинств»

    Фантазия упоротых впечатляет. Это надо до такого додуматься!!! Такое даже наполовину голубой Европе в голову не пришло бы
    1. vik669 Звание
      vik669
      +6
      Сегодня, 15:42
      Такая вот вна Украине нацпамять! Народ, который не помнит своего прошлого - не имеет будущего.
      Так почему же всё-таки они шумят?
      Педерасты , сэр...
    2. fif21 Звание
      fif21
      -1
      Сегодня, 16:47
      Цитата: bambr731
      Фантазия упоротых впечатляет.

      Как все запущено ! wassat Это реклама Украинских ценностей ? Боевые петухи Ляшко и Люси . wassat
  7. al3x Звание
    al3x
    +5
    Сегодня, 15:33
    Зачётно лизнули западникам прям промеж булок, но это не поможет украм стать частью "цивилизованной Европы".
  8. кредо Звание
    кредо
    +11
    Сегодня, 15:35
    А я за то, чтобы цвет радуги признавался в России как цвет естественного природного явления, а все попытки привязать его к извращенцам пресекались на корню.
    А то уже дошло до того, что любимый мною голубой цвет у некоторой части населения ассоциируется к педерастами.
    Если так дело пойдёт, то скоро все цвета и оттенки присвоят лица с извращённым представлением о прекрасном и всем остальным оставят лишь чёрный цвет в качестве признания его соответствия людям с нормальным взглядом на половое различие людей. hi
  9. Оптимус_Прайм Звание
    Оптимус_Прайм
    +1
    Сегодня, 15:36
    Капец этой новости уже 10 лет ато и больше. Арку даже красить начали в эти цвета (радуга) только чёт не пошло и недокрасили это давно было
  10. Комментарий был удален.
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:57
    Им страшно, они перед забугорными хозяином не знаю, ещё как вывернутся, что б взяли обняли покрепче и полюбили по максимуму.
    В общем, там уже ни о какой пониженной социальной и не пахнет, там воняет ещё круче....
  12. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 16:10
    На сегодняшний день чубатая власть в чубатом концлагере достигла абсолюта. Что там декоммунизация, еще немного и дело дойдет до абажуров, а стадо продолжит мычать и кланяться.
  13. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 16:17
    Да вся Украина это символ ЛГБТ.
  14. жарофф Звание
    жарофф
    +1
    Сегодня, 16:29
    На государственном уровне признать себя педерастами! Сильно
  15. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 16:49
    А была ли она, дружба то с ххлом?
    Дружба была между украинцами и русскими, причем украинцами по недоразумению назвали русских, проживающих на русской земле, вот такой казус со времён Польши Посполитой, это они обозвали захваченные русские княжества окраиной и добавили туда своих наместников ххлов.