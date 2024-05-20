Экс-советник Кучмы: Мужчины и женщины с военными и медицинскими специальностями на Украине – это уже рабы

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Экс-советник Кучмы: Мужчины и женщины с военными и медицинскими специальностями на Украине – это уже рабы

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин подверг критике политику украинских властей, которые ведут в стране тотальную мобилизацию.

По словам политика, происходящее сегодня на Украине похоже на превращение граждан страны с военными и медицинскими специальностями в рабов. Особенно это стало очевидно после принятия закона об ужесточении мобилизации, считает Соскин. Данный закон вступил в силу на прошлой неделе и значительно ограничивает свободу украинцев, подпадающих под него.



Получается, мужчины и женщины с военными специальностями, с медицинскими специальностями – это уже рабы

- отметил экс-советник Кучмы, добавив, что и родственники этих бедных мобилизованных тоже окажутся рабами, так как тоже уже к ним привязаны «цепями».

Соскин назвал нынешние власти Украины бандой, захватившей государство и использующей его для террора и насилия по отношению ко всему населению. По его словам, эта банда организовала в стране бандитское рабство с целью собственного обогащения, используя при этом население как пушечное мясо.

Ранее Соскин говорил, что стоит забыть о возвращении границ не только 1991 года, но и февраля 2022 года. Тогда же он отмечал, что этого не будет, так как Украина не воюет за свои интересы.
14 комментариев
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  1. Егоза Звание
    Егоза
    +5
    Сегодня, 15:42
    Получается, мужчины и женщины с военными специальностями, с медицинскими специальностями – это уже рабы

    Да большая часть народа уже давно рабы.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +5
      Сегодня, 15:43
      и это заслуга экс-советника Кучмы в том числе
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 16:06
      "Буде вільна Украіна у свободі жити, Буде кожний украінець..Західу служити"
      1. Сергей Викторович Королев Звание
        Сергей Викторович Королев
        +1
        Сегодня, 16:37
        Будет,будет: барбекю в аду!
    3. Sevastiec Звание
      Sevastiec
      +2
      Сегодня, 16:33
      это уже рабы


      Да рабов, вообще-то, бывает даже берегут, они же работают и пользу приносят. А тут, просто мясо.
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +3
    Сегодня, 15:47
    Олегу Соскину 70 лет... В ВСУ точно не загребут, там с 25-ти до 60-ти, а вот грохнуть могут... Так что Олег, поосторожнее бы... Олесь Бузина тоже думал что не осмелятся...
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 15:51
      А СБУ?А,ну конечно.Этим нерабам-Соскину,Шарию итд вещать удобнее подальше от неньки yes
  3. Фаталист Звание
    Фаталист
    +3
    Сегодня, 15:48
    Ах Соскин, Соскин, что ж ты насоветовал Кучме, что он третий тур выборов назначил? lol . И по ходу нашего продвижения на фронте оный прозревает. Да ведь не только со "специальностями" граждане стали рабами_ все граждане Украины рабы. Просто одни работают на "кухне" хозяина, а другие разгребают дерьмо хозяина.
  4. Single-n Звание
    Single-n
    +2
    Сегодня, 15:55
    Ухилянт!! Пораженец!!! Не могут люди проскакавщие 3 майдана быть рабами.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 15:58
    Ну рабы, будущее мясо, а потом на навоз пойдут... что наскакали, то и получили.
  6. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +2
    Сегодня, 16:11
    Они же сами скакали на своём майдауне, вот и наскакали. Пусть теперь жрут по полной. Добро пожаловать в гейропу с кружевными труселями. Всё "банда" Януковича плохая была, так пусть "хорошую" попробуют.
  7. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 16:15
    Что значит рабы? Военный сам выбирал свой путь, да и медики все военнообязанные.
  8. Victal Звание
    Victal
    +1
    Сегодня, 16:50
    Цитировать этого негодяя - себя не уважать. Даже если он иногда говорит что-то путное.
    Если слушать Соскина, так в России вообще все рабы, именно из-за таких как он, с таким мышлением, эта война и началась. В последнее время он говорит что-то похожее на правду, но вы посмотрите с каким чувством глубокого разочарования он это делает.
  9. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 16:52
    Получается, мужчины и женщины с военными специальностями, с медицинскими специальностями – это уже рабы

    - отметил экс-советник Кучмы, добавив, что и родственники этих бедных мобилизованных тоже окажутся рабами, так как тоже уже к ним привязаны «цепями».
    А во времена президенства Леонида Кучмы рабами не были и слово коррупция никто не воспринимал всерьёз ! fellow Также любопытно на какие честно заработанные финансовые средства Леонид Данилович проживает на лазурном побережье Франции ?! request what