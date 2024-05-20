Экс-советник Кучмы: Мужчины и женщины с военными и медицинскими специальностями на Украине – это уже рабы

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин подверг критике политику украинских властей, которые ведут в стране тотальную мобилизацию.По словам политика, происходящее сегодня на Украине похоже на превращение граждан страны с военными и медицинскими специальностями в рабов. Особенно это стало очевидно после принятия закона об ужесточении мобилизации, считает Соскин. Данный закон вступил в силу на прошлой неделе и значительно ограничивает свободу украинцев, подпадающих под него.- отметил экс-советник Кучмы, добавив, что и родственники этих бедных мобилизованных тоже окажутся рабами, так как тоже уже к ним привязаны «цепями».Соскин назвал нынешние власти Украины бандой, захватившей государство и использующей его для террора и насилия по отношению ко всему населению. По его словам, эта банда организовала в стране бандитское рабство с целью собственного обогащения, используя при этом население как пушечное мясо.Ранее Соскин говорил, что стоит забыть о возвращении границ не только 1991 года, но и февраля 2022 года. Тогда же он отмечал, что этого не будет, так как Украина не воюет за свои интересы.

Получается, мужчины и женщины с военными специальностями, с медицинскими специальностями – это уже рабы

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