Владимир Путин провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером

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Владимир Путин провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером

Российский президент провел телефонный разговор с Мохаммадом Мохбером, который после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси будет исполнять его обязанности. Ранее Путин направил телеграмму с соболезнованиями аятолле Сейеду Али Хаменеи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, российский президент выразил самые глубокие соболезнования Верховному руководителю Ирана Али Хаменеи, Мохаммаду Мохберу и всему иранскому народу в связи с трагической гибелью в авиакатастрофе Эбрахима Раиси и ряда других государственных деятелей страны. При этом Путин подчеркнул, что хорошо знал иранского президента. По его словам, Раиси внес большой вклад в установление дружеских отношений двух стран.



В ответ исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер высказал искреннюю признательность за слова сочувствия и поддержки в это тяжёлое для страны время, а также подтвердил, что Тегеран продолжит курс на укрепление связей с Москвой во всех сферах.

Напомним, что вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и другими государственными чиновниками разбился 19 мая в горах иранской провинции Восточный Азербайджан во время возвращения со встречи с лидером республики Азербайджан Ильхамом Алиевым. В катастрофе никто не выжил, тела погибших были обнаружены сегодня утром и доставлены в Тебриз. Похороны назначены на 21 мая, в Иране объявлен пятидневный траур.
13 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:22
    «Тегеран продолжит курс на укрепление связей с Москвой во всех сферах» —

    — Теперь Ирану сворачивать с этого курса тем более нельзя ...
  2. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 15:29
    Вот наши Мишки долетели без происшествий, а белка рухнула. Может повод иранцам задуматься и обновить авиапарк первых лиц? У нас есть, что предложить.
    1. Коте пане Коханка Звание
      Коте пане Коханка
      -2
      Сегодня, 16:00
      Вот наши Мишки долетели без происшествий, а белка рухнула. Может повод иранцам задуматься и обновить авиапарк первых лиц? У нас есть, что предложить.

      Насколько я понял, что крушение потерпел Ми-171 достаточно свежей модификации.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        +1
        Сегодня, 16:38
        Насколько я понял, что крушение потерпел Ми-171 достаточно свежей модификации.


        Нет, это был Bell Helicopter
        1. Коте пане Коханка Звание
          Коте пане Коханка
          0
          Сегодня, 16:57
          За что купил то и продаю.
          Вертолёт иранского лидера Ибрагима Раиси совершил жёсткую посадку в горах провинции Восточный Азербайджан
          Вчера, 16:30
          38
          Вертолёт иранского лидера Ибрагима Раиси совершил жёсткую посадку в горах провинции Восточный Азербайджан
          Вертолет Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан.

          Если американец, то выводы Вы сделали правильные.
          1. al3x Звание
            al3x
            0
            Сегодня, 17:05
            Да, вчера новости по этой ситуации были желтее жёлтого, одни фейки sad
      2. al3x Звание
        al3x
        +1
        Сегодня, 16:46
        Рухнул виповоз Bell, Ми долетели
      3. BAI Звание
        BAI
        0
        Сегодня, 17:03
        Разбился Bell 212...........................
  3. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 15:32
    После подрыва "Северного потока" янки, бритты, израильтяне совсем отвязались. От безнаказанности совсем распоясались. Все красные линии Кремля стёрты.
    И все продолжает происходить по сценарию управляемого хаоса.

    Кто следующий?
    1. olhon Звание
      olhon
      +1
      Сегодня, 15:39
      Мы все следующие.
      Орбану посерьезней надо относится к безопастности.
      1. Фактор Звание
        Фактор
        -1
        Сегодня, 16:03
        Не исключено, что в списке первым номером идёт Доня Фредович Трамп.
  4. sodium20 Звание
    sodium20
    -1
    Сегодня, 16:46
    The next 5 months and 15 days are very crucial for Pro-Russian and Pro-China leaders around the world. Biden will play all his cards to protect 'Satanyahu' and 'Satansky'. The countries in global south will encounter political or military coup's (coup d'etat), assasination attempts, sabotages such as airline crash, refinery blast, nuclear fuel leakage, externally controlled earthquake, tsunami etc
  5. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    -1
    Сегодня, 16:55
    Сомнительно, чтобы Моссад имел какое-то отношение к смерти персидского президента в этом случае.