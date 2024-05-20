Владимир Путин провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером

Российский президент провел телефонный разговор с Мохаммадом Мохбером, который после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси будет исполнять его обязанности. Ранее Путин направил телеграмму с соболезнованиями аятолле Сейеду Али Хаменеи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.Согласно сообщению, российский президент выразил самые глубокие соболезнования Верховному руководителю Ирана Али Хаменеи, Мохаммаду Мохберу и всему иранскому народу в связи с трагической гибелью в авиакатастрофе Эбрахима Раиси и ряда других государственных деятелей страны. При этом Путин подчеркнул, что хорошо знал иранского президента. По его словам, Раиси внес большой вклад в установление дружеских отношений двух стран.В ответ исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер высказал искреннюю признательность за слова сочувствия и поддержки в это тяжёлое для страны время, а также подтвердил, что Тегеран продолжит курс на укрепление связей с Москвой во всех сферах.Напомним, что вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и другими государственными чиновниками разбился 19 мая в горах иранской провинции Восточный Азербайджан во время возвращения со встречи с лидером республики Азербайджан Ильхамом Алиевым. В катастрофе никто не выжил, тела погибших были обнаружены сегодня утром и доставлены в Тебриз. Похороны назначены на 21 мая, в Иране объявлен пятидневный траур.

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