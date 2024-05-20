Российский ТГ-канал: Продвижение «Бесстрашных» в северной части Волчанска есть, но к реке Волчья пока не вышли

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Российский ТГ-канал: Продвижение «Бесстрашных» в северной части Волчанска есть, но к реке Волчья пока не вышли

Штурмовые подразделения группировки войск «Север» продолжают наступление в Волчанске, несмотря на ожесточенное сопротивление врага. Поступающая информация от некоторых российских ресурсов о якобы полном занятии северной части города является преждевременной. Об этом сообщает «Архангел спецназа».

В Сети появились сообщения о том, что российские войска взяли под контроль всю северную часть Волчанска и даже сумели организовать небольшой плацдарм на другом берегу реки Волчьей в районе железнодорожного вокзала. Однако, как передают с передовой, информация не соответствует действительности, наши к реке еще не вышли, идут очень тяжелые бои. Тем не менее продвижение есть, и в скором времени город будет наш. Самое главное — не торопиться.



По имеющимся данным, противник постоянно вводит резервы в попытках остановить наше продвижение, бойцы «Бесстрашных» эти резервы перемалывают и двигаются дальше. Пока это всё происходит медленно. Можно быстрее, но с большими жертвами, что никому не нужно.

К реке Волчья пока не вышли. Идут бои, есть минимальные продвижения. Недруг укрывается в подвалах и жилых домах. (...) есть очередные пленные, кто огрызался — были ликвидированы

— пишет ТГ-канал.

Ранее сообщалось, что в Волчанске командование ВСУ бросило в бой подразделения, подчиненные ГУР МО Украины, в том числе националистический полк спецназначения, как они себя сами называют, «Кракен»* (террористическая группировка, запрещена в России). Эти мотивированные в плен сдаваться не хотят, но приходится, когда деваться уже некуда.
15 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 16:00
    Понятно, смертники и правда в землю/территорию вцепилась и... в общем, легко не будет.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 16:31
      Ни один из ТГ каналов не обладает достоверной инфой , где то на уровне слухов, где то на уровне инфы от бойца или младшего офицера( как правило не находящегося на ЛБС) по знакомству , где то от инсайдов тлг каналов украинской помойки ( это особенно распространено по локации применения средств поражения противником). То есть в общем на выходе достоверность составляет 10-15 % . Все вокруг Харьковского направления обьято "туманом войны" . А будет как сегодня с Белогоровкой , буквально перед сводкой МО РФ смотрел обзор от одного из уважаемых тлг каналов, где говорилось , что к зачистке Белогоровки даже не приступали ( не можем взять меловой карьер) , а оказалось вон как. Пэтому просто верим в наших парней и знаем, что в любом случае -дожмем. hi
      1. сергей_вакк Звание
        сергей_вакк
        0
        Сегодня, 16:50
        Вон как мо опять облагалось с инфой.С мест не подтверждают.Вот будет видео то тогда да
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 16:37
      Так,давайте уж будем определятся.Последний месяц нам усиленно дули в уши,что нацбаты под любым соусом отказываются выдвигатся на передовую..А оно вона как...
  2. Alex100 Звание
    Alex100
    +2
    Сегодня, 16:05
    Достали эти фейковые новости про успехи. Причем каналы тиражируют их бе зазрения совести тем самым подрывая авторитет. Да и само МО порой стала давать мягко говоря ложную информацию.
    1. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      0
      Сегодня, 16:33
      Есть также другой вариант. Принципиально взятие зданий медицинского центра. Я уверен, что сначала наши взяли медицинский центр, который находится у реки. Потому что я видел фотографии разрушения зданий центра огнем украинской артиллерии. Значит наши там были. А потом наши отступили под огнем украинской артиллерии. Дело житейское. Обвинять корреспондентов незачем. Другое дело, что армейские чиновники не любят публиковать когда и если наши отступают. Этим они только дело портят.
  3. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    -3
    Сегодня, 16:11
    Глянуть бы на штурмовиков, уходящих в городскую застройку. В последнее время стало казаться, что с вооружением у них не очень. Ни "Мух", ни "Шмелей", ни подствольников...
  4. alexoff Звание
    alexoff
    -4
    Сегодня, 16:12
    Видимо при планировании операции не предполагалось нарушение логистики врага, что подкрепления спокойно в город прибывают
    1. Прокоп_Свинин Звание
      Прокоп_Свинин
      -2
      Сегодня, 16:17
      Ничего, придет время и для этих открытий науки побеждать.
      1. dauria Звание
        dauria
        -2
        Сегодня, 16:50
        для этих открытий науки побеждать

        Если по науке начнут делать , любимым вашим занятием будет стояние в очереди за отовариванием продуктовых карточек иждивенца . Это если пенсионер . Рабочих карточек - если не дожили до пенсии . Или продовольственный аттестат военнослужащего. А " Военное обозрение" будет выходить на английском . Ибо ни читателям , ни писателям внутри РФ
        будет некогда да и негде пользоваться интернетом. Так что "не будите лихо пока тихо ".
  5. Новик225 Звание
    Новик225
    +2
    Сегодня, 16:31
    Цитата: Alex100
    Достали эти фейковые новости про успехи. Причем каналы тиражируют их бе зазрения совести тем самым подрывая авторитет. Да и само МО порой стала давать мягко говоря ложную информацию.

    не обязательно это фейки. Просто линия соприкосновения очень подвижная. Сегодня вышли к реке/улице/зданию - завтра контратака и отошли. Военкоры и блогеры любят разносить новости о продвижении вперед, а об откатах - не очень. Кто их за это осудит?
    Так и получается, что новость о том, что наши что-то освободили, может повторяться по нескольку раз. А ты такой сидишь - а разве я про это не читал еще неделю назад?
  6. Задира Звание
    Задира
    0
    Сегодня, 16:58
    По имеющимся данным, противник постоянно вводит резервы в попытках остановить наше продвижение, бойцы «Бесстрашных» эти резервы перемалывают и двигаются дальше

    Вот на каких "интеллектуалов" рассчитан сей опус? Видимо, на любителей компьютерных игр am
  7. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    0
    Сегодня, 17:07
    Командиры такие: понятия не имеют или забыли такой вид бд как маневр... Это цитата некоего К.Е. Ворошилова в 1919 под Ростовом
  8. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 17:10
    Парни, здоровья вам. И удачи. Бейте нацистскую сволочь!
  9. Село Звание
    Село
    0
    Сегодня, 17:12
    Сегодня наша авиация по взрослому работает.