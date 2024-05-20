Российский ТГ-канал: Продвижение «Бесстрашных» в северной части Волчанска есть, но к реке Волчья пока не вышли

К реке Волчья пока не вышли. Идут бои, есть минимальные продвижения. Недруг укрывается в подвалах и жилых домах. (...) есть очередные пленные, кто огрызался — были ликвидированы

Штурмовые подразделения группировки войск «Север» продолжают наступление в Волчанске, несмотря на ожесточенное сопротивление врага. Поступающая информация от некоторых российских ресурсов о якобы полном занятии северной части города является преждевременной. Об этом сообщает «Архангел спецназа».В Сети появились сообщения о том, что российские войска взяли под контроль всю северную часть Волчанска и даже сумели организовать небольшой плацдарм на другом берегу реки Волчьей в районе железнодорожного вокзала. Однако, как передают с передовой, информация не соответствует действительности, наши к реке еще не вышли, идут очень тяжелые бои. Тем не менее продвижение есть, и в скором времени город будет наш. Самое главное — не торопиться.По имеющимся данным, противник постоянно вводит резервы в попытках остановить наше продвижение, бойцы «Бесстрашных» эти резервы перемалывают и двигаются дальше. Пока это всё происходит медленно. Можно быстрее, но с большими жертвами, что никому не нужно.— пишет ТГ-канал.Ранее сообщалось, что в Волчанске командование ВСУ бросило в бой подразделения, подчиненные ГУР МО Украины, в том числе националистический полк спецназначения, как они себя сами называют, «Кракен»* (террористическая группировка, запрещена в России). Эти мотивированные в плен сдаваться не хотят, но приходится, когда деваться уже некуда.