Китайские эксперты: Покушения и попытки госпереворотов в течение 2 недель совершены в тех странах, лидеры которых выступают за углубление сотрудничества с Китаем

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Китайские эксперты: Покушения и попытки госпереворотов в течение 2 недель совершены в тех странах, лидеры которых выступают за углубление сотрудничества с Китаем

Президент Ирана Эбрахим Раиси


Председатель КНР Си Цзиньпин прокомментировал гибель в авиакатастрофе президента и главы МИД Ирана Эбрахима Раиси и Хосейна Амира Абдолахиана. Напомним, что связь с президентским бортом была утрачена накануне, а сегодня утром пришли известия о том, что президент Ирана и другие лица, находившиеся на борту вертолёта, погибли.

Китайский лидер заявил о том, что выражает глубокие соболезнования в связи с постигшей Иран трагедией. Также Си Цзиньпин добавил, что стратегическое партнёрство между двумя странами будет продолжаться.

Си Цзиньпин:

Китайский народ потерял хорошего друга. От лица китайского народа выражаю глубокие соболезнования народу Ирана. И мы верим, что стратегическое партнёрство между нашими странами продолжит развиваться.

Тем временем китайские эксперты обращают внимание на череду событий, которую многие из них не готовы рассматривать как случайную. К этой череде относятся: покушение на наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана аль-Сауда, сообщения властей Турции о предотвращённой попытке государственного переворота в стране, покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и вот теперь – авиакатастрофа, в которой погиб президент Ирана. И всё это произошло в течение 2-3 недель.

Китайские эксперты указывают на то, что лидеры стран, в которых произошли эти события, высказывались за тесные партнёрские отношения с КНР и за развитие проекта «Один пояс – один путь».

В нашей стране, безусловно, тоже обращают внимание на эти события, в свою очередь отмечая, что лидеры Саудовской Аравии, Турции, Словакии и Ирана пытались (пытаются) в той или иной мере отстаивать национальные интересы и не плясать под западную дудку.
11 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 16:24
    «Китайские эксперты указывают на то, что лидеры стран, в которых произошли эти события, высказывались за тесные партнёрские отношения с КНР и за развитие проекта "Один пояс – один путь"» —

    — Просто лидеры этих стран видели свой путь не в колее у Запада ...
    1. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 16:40
      Кстати, китайцы забыли упомянуть ДРК (Демократическая республика Конго), где недавно сорвали госпереворот, и угрозы Грузии со стороны США и ЕС.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +3
      Сегодня, 16:48
      Фицо:
      -работал над законом об иностранных агентах.
      -не хотел подписывать "Договор о пандемии", навязываемый ВОЗ.
      -был инициатором создания "блока" Венгрия-Сербия-Словакия .
      А Китаю в ближайшее время приведется сделать выбор между войной и позором.Как это сделала Россия.
      1. курвиметр Звание
        курвиметр
        0
        Сегодня, 17:02
        Выбрать и войну и позор?.. smile
  2. sodium20 Звание
    sodium20
    0
    Сегодня, 16:32
    The leaders in Pro-China and Pro-Russian countries must be always cautious until November 5, 2024 (election date in US). The next 5 months and 15 days are very crucial for Pro-Russian and Pro-China countries.
    1. fiv Звание
      fiv
      +3
      Сегодня, 16:55
      Нет про-Российских и про-Китайских государств. Есть государства, которые не используют свой суверенитет, как разменную монету и чьи лидеры являются настоящими детьми своей Родины. И для них естественно быть в компании единомышленников. А вот про-американских - пруд пруди.
  3. Gorohes Звание
    Gorohes
    -2
    Сегодня, 16:51
    Это мир основанный на правилах, понимать надо
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 16:56
      [quote=Gorohes]Это мир основанный на правилах, понимать надо[/q[quote][/quote]
      Каких и чьих правилах? Уточните, плиз.
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 17:28
        Каких и чьих правилах?
        Кто сильнее, тот и пишет правила wink
  4. МВГ Звание
    МВГ
    0
    Сегодня, 17:06
    Тем временем китайские эксперты обращают внимание на череду событий, которую многие из них не готовы рассматривать как случайную. К этой череде относятся: покушение на наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана аль-Сауда, сообщения властей Турции о предотвращённой попытке государственного переворота в стране, покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и вот теперь – авиакатастрофа, в которой погиб президент Ирана. И всё это произошло в течение 2-3 недель.

    не только мне в голову мысль о возможном теракте пришла, вот Китайцам тоже...
    1. курвиметр Звание
      курвиметр
      0
      Сегодня, 17:12
      laughing Русский с китайцем братья навек ! Теперь и ментально lol