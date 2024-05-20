Китайские эксперты: Покушения и попытки госпереворотов в течение 2 недель совершены в тех странах, лидеры которых выступают за углубление сотрудничества с Китаем
Председатель КНР Си Цзиньпин прокомментировал гибель в авиакатастрофе президента и главы МИД Ирана Эбрахима Раиси и Хосейна Амира Абдолахиана. Напомним, что связь с президентским бортом была утрачена накануне, а сегодня утром пришли известия о том, что президент Ирана и другие лица, находившиеся на борту вертолёта, погибли.
Китайский лидер заявил о том, что выражает глубокие соболезнования в связи с постигшей Иран трагедией. Также Си Цзиньпин добавил, что стратегическое партнёрство между двумя странами будет продолжаться.
Си Цзиньпин:
Тем временем китайские эксперты обращают внимание на череду событий, которую многие из них не готовы рассматривать как случайную. К этой череде относятся: покушение на наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана аль-Сауда, сообщения властей Турции о предотвращённой попытке государственного переворота в стране, покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и вот теперь – авиакатастрофа, в которой погиб президент Ирана. И всё это произошло в течение 2-3 недель.
Китайские эксперты указывают на то, что лидеры стран, в которых произошли эти события, высказывались за тесные партнёрские отношения с КНР и за развитие проекта «Один пояс – один путь».
В нашей стране, безусловно, тоже обращают внимание на эти события, в свою очередь отмечая, что лидеры Саудовской Аравии, Турции, Словакии и Ирана пытались (пытаются) в той или иной мере отстаивать национальные интересы и не плясать под западную дудку.
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