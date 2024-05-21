День Тихоокеанского флота России
Сегодня свой праздник отмечают моряки Тихоокеанского флота ВМФ РФ. Законодательно памятная дата закреплена у нас в стране в 1996 году и посвящена созданию вышеупомянутого объединения, которое произошло еще во времена правления императрицы Екатерины I.
Так, в 1731 году, 21 мая (10 по старому стилю), ее указом была создана Охотская флотилия. В обязанности последней входила защита дальневосточных рубежей Российской империи, а также ее морских путей и промыслов.
С момента своего создания Тихоокеанский флот претерпел целый ряд реформ. При этом он участвовал во многих важнейших для нашей страны конфликтах, начиная от Крымской войны, в ходе которой ТОФ отразил атаку англо-французской эскадры на Петропавловск, и заканчивая Великой Отечественной, а также советско-японской войнами.
Сегодня Тихоокеанский флот продолжает выполнять ряд важнейших для России задач. К ним относятся обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также поддержание морских стратегических ядерных сил в состоянии постоянной готовности в интересах обеспечения политики ядерного сдерживания.
Стоит отметить, что на данный момент на Тихоокеанском флоте РФ лежит особая ответственность. Ведь регион, в котором несут службу моряки ТОФ, постепенно превращается в самую что ни на есть «пороховую бочку».
В последнее время сильно обострились отношения КНДР и Республики Корея, которую поддерживают США. Также есть большая вероятность крупномасштабного конфликта между Китаем и Тайванем, куда могут быть втянуты и другие страны.
Наконец, не стоит забывать и о блоке AUKUS, который Запад создал в противовес укреплению позиций Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Впрочем, нет сомнений, что действия нового военного альянса будут направлены не только против Поднебесной, но и против России.
В то же время нет никаких сомнений, что Тихоокеанский флот с доблестью справится с поставленной перед ним задачей. В распоряжении данного объединения находятся подводные крейсеры стратегического назначения, многоцелевые АПЛ и дизельные субмарины, надводные корабли для действий в ближней морской и океанской зонах, морская противолодочная, ракетоносная и истребительная авиация, а также части сухопутных и береговых войск.
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