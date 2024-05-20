Опубликованы кадры «коврового бомбометания» ВОГов по украинской пехоте

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Опубликованы кадры «коврового бомбометания» ВОГов по украинской пехоте

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть одновременный сброс четырех ВОГов по группе пехоты боевиков киевского режима.

Оператор дрона из разведки 2-го армейского корпуса ВС РФ обнаружил небольшую группу украинских пехотинцев, после чего с ювелирной точностью осуществил сброс нескольких боеприпасов, в результате чего, судя по всему, боевики были ликвидированы либо получили тяжелые ранения.






Массовое применение беспилотников кардинальным образом изменило характер ведения боевых действий и вынудило внедрять на вооружение боевых подразделений обеих сторон вооруженного конфликта средства для борьбы с беспилотными системами. В частности, техника оборудуется противодроновыми сетками и "мангалами", а пехота использует для уничтожения беспилотников стрелковое оружие и противодроновые ружья, подавляющие сигнал.

Также сообщается, что российскими конструкторами разработана новая "дронобойка", использующая боеприпасы 12-го калибра и устанавливающаяся в подствольный гранатомет обычного АК. Своевременное уничтожение беспилотников противника предотвращает сбросы ВОГов и корректирование огня артиллерии.

Кроме того, для борьбы с FPV-дронами и БПЛА противника с системой сброса гранат разработан новый комплекс радиоэлектронной борьбы "Сания", габариты которого меньше, чем у системы РЭБ "Волнорез". "Сания" способна обнаруживать вражеские беспилотники на дальности до 1,5 километров и оказывать им противодействие на дальности одного километра. Мощность комплекса - 1100 ватт. Система устанавливается прямо на противодроновую решетку.

3 комментария
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  1. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 17:02
    Я видел видео на Lost Armou, очень хорошее, эти маленькие устройства наносят большие потери противнику, вытаскивая его из окопов, где он находится как кролик.
  2. РусГр Звание
    РусГр
    +2
    Сегодня, 17:03
    Там эти дроны не дают покоя с обеих сторон и наступлению мешают. Нам нужно кратно наращивать ударные, разведывательные дроны.
  3. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    0
    Сегодня, 17:27
    В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть одновременный сброс четырех ВОГов по группе пехоты боевиков киевского режима.

    Оказалось, что предназначенные для гранатометов ВОГи ( Выстрелы Осколочныне Гранатометные) хорошо подходят для сброса с дронов. Думаю, что запасы таких боеприпасов разных типов у нас достаточные, и у них очень высокая эффективность теперь на более значительных расстояниях, чем при стрельбе из гранатометов.