БПЛА Jupiter H-3 на Украине: первая потеря
Общий вид изделия Jupiter H-3
На вооружение украинских формирований регулярно поступают новые образцы беспилотных авиационных систем. Их начинают применять в боях, и практически сразу сталкиваются с противодействием российской противовоздушной обороны. Так, недавно боевики киевского режима начали эксплуатацию новых разведывательных БПЛА Jupiter H-3. Результат этого оказался предсказуемым – первая воздушная цель этого типа уже сбита российской ПВО, и следует ждать новые потери.
Иностранный образец
БПЛА серии Jupiter разрабатываются и выпускаются компанией Jupiter Aircraft, основанной в 2014 г. при участии немецких авиастроителей. За время своей работы компания создала несколько пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, часть которых производилась серийно и поставлялась заказчикам.
В недавнем прошлом производство отдельных образцов марки «Юпитер» было налажено на Украине. Готовые изделия поставлялись местным структурам и формированиям. В дальнейшем из-за известных событий и рисков сборку БПЛА на украинских мощностях свернули. Теперь подобная продукция выпускается на заводе компании в Словакии.
Тем не менее, сотрудничество с киевским режимом не прекратилось. Так, в середине января 2024 г. компания представила в Киеве новый разведывательный БПЛА Jupiter H-3. В рамках презентации показали опытный образец, а также раскрыли основные сведения и тактико-технические характеристики. Предсказуемо, не обошлось без откровенной рекламы, возможно, даже не соответствующей действительности.
Украинская сторона утверждала, что новый БПЛА вскоре должен поступить в ее вооруженные формирования. При этом на аппарат возлагались большие надежды, и ожидалось, что он серьезно улучшит разведывательные возможности и поможет в решении широкого круга боевых задач. Впрочем, точная информация о наличии заказа, сроках поставки и количестве БПЛА не раскрывалась.
К настоящему времени поступили новые сообщения, раскрывающие тему производства и поставок изделий Jupiter H-3. Из них следует, что к настоящему времени «Юпитер Эйркрафт» начала серийное производство новых беспилотников, и киевский режим получил некоторое их количество. Кроме того, эти изделия попали в зону боевых действий, и предпринимаются попытки их использования по назначению.
Первая потеря
Изделия Jupiter H-3 способны нести только оптико-электронные системы и предназначаются для разведки. С их помощью украинские формирования пытаются вести наблюдение за нашими частями и соединениями, а также осуществлять разведку и целеуказание различным огневым средствам. Однако такая деятельность не остается незамеченной и безнаказанной.
17 мая министерство обороны России впервые сообщило о поражении украинского БПЛА H-3. Расчет ЗРК «Бук-М2-1» из состава ПВО группировки войск «Юг» обнаружил подобную воздушную цель и запустил по ней управляемую ракету. Беспилотник был сбит, и разведка участка противником была пресечена.
ЗРК "Бук-М2-1" выполняет пуск ракеты по БПЛА противника
Минобороны также опубликовало видеоролик, демонстрирующий боевую работу «Бука-М2-1». Показаны развертывание комплекса на местности, работа боевого расчета и пуск ракеты. Обломки сбитого беспилотника, к сожалению, не продемонстрировали.
Дальнейшие события вполне понятны. Словацкая компания поставляет БПЛА на Украину, и местные формирования продолжат применять их. Украинские БПЛА будут входить в зону ответственности российской ПВО и становиться мишенями для ракет. Наши зенитчики уже показали принципиальную возможность обнаружения и поражения такой цели наличными средствами.
Следует ожидать, что уже в ближайшем будущем станет известно об уничтожении следующего или следующих Jupiter H-3. Потери такой техники будут постоянно расти, а ее эффективность и польза для украинских формирований останутся на низком уровне. Все это будет продолжаться до тех пор, пока киевский режим сможет приобретать новые БПЛА для замены выбитых, а иностранный поставщик будет сохранять возможности для их выпуска.
С вертикальным взлетом
Jupiter H-3 представляет собой средний по массе БПЛА, предназначенный для ведения наблюдения и разведки. Он построен по комбинированной схеме и имеет возможность вертикального взлета и посадки с переходом к горизонтальному полету. Конструкция аппарата выполнена из полимеров и композитов, что улучшает весовые показатели и, как предполагали разработчики, должно снижать радиолокационную заметность.
ОЭС JT-30TR-50
«Юпитер» H-3 имеет характерный внешний вид. Аппарат получил укороченный фюзеляж, в хвостовой части которого находится «маршевый» двигатель с толкающим воздушным винтом. В хвостовой части фюзеляжа закреплено прямое крыло. Под крылом предусмотрены две длинные боковые балки. Перед крылом и за ним на балках находятся подъемные винтомоторные группы, а в хвосте предусмотрено Л-образное оперение.
Общая длина такого БПЛА достигает 2,58 м при размахе крыла 4,8 м. Максимальная взлетная масса – 50 кг, из которых до 15 кг приходится на полезную нагрузку.
Горизонтальный полет осуществляется за счет бензинового двигателя с толкающим воздушным винтом. Крейсерская скорость при этом не превышает 100 км/ч, максимальная – 130 км/ч. Потолок – 4200 м. Топливный бак емкостью 15 л обеспечивает дальность полета до 400 км. Продолжительность полета при максимальной нагрузке достигает 4 ч. Сократив груз до 2 кг, можно получить продолжительность полета в 10 ч.
Вертикальный взлет и посадка выполняются при помощи четырех отдельных электромоторов на продольных балках. Они питаются от пары отдельных литий-ионных батарей емкостью 10000 мАч. Предполагается, что БПЛА сохраняет возможность мягкой посадки даже при полной выработке топлива и/или остановке основного двигателя.
БПЛА Jupiter H-3 оснащен стандартной для такой техники системой управления и связи, обеспечивающей прием команд и передачу данных, в т.ч. видеосигнала. Заявлено использование шифрованного канала связи. Стандартной нагрузкой беспилотника считается ОЭС типа JT-30TR-50 с видеокамерой, тепловизором и лазерным дальномером-целеуказателем. Дальность действия последнего ограничена 5 км.
Пульт управления для БПЛА серии Jupiter
Управление беспилотником осуществляется с портативной наземной станции на основе компьютера. Дальность связи с возможностью передачи видеосигнала не превышает 50 км. Максимальная, с ограничениями по передаче данных, - до 150 км.
Типичный образец
Украинская сторона обрадовалась получению новых импортных БПЛА Jupiter H-3. Как и в случае с другой иностранной техникой, ожидали, что беспилотник даст вооруженным формированиям новые возможности и поможет бороться с российской армией. Однако уже сейчас понятно, что такие надежды не оправдываются, и «Юпитер» попросту переоценили.
Нетрудно заметить, что с технической точки зрения БПЛА H-3 не отличается от ряда других аналогичных разработок, присутствующих на рынке. Он не имеет никаких особых черт и преимуществ в конструкции или в характеристиках. Заявленная возможность вертикального взлета и посадки выглядит интересно, но не является решающим фактором.
В целом боевая ценность изделия Jupiter H-3 уже продемонстрирована на практике. Такая техника недавно появилась на фронте, и уже несет потери. При этом российская ПВО борется с украинскими БПЛА, используя только штатные средства – привлечение новых систем и изделий не понадобилось. Все это позволяет ожидать, что парк беспилотников H-3 противника продолжит сокращаться, не принося своим хозяевам никакой пользы.
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