Военный суд дал ответ на обращение прокуратуры относительно приговора Дарье Треповой
Апелляционный военный суд дал ответ на обращение прокуратуры относительно приговора Дарье Треповой*. Первоначальное судебное решение о 27 годах заключения вступил в законную силу.
Речь идет о женщине, которая была исполнительницей террористического акта в одном из кафе Санкт-Петербурга, в результате чего погиб военный корреспондент Максим Фомин, более известный под своим творческим псевдонимом Владлен Татарский.
- сказано в решении судебной коллегии.
Сторона обвинения обратилась в военный суд с ходатайством ужесточить наказание подсудимой, назначив ей не 27 лет лишения свободы, а 28. Именно такой срок запрашивала прокуратура с самого начала. Обвинение поясняло свой запрос высокой тяжестью совершенного преступления и значимостью содеянного для общества.
После отклонения его судебным органом прежний приговор остается без изменений, вступает в силу и подлежит исполнению.
Теперь преступница, выполнявшая заказ украинских спецслужб, ожидает отправки в колонию, где будет отбывать наказание. Оно стало наиболее строгим из всех, когда-либо присужденных женщинам за всю историю Российской Федерации.
Вина Треповой* заключается в том, что она передала Владлену Татарскому статуэтку, в которую было вмонтировано взрывное устройство. Военкор погиб в результате взрыва, еще 52 человека пострадало.
Дарья Трепова* – решением Росфинмониторинга включена в список экстремистов и террористов.
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