Военный суд дал ответ на обращение прокуратуры относительно приговора Дарье Треповой

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Военный суд дал ответ на обращение прокуратуры относительно приговора Дарье Треповой

Апелляционный военный суд дал ответ на обращение прокуратуры относительно приговора Дарье Треповой*. Первоначальное судебное решение о 27 годах заключения вступил в законную силу.

Речь идет о женщине, которая была исполнительницей террористического акта в одном из кафе Санкт-Петербурга, в результате чего погиб военный корреспондент Максим Фомин, более известный под своим творческим псевдонимом Владлен Татарский.

Приговор военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу и апелляционное представление – без удовлетворения

- сказано в решении судебной коллегии.

Сторона обвинения обратилась в военный суд с ходатайством ужесточить наказание подсудимой, назначив ей не 27 лет лишения свободы, а 28. Именно такой срок запрашивала прокуратура с самого начала. Обвинение поясняло свой запрос высокой тяжестью совершенного преступления и значимостью содеянного для общества.

После отклонения его судебным органом прежний приговор остается без изменений, вступает в силу и подлежит исполнению.

Теперь преступница, выполнявшая заказ украинских спецслужб, ожидает отправки в колонию, где будет отбывать наказание. Оно стало наиболее строгим из всех, когда-либо присужденных женщинам за всю историю Российской Федерации.


Вина Треповой* заключается в том, что она передала Владлену Татарскому статуэтку, в которую было вмонтировано взрывное устройство. Военкор погиб в результате взрыва, еще 52 человека пострадало.

Дарья Трепова* – решением Росфинмониторинга включена в список экстремистов и террористов.
14 комментариев
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  1. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +3
    Сегодня, 17:00
    Не ешьте бесплатно. Поставьте ее работать на расчистке кустарника. Пусть сделает что-нибудь полезное для страны.
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +1
      Сегодня, 17:10
      Апелляционный военный суд дал ответ на обращение прокуратуры относительно приговора Дарье Треповой*. Первоначальное судебное решение о 27 годах заключения вступил в законную силу.

      Бывают же на белом свете злые дуры-садистки, готовые убить ради себя любимых кого угодно и сколько угодно из-за обещания какого-то заграничного дяди богатой и счастливой для себя жизни за границей!!!
      1. Esso Звание
        Esso
        -1
        Сегодня, 17:20
        Она обычная дурочка, головой она думать не хочет. У нас таких в стране много, кто настроен антироссийски. Но есть молчуны, которые в своих бедах винят Президента, правительство, хотя сами не хотят работать, а мечтают о безбедной жизни на Западе. А есть те, кто открыто готовы убивать ради своих абстрактных целей. У девочки 27 лет будет подумать о том, что она дура, которую кинули...расходник
      2. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 17:32
        Бывают же на белом свете злые дуры-садистки
        Бывают и дypaки, такие как Максим Кузнецов, пилот вертолета, убивший свой экипаж ради красивой жизни в Испании
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 17:18
      Цитата: Carlos Sala
      Пусть сделает что-нибудь полезное для страны.
      У нас вот совсем некому "делать что-то полезное для страны"? Уж как-нибудь и кустарники сами пострижём... Лучше всего. конечно, пуля. Но, раз уж мы такие гуманные, пусть 27 лет раком ходит и на звук ключа в двери "стойкой-растопыркой" реагирует.
  2. Светлан Звание
    Светлан
    +4
    Сегодня, 17:05
    Жаль что вышку запретили.
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      0
      Сегодня, 17:17
      Цитата: Светлан
      Жаль что вышку запретили.

      Она знала, что ей как женщине вышку не дадут! Поэтому смело и пошла на теракт.
      1. Msi Звание
        Msi
        0
        Сегодня, 17:18
        Она знала, что ей как женщине вышку не дадут! Поэтому смело и пошла на теракт.

        Полагаю hi она надеялась сбежать. И не думала даже о тюремном сроке.
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +1
          Сегодня, 17:19
          Цитата: Msi
          Полагаю hi она надеялась сбежать. И не думала даже о тюремном сроке.

          Ну так дура - она и есть дура!
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 17:27
            Цитата: Татьяна
            Ну так дура - она и есть дура!
            Готов заплатить большие деньги за моральное удовлетворение - пять минут с ней в комнате для допросов и её слова: "Дура я, дура..."
            Это единственное слово, которое ей нужно помнить ближайшие 27 лет. Она проживёт - тв.ари живучие...
      2. dauria Звание
        dauria
        0
        Сегодня, 17:30
        Вообще-то она не признала вину . И защита говорит о том , что не доказана её осведомлённость о взрывчатке . Мол , думала, что подслушивающее устройство. Да и глупо самой сидеть рядом с жертвой , открывающей взрывчатку . Тут не всё просто . Одно дело шпионаж . Другое- террористический акт . Не оправдываю , но судить надо именно за то , что человек сотворил .
  3. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 17:07
    Сторона обвинения обратилась в военный суд с ходатайством ужесточить наказание подсудимой, назначив ей не 27 лет лишения свободы, а 28.

    Зачем? request Да и так вроде неплохо.
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +3
    Сегодня, 17:12
    Даша счастлива? 27 лет за каклятскую мечту - это эпично. По-моему, круче, чем пуля. Хотя я сторонник "быстро и чтобы сволоту не мучить".
    Только, чтоб без нашей извечной "доброты" - поменять или простить. Нахавались "гуманности" уже по самые гланды - в "Чёрном дельфине" спросите, из кого ещё "гуманизьм" не выветрился.

    Жаль, что территория под названием "государство Украина" столько не просуществует, а то, после отбытия срока, депортировать бы... Пусть окончательное падение мечт произойдёт, если ещё не поняла, насколько её там ценят и где её место.
  5. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 17:30
    приговора Дарье Треповой
    Сейчас либерасня из нее будет святую делать wink