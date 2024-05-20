IRNA: крушение вертолета главы Ирана произошло из-за технической неисправности
Вчера, 19 мая, в мировых СМИ стала появляться информация о том, что вертолет, на котором летели президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, а также еще 7 человек, включая экипаж, совершил жесткое приземление в горах провинции Восточный Азербайджан.
Стоит отметить, что в дальнейшем публиковалась крайне противоречивая информация. В частности, одни издания писали, что пассажиры рухнувшего вертолета вышли на связь, другие, что президент Ирана погиб.
В то же время добраться до потерпевшей крушение винтокрылой машины спасателям удалось лишь сегодня. Поиски серьезно осложняли рельеф местности, где произошла катастрофа, и крайне сложные погодные условия.
Немного позднее иранские власти объявили, что Эбрахим Раиси, а также остальные пассажиры и члены экипажа вертолета погибли.
В свою очередь, агентство IRNA опубликовало информацию о том, что крушение борта, на котором летел президент Ирана, произошло из-за технической неисправности.
Напомним, что вчера некоторые эксперты заявляли о возможной причастности к катастрофе западных или израильских спецслужб. При этом власти еврейского государства, комментируя ситуацию с гибелью Раиси, прямо заявили, что не имеют к этому никакого отношения.
Сообщается, что похороны иранского лидера пройдут завтра в городе Тебризе. Согласно Конституции Исламской республики, временно исполнять обязанности Эбрахима Раиси до внеочередных выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.
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