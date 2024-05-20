IRNA: крушение вертолета главы Ирана произошло из-за технической неисправности

Вчера, 19 мая, в мировых СМИ стала появляться информация о том, что вертолет, на котором летели президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, а также еще 7 человек, включая экипаж, совершил жесткое приземление в горах провинции Восточный Азербайджан.Стоит отметить, что в дальнейшем публиковалась крайне противоречивая информация. В частности, одни издания писали, что пассажиры рухнувшего вертолета вышли на связь, другие, что президент Ирана погиб.В то же время добраться до потерпевшей крушение винтокрылой машины спасателям удалось лишь сегодня. Поиски серьезно осложняли рельеф местности, где произошла катастрофа, и крайне сложные погодные условия.Немного позднее иранские власти объявили, что Эбрахим Раиси, а также остальные пассажиры и члены экипажа вертолета погибли.В свою очередь, агентство IRNA опубликовало информацию о том, что крушение борта, на котором летел президент Ирана, произошло из-за технической неисправности.Напомним, что вчера некоторые эксперты заявляли о возможной причастности к катастрофе западных или израильских спецслужб. При этом власти еврейского государства, комментируя ситуацию с гибелью Раиси, прямо заявили, что не имеют к этому никакого отношения.Сообщается, что похороны иранского лидера пройдут завтра в городе Тебризе. Согласно Конституции Исламской республики, временно исполнять обязанности Эбрахима Раиси до внеочередных выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

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