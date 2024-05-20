Захарова: США нагнетают обстановку вокруг Тайваня и препятствуют объединению Китая

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Захарова: США нагнетают обстановку вокруг Тайваня и препятствуют объединению Китая

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Тайваня, где прошла «инаугурация президента» и рассказала о позиции России и Запада по этому вопросу.

По словам дипломата, Вашингтон совместно со своими союзниками продолжает прилагать усилия по эскалации обстановки в Тайваньском проливе, в то время как Москва поддерживает Китай в его стремлении защитить свой суверенитет и территориальную целостность.
Захарова напомнила, что позиция России по Тайваню была изложена в ходе недавнего визита президента Владимира Путина в КНР.



Российская сторона подтверждает приверженность принципу «одного Китая», признаёт, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая…

- говорилось в совместном заявлении лидеров России и Китая.

Соединённые Штаты же и их сателлиты целенаправленно подрывают стабильность и безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметила представитель российского МИД. Стоит добавить, что Вашингтон проводит политику, направленную на окружение Китая своими базами и союзниками, а Тайвань им используется в качестве разманенной монеты.

Президентские выборы на Тайване прошли в январе этого года. На них победу одержал Лай Циндэ – представитель той же политической партии, что и его предшественник. Сегодня прошла церемония его вступления в должность.