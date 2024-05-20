Зампред Совбеза РФ: Человек, называющий себя президентом бывшей Украины — лжец и трус, который боится выборов

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил окончательно утратившего остатки своей легитимности главу киевского режима Владимира Зеленского во лжи и трусости. Медведев отметил, что Зеленский фактически плюнул на конституцию своей "страны", проигнорировал процедуру обращения в Конституционный суд и пошел даже не на пролонгацию, а на самую настоящую узурпацию верховной власти, прикрывшись невнятной декларацией украинского парламента об отмене президентских выборов во время действия военного положения в стране.Медведев подчеркнул, что человек, который называет себя президентом бывшей Украины, является патологическим лжецом и закошмаренным своим окружением трусом, который боится выборов. В случае, если бы Зеленский все же решил провести президентские выборы, ему пришлось бы вести борьбу со своими конкурентами, например, с условными Порошенко или Залужным, у которых в этом случае оказалось бы на руках слишком много козырей. Против Зеленского на президентских выборах играл бы, помимо прочего, полный провал "контрнаступления" ВСУ, которое глава киевского режима на протяжении долгого времени рекламировал с дешевым апломбом.Кроме того, как добавил зампред Совбеза РФ, не в пользу Зеленского на выборах играли бы факты полной некомпетентности, а вернее откровенной вороватости главы киевского режима, включая неприкрытое расхищение гигантского объема средств в помощь умирающей Украине.Медведев также констатировал, что Зеленский очень боится утратить доверие своих западных кураторов, которые уже начинают понимать полную несостоятельность главы киевского режима, являющегося самым настоящим политическим уродцем.

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