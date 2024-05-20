Зампред Совбеза РФ: Человек, называющий себя президентом бывшей Украины — лжец и трус, который боится выборов

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Зампред Совбеза РФ: Человек, называющий себя президентом бывшей Украины — лжец и трус, который боится выборов

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил окончательно утратившего остатки своей легитимности главу киевского режима Владимира Зеленского во лжи и трусости. Медведев отметил, что Зеленский фактически плюнул на конституцию своей "страны", проигнорировал процедуру обращения в Конституционный суд и пошел даже не на пролонгацию, а на самую настоящую узурпацию верховной власти, прикрывшись невнятной декларацией украинского парламента об отмене президентских выборов во время действия военного положения в стране.

Медведев подчеркнул, что человек, который называет себя президентом бывшей Украины, является патологическим лжецом и закошмаренным своим окружением трусом, который боится выборов. В случае, если бы Зеленский все же решил провести президентские выборы, ему пришлось бы вести борьбу со своими конкурентами, например, с условными Порошенко или Залужным, у которых в этом случае оказалось бы на руках слишком много козырей. Против Зеленского на президентских выборах играл бы, помимо прочего, полный провал "контрнаступления" ВСУ, которое глава киевского режима на протяжении долгого времени рекламировал с дешевым апломбом.



Кроме того, как добавил зампред Совбеза РФ, не в пользу Зеленского на выборах играли бы факты полной некомпетентности, а вернее откровенной вороватости главы киевского режима, включая неприкрытое расхищение гигантского объема средств в помощь умирающей Украине.

Медведев также констатировал, что Зеленский очень боится утратить доверие своих западных кураторов, которые уже начинают понимать полную несостоятельность главы киевского режима, являющегося самым настоящим политическим уродцем.
42 комментария
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 17:44
    Да,еще назови его земляным червяком.Дальше что,Дмитрий Анатольевич?Тезка,что ты несешь?
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +5
      Сегодня, 18:03
      Да, пора уже прямо и откровенно назвать Зеленского какашкой!
      1. Wolfskin1993 Звание
        Wolfskin1993
        0
        Сегодня, 18:27
        Конституционный суд от 15 мая 2014 г. отметил, что положения ст. 103 Конституции Украины и других ее статей, определяющих конституционно-правовой статус президента Украины, не содержат норм, устанавливающих другой срок, кроме пятилетнего, на который граждане могут избирать главу государства, независимо от вида выборов (дежурных или внеочередных). Закрепленный ч. 1 ст. 103 основного закона пятилетний срок – единственный конституционно установленный срок, на который избирается президент.

        То есть завтрашнего дня даже по формальному определению Зеленский будет нелегитимен
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 19:02
          Вы погуглите президента Йемена Хади, который избрался на выборах с единственным кандидатом, а с 2015 по 2022 годы был совершенно нелегитимным, но признанным США президентом Йемена, правил страной из Аравии. Зеле есть куда расти
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +6
      Сегодня, 18:12
      Цитата: dmi.pris1
      Да,еще назови его земляным червяком.Дальше что,Дмитрий Анатольевич?Тезка,что ты несешь?

      Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил окончательно утратившего остатки своей легитимности главу киевского режима Владимира Зеленского во лжи и трусости.

      Зеленский испугался Медведева. 986-й раз за последние 632 дня...
      Ему, любителю гаджетов, посаженному "погреть табуретку", самому не стрёмно? Он, что ли, в 2008-м отдал приказ? Рэмбо комнатный...

      Лично мне куда более импонирует "киндер-сюрприз" из 90-х. Посадили, чтобы было на кого списать, высидел положенное время, теперь тихо, без энциклик, рулит Росатомом...
      И этот Петрушка сидел бы уже... Глядишь, бывшему комсомольскому лидеру и послаще место нашли бы, только чтобы не орал.

      Традиционно, тут много несогласных (я "минусы" имею в виду), когда я своё мнение о "неДимоне" говорю.. Но хотелось бы не увидеть тупые "минусы", а услышать хоть одно реальное слово возражения - что я сказал не так? Табуретку погрел качественно, теперь можно говорить вовне что угодно - не то, что во времена "Президентства". Народ-свидетели ещё не вымер и память интернета ещё не всё на свете. Мы-то живы, помним, что единственное, чем "облагодетельствовал народ" - нафигачил с часовыми поясами. Если грубее не сказать. У нас в 10 вечера в конце июня ночь.

      Да...
      А у него медаль "За победу над Грузией" за 08.08.2008 есть? Тоже ведь "герой". У Сердюкова есть - она спасла его от уголовного преследования.
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +2
        Сегодня, 18:22
        Да уж..ДАМ там так шашкой махал,что целая дивизия на Тбилиси рванула.! Благо, ВВП его остановил. Не ровен час и до Ирана бы дошли. ))))
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          +2
          Сегодня, 18:46
          Цитата: Анидрей Николаевич
          Не ровен час и до Ирана бы дошли. ))))

          Да. Причём в обход. Через Ирак и Аравию.
          1. Enceladus Звание
            Enceladus
            +1
            Сегодня, 19:49
            Да не, вы шо! Через лунную базу до куева дойдем laughing
            1. Тарелка Звание
              Тарелка
              +1
              Сегодня, 19:51
              По пути надо не забыть свергнуть диктатуру в области Андромеды. Ну, в смысле пока будем идти до базы на луне планеты в Магеллановом облаке. Чёрт, название планеты забыл... Говорил мне медведь: "Бросай пить".
              1. Enceladus Звание
                Enceladus
                +1
                Сегодня, 19:53
                Я вот забыл да.... тоже... Ефремов еще мемуары медвеженка писал 70 лет назад laughing
      2. Альф Звание
        Альф
        +3
        Сегодня, 18:46
        Цитата: Zoldat_A
        помним, что единственное, чем "облагодетельствовал народ" - нафигачил с часовыми поясами.

        Ну еще милицию в полицию перекрестил.... fool
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +3
          Сегодня, 18:54
          Цитата: Альф
          Цитата: Zoldat_A
          помним, что единственное, чем "облагодетельствовал народ" - нафигачил с часовыми поясами.

          Ну еще милицию в полицию перекрестил.... fool
          Да уж... "Остался в памяти народной"...
        2. Enceladus Звание
          Enceladus
          +2
          Сегодня, 19:56
          Ну да, милые лица По задорнову... назвал как есть... подлые лица.... Наоборот молодец! good
          З.ы, Сам в этой структуре косвенно общался... нормальные мужики есть конечно везде... но в большенстве своем чем выше уровень... тем все больше полиция... милиция щас больше на местах не особо густонаселенных, когда все всех знают. request
          Один раз дошло до обсурда... иду домой пешком... ну просто прогуляться хотелось 2 часа начи, иду никого не трогаю, машин ней... гаец стоит.... типа переходите в незаконном месте дорогу... я ему ты пдд учил? разрешено, если я не создаю помех... нет выписал штраф... честно лень было за 250 рублей через суд дело решать.
          1. Msi Звание
            Msi
            0
            Сегодня, 20:05
            машин ней... гаец стоит.... типа переходите в незаконном месте дорогу... я ему ты пдд учил? разрешено, если я не создаю помех... нет выписал штраф.

            Палочная система видимо осталась. hi Давно, у знакомого такая же ситуация была. Переходил дорогу ночью вне пешеходного перехода. Позвали выписали штраф.
      3. 3x3zsave Звание
        3x3zsave
        +2
        Сегодня, 19:13
        Лично мне куда более импонирует "киндер-сюрприз" из 90-х. Посадили, чтобы было на кого списать, высидел положенное время, теперь тихо, без энциклик, рулит Росатомом...
        Ну, как бы уже лет 8 как не рулит. Но на момет его начала руления, согласен, над "инженером водного транспорта" хохотала вся отрасль. Смех сквозь слезы....
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 19:18
          Цитата: 3x3zsave
          Ну, как бы уже лет 8 как не рулит.
          Я за его карьерой не слежу. В курсе, что там давно кто-то другой.
          Но принцип важен - нашли "мальчика с дудочкой" - и сейчас, нет-нет, в телевизоре мелькает.
          1. 3x3zsave Звание
            3x3zsave
            +1
            Сегодня, 19:47
            и сейчас, нет-нет, в телевизоре мелькает.
            Телевизора не имею уже более 30 лет. Чему и рад несказанно!
    3. Бородач Звание
      Бородач
      -2
      Сегодня, 18:26
      Как бы то ни было, но факт: с сегодняшнего дня каденция Зеленского закончилась, и он стал обычным нацистским диктатором-укрофюрером.
      Теперь переговоры с Украиной вести не с кем: украинская власть нелигитмна.
      Царь-то ненастоящий. (С) Иван Васильевич меняет профессию.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 18:28
        А до этого было там с кем вести переговоры? request
    4. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 18:39
      Дам и мой тезка, и даже по отчеству!
      Суров ДАМ, суров! И на словах стал безкомпромисен.... Вот на делах бы так....
    5. Vauxhall Звание
      Vauxhall
      +2
      Сегодня, 19:00
      Цитата: dmi.pris1
      Да,еще назови его земляным червяком.Дальше что,Дмитрий Анатольевич?Тезка,что ты несешь?

      Мели Емеля!
      Твоя неделя...
      Шут и пустобрех.
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 17:44
    Медведев подчеркнул, что человек, который называет себя президентом бывшей Украины, является патологическим лжецом и закошмаренным своим окружением трусом, который боится выборов.

    Дмитрий Анатольевич! Вашего пра-пра-прадеда не Полишинелем кликали?
  3. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 17:53
    Всё правильно сказано о Зе. Какая разница кто озвучил, но на весь мир сказано в точку и смысл полностью понятен. Для кого-то это будет глаза колоть, а кому-то уши давить.
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +2
      Сегодня, 18:01
      Цитата: Irokez
      Всё правильно сказано о Зе. Какая разница кто озвучил, но на весь мир сказано в точку и смысл полностью понятен. Для кого-то это будет глаза колоть, а кому-то уши давить.

      в последние годы или как сказать десятилетия, должностями все жонглируют как могут, подтасовывают,обнуляют, отсуживают... просто уже рвотный рефлекс на всё это.НО ! это всё Законно !
      1. Irokez Звание
        Irokez
        +2
        Сегодня, 18:04
        Дело в том, что никто такие слова из высшего руководства не озвучивает, а это посыл и псевдоофициальное мнение или заявление для всех партнёров. ДАМ тут очень кстати и чётко делает своё дело (больше некому на верху - дипломатия знаете-ли).
        1. Аэродромный Звание
          Аэродромный
          0
          Сегодня, 18:05
          Цитата: Irokez
          Дело в том, что никто такие слова из высшего руководства не озвучивает, а это посыл и псевдоофициальное мнение или заявление для всех партнёров. ДАМ тут очень кстати и чётко делает своё дело (больше некому на верху - дипломатия знаете-ли).

          Вольфовича то нет... а больше некому.
          1. Irokez Звание
            Irokez
            -3
            Сегодня, 18:08
            Цитата: Аэродромный
            Вольфовича то нет... а больше некому.

            Вот и я о том же.
  4. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    0
    Сегодня, 17:58
    а я ждал подобной тирады от ДМ...))_
  5. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +1
    Сегодня, 18:02
    А не много ли внимания сам великий Медведев уделят этому "никому"? laughing
    1. УАЗ 452 Звание
      УАЗ 452
      +2
      Сегодня, 18:13
      Я гналась за Вами три дня, чтобы сказать, как Вы мне безразличны...
  6. Николай310 Звание
    Николай310
    +6
    Сегодня, 18:03
    Это говорят люди, которые испугались Дунцову и абсолютно убого Надеждина... Я уж не говорю про как выкрутили КПРФ выставить 150-ти летнего Харитонова...
  7. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    -2
    Сегодня, 18:08
    Шумеры говорят, что Блинкен приезжал в Киев-требовал выборы.
    Без выборов, все политическое происходящее на Украине похоже на водевиль.
  8. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +3
    Сегодня, 18:11
    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил окончательно утратившего остатки своей легитимности главу киевского режима Владимира Зеленского во лжи и трусости. Медведев отметил, что Зеленский фактически плюнул на конституцию своей "страны", проигнорировал процедуру обращения в Конституционный суд и пошел даже не на пролонгацию, а на самую настоящую узурпацию верховной власти, прикрывшись невнятной декларацией украинского парламента об отмене президентских выборов во время действия военного положения в стране.

    Дмитрий Анатольевич, голос Вы совести нашей избирательной, где ж Вы были, такой голосистый, когда Ваш любимый шеф Владимир Владимирович конституцию РФ под себя переписывал, свои президентские сроки обнуляя? И когда эти поправки в нарушение всех юридических норм пропихивались?
    Молчали. Так и теперь молчите, потому что "держи вора" обычно громче всего кричит вор. А если поговорить захотелось, то лучше отчитайтесь о своей деятельности в роли зампредседателя Совета Безопасности РФ, где Вы с Вашими коллегами умудрились просохатить 300 млрд долл, оставив их в европейских банках к началу СВО.
  9. parusnik Звание
    parusnik
    +1
    Сегодня, 18:12
    Медведев также констатировал, что Зеленский очень боится утратить доверие своих западных кураторов, которые уже начинают понимать полную несостоятельность главы киевского режима
     Да,да,вся надежда на понимание западных кураторов,бывших партнеров,вот они поймут и всё наладится и всё будет по прежнему по старому..
  10. УАЗ 452 Звание
    УАЗ 452
    +5
    Сегодня, 18:12
    То ли дело те, кого выборы и в пятый раз не страшат, и в шестой, и... Разумеется, каждый раз нужно провести определённые приготовления, чтобы не смущать электорат излишне сложным выбором, ну и по отечески подправить, если кто из электората в своём выборе ошибся малость.
  11. Юн Клоб Звание
    Юн Клоб
    +1
    Сегодня, 18:18
    Медведеву совершенно не идет этот типаж. На замену Жириновского нужен кто-то другой.
  12. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    0
    Сегодня, 18:28
    Зампред Совбеза РФ: Человек, называющий себя президентом бывшей Украины — лжец и трус, который боится выборов
    yes Да поддерживаем. Удар когда по не пойми теперь кому ?
  13. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    -2
    Сегодня, 18:28
    комментируйте... Пригожин был не прав ?
  14. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +2
    Сегодня, 18:30
    Слова, слова... А , вот если бы его ( бывшего президента, бывшей Украины) изъяли из бункера и как военного преступника доставили в наш суд... Вот тогда можно было бы и посудачить. А, так- болтовня.
  15. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 19:10
    Юридически так оно и есть: Медведев прав. Любопытно другое: какие заявления последуют от официального Кремля.
  16. БорзРио Звание
    БорзРио
    0
    Сегодня, 19:32
    Дмитрию Анатольевичу кто нибудь скажет, что словами разбрасываться - может и Зеленский даже. Где дела?! Где исполнение угроз, звучавших из его уст? Или получается, что это все просто для внутреннего пользователя? Показуха перед гражданами?
  17. Землекоп Звание
    Землекоп
    0
    Сегодня, 19:45
    Просроченный порошок это не политический уродец..а политический кровавый навозный жук-марионетка.