Секретарь СНБО Украины: Киев готов к переговорам с Россией, но только в рамках «формулы мира» Зеленского

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Секретарь СНБО Украины: Киев готов к переговорам с Россией, но только в рамках «формулы мира» Зеленского

Конфликт Украины и России закончится за столом переговоров, в Киеве это осознают и принимают. С таким заявлением выступил секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко.

Киев прекрасно понимает, что обстановка на фронте является очень сложной, а конфликт можно остановить только диалогом. Так что эта война закончится за столом переговоров. Вот только Киев будет продвигать так называемую «формулу мира» Зеленского, предусматривающую полный вывод российских войск с территории Украины, выплату репараций и т. д. По словам Литвиненко, в этом Украине должны помочь западные союзники.



Украина четко осознает, что война закончится переговорами (...) Для этого была подготовлена и продвигается формула мира президента Зеленского. Наша позиция очень проста, и убежден, она будет поддержана участниками саммита мира в Швейцарии в июне 2024 года.

— заявил секретарь СНБО, добавив, что Киеву не нужно короткое перемирие, а необходим мир «на десятилетия», который может обеспечить только вступление в НАТО.

В России тоже готовы к переговорам, но только на наших условиях, а «формулу мира» Зеленского в Киеве могут скрутить в трубочку и засунуть в мусорную корзину, где ей самое место. До Украины и ее хозяев еще не дошло, что Россия не будет разговаривать на их условиях, а заставить ее никто не сможет. Для того чтобы их диктовать, нужно победить, а с этим у Запада все плохо. Поэтому мир будет заключен на наших условиях, если к тому времени будет с кем его заключать.
40 комментариев
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  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +14
    Сегодня, 17:37
    Диктовать условия будет победитель, так было всегда.
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +6
      Сегодня, 17:52
      Засуньте вы свою формулу ту да же куда и тряпку, что символизирует это прогнившее общество, в опу. Не будет Россия говорить о формулах, только капитуляция.
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +6
      Сегодня, 18:13
      " в рамках формулы Зеленского" пусть Киев разговаривает сам с собой. Видать,украинская тупость не лечится даже, ФАБами. Рагулизм и деб..зм - синонимы.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +3
        Сегодня, 18:24
        А чем вам его формула не нравится?? Возврат всего на состояние 1991 года? На 1-ое января...
        1. SEVERIN Звание
          SEVERIN
          0
          Сегодня, 19:08
          paul3390
          -2
          Сегодня, 18:24
          Новый
          А чем вам его формула не нравится?? Возврат всего на состояние 1991 года? На 1-ое января...
          - не зачёт!
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 18:33
      С сегодняшнего дня вести мирные переговоры с Украиной не с кем: срок каденции Зеленского закончилась.
      Зеленский - узурпатор, диктатор, укрофюрер.
      Таким образом, с нынешним украинским руководством можно вести переговоры только о безоговорочной капитуляции.
      Неважно кто подпишет капитуляцию: Зеленский, Сырский, Подоляка или какой-нибудь Гордон. Главное, чтобы нацисты сложили оружие, сдались в плен, отправились в Славянский трибунал.
      Капитулировать могут хоть всем скопом, хоть поротно, хоть в индивидуальном порядке.
  2. Комментарий был удален.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 17:38
    «Киев готов к переговорам с Россией, но только в рамках "формулы мира" Зеленского» —

    — А кто такой Зеленский? ...
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +7
      Сегодня, 17:43
      просроченый клоун с хриплым голосом , его иногда по телеку на Украине показывают, но не всегда, когда электричество есть
  4. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +3
    Сегодня, 17:39
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    "Конфликт Украины и России закончится за столом переговоров, в Киеве это осознают и принимают." секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко.

    Зам.председателя Совбеза России думает , что все закончится немного по другому , почему то его версия мне импонирует гораздо больше. hi
  5. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    +8
    Сегодня, 17:40
    Киев готов к переговорам с Россией, но только в рамках «формулы мира» Зеленского

    Все, как в старом одесском анекдоте:
    - Моня, я могу попользоваться твоей газонокосилкой?
    - Конечно, Яша, но только в пределах моего садового участка.
  6. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +3
    Сегодня, 17:40
    Конфликт решается теперь на поле боя,а не диалогом Это даде враги признают
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 17:41
    Секретарь СНБО Украины: Киев готов к переговорам с Россией, но только в рамках «формулы мира» Зеленского

    Засуньте эту формулу Зеленскому в дупло, вместе с квадратными корнями, интегралами и дифференциалом... от УАЗа.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 18:16
      Не обижайте УАЗ. Отличная машина.
  8. kventinasd Звание
    kventinasd
    +4
    Сегодня, 17:43
    Украина четко осознает, что война закончится переговорами (...) Для этого была подготовлена и продвигается формула мира президента Зеленского.

    Переговоры возможно и будут, но только о капитуляции киевской хунты.
    А кто такой теперь зеленский?
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 18:17
      Он не просрочен. Он- дырявый.
  9. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 17:43
    Украина четко осознает, что война закончится переговорами (...) Для этого была подготовлена и продвигается формула мира президента Зеленского. Наша позиция очень проста, и убежден, она будет поддержана участниками саммита мира в Швейцарии в июне 2024 года.

    — заявил секретарь СНБО, добавив, что Киеву не нужно короткое перемирие, а необходим мир «на десятилетия», который может обеспечить только вступление в НАТО.
    Мир президента Зеленского fellow Хорошо что не Рим laughing
  10. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 17:45
    У этих уже была Крымская платформа, по результатам которой очень многие признали Крым за Украиной и что?! Так же и тут ну подпишут решение о признании плана этого просроченного и что? Россия положит на это решение и пойдет своим путем, так что пусть собираются и пишут и договариваются
  11. abrakadabre Звание
    abrakadabre
    +1
    Сегодня, 17:48
    Киев готов к переговорам с Россией, но только в рамках "формулы мира" Зеленского
    Есть встречное предложение. Но за него тут банят. Как минимум.
  12. bambr731 Звание
    bambr731
    +2
    Сегодня, 17:50
    Украина четко осознает, что война закончится переговорами (...) Для этого была подготовлена и продвигается формула мира президента Зеленского.

    Свою формулу Зеля может затрамбовать себе в известное место. Все условия будет диктовать РФ на правах победителя и никакие тусовки в Швейцарии в июне этого не изменят
  13. Rage66 Звание
    Rage66
    +1
    Сегодня, 17:56
    У него будка в кадр не влазит...
    Все за народ радеет lol
  14. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 17:57
    в этом Украине должны помочь западные союзники

    Вареники тоже сами залетали в рот. Когда-то очень давно.
  15. Fachmann Звание
    Fachmann
    +1
    Сегодня, 17:58
    По "формуле Зеленского", а ху-ху не хо-хо?
  16. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +1
    Сегодня, 18:00
    Эта должность после данилова заразная: могуч ий интеллект данного субъекта настолько "удобрил" территорию снбо, что кто бы туда не пришёл, практически моментально превращается в человека, который "пил водку, нюхал кокаин и в результате стал совсем д...л". Хотя, что ещё ждать от экс-председателя свру, которая полностью деградировала ещё в период гвоздя (оперативный псевдоним "болт") и черпала особо ценную инфу от агентов "гугл" и "яндекс"?
  17. Путник_2 Звание
    Путник_2
    +1
    Сегодня, 18:04
    Если "формулу мира" Зелепупского свернуть в трубочку, то засунуть ее надо не в мусорное ведро, а несколько в другое место. Её автору в дупу, где для нее самое приличное место.
  18. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +1
    Сегодня, 18:05
    «формулы мира» Зеленского

    Это не формула мира. Это ультиматум. Пусть отменяют все его пункты тогда могут начаться какие-то переговоры.
    1. алабурга Звание
      алабурга
      -1
      Сегодня, 18:56
      А какие переговоры могут с быть с "шайкой нацистов и наркоманов", как о них говорил сам Путин ? Или уже не нацисты, и не наркоманы, а партнеры ?
  19. Наган Звание
    Наган
    +1
    Сегодня, 18:11
    В России тоже готовы к переговорам, но только на наших условиях, а «формулу мира» Зеленского в Киеве могут скрутить в трубочку и засунуть в
    чувствительное место Зеленскому. Как-никак, это ж его формула.
  20. Joker62 Звание
    Joker62
    +1
    Сегодня, 18:19
    Секретарь СНБО Украины: Киев готов к переговорам с Россией, но только в рамках «формулы мира» Зеленского

    Какая вам формула "Зеленского" о мире??? am
    У него нет теперь полномочия называть себя президентом страны по не до разумению. stop
    Он никто, и зовут никак. hi
    Либо он главарь ОПГ либо занюханный и обезумевший пан Зе. wassat
  21. Сергей Киракосян Звание
    Сергей Киракосян
    0
    Сегодня, 18:27
    Сцена в подворотне....
    - Ребята, отдайте велосипед, иначе будет как в прошлый раз!
    - Или нафиг.....
    - Ребята, отдайте велосипед, иначе будет как в прошлый раз!....
    - А как было в прошлый раз?
    - А в прошлый раз взяли и не отдали....
  22. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    +1
    Сегодня, 18:29
    его скоро самого повесят. в рамку с траурной лентой этого клоуна.
  23. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 18:34
    А, Россия , готова ? Или они мир по бандеровски хотят обстряпать без нас?
  24. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    0
    Сегодня, 18:53
    Они топтаться на месте умеют ? Ну перетопчутся ! Военные преступники должны быть наказаны. Без срока давности.
  25. Павленко Валерий Звание
    Павленко Валерий
    0
    Сегодня, 18:53
    Литвиненко, ты полный неумный человек. Своего недо президента, засунь себе в жопу. Где РФ захочет, там и будут переговоры. И на ваши условия нам глубоко плевать и насрать, условия будет диктовать только Россия и больше никто. А репарации вам дадут, только отсосать у Русского медведя.
  26. алабурга Звание
    алабурга
    -1
    Сегодня, 18:55
    Если бы в России был бы Главнокомандующий, то укрорейх точно бы знал, что война закончится только капитуляцией укрорейха. А так, они уверенны, что мир будет заключен на их условиях, потому что в Стамбуле Кремль уже был согласен подписать позорный мир.
  27. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 18:58
    Секретарь СНБО Украины: Киев готов к переговорам с Россией, но только в рамках «формулы мира» Зеленского

    Значит не готов. Будем пинать вас до безоговорочной капитуляция и денацификации. yes
  28. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 19:04
    Так что эта война закончится за столом переговоров
    - и то лишь только в том случае, если на этом столе они подпишут полную и безоговорочную капитуляцию, никакие другие случаи не в счёт!
  29. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 19:12
    Украина должна быть удалена с политческой карты мира, как независимое государство.
  30. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    0
    Сегодня, 19:24
    Ау, хохлик, вспомни классику: "Я имею возможность купить козу, но не имею желания. Я имею желание купить автомобиль, но не имею возможности. Так выпьем же, друзья, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!".
  31. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 19:26
    Не следует слишком серьезно относится к высказыванию очередного недоумка в кресле секретаря снбо. Он же не может накануне швейцарской встречи, которую пиарят на западе, сказать нас Россия плющит и все у нас трещит. Кто и что вещает в 404 или на западе относительно переговоров, в настоящее время второстепенно.Сейчас важно что происходит на ЛБС.
  32. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 19:49
    Конфликт Украины и России закончится за столом переговоров, в Киеве это осознают и принимают. С таким заявлением выступил секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко.
    Хочется ответить, как недавно по другоу поводу отвечал - фразой из фильма "Серёжа" (1960) - надеюсь, за цитату не админы не забанят, ни автоцензор ругаться не будет
    - Дядя, ты ду.рак?
    (Обалдел автоцензор - классические фильмы цензурирует...)
    Какая "формула Зеленского"? Какое "поражение России на поле боя"? Какие "репарации". Ты, дядя, в каком измерении живёшь?

    Если даже нас "верх" во всём предаст и будет о чём-то договариваться с Киевом, мой сын сказал, что со своей ротой "уйдёт в темноту" (его слова, спецназу понятные) и приказ о прекращении огня не выполнит. Я сына отсюда, как могу, поддержу всеми доступными способами.