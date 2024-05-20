Секретарь СНБО Украины: Киев готов к переговорам с Россией, но только в рамках «формулы мира» Зеленского

Украина четко осознает, что война закончится переговорами (...) Для этого была подготовлена и продвигается формула мира президента Зеленского. Наша позиция очень проста, и убежден, она будет поддержана участниками саммита мира в Швейцарии в июне 2024 года.

Конфликт Украины и России закончится за столом переговоров, в Киеве это осознают и принимают. С таким заявлением выступил секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко.Киев прекрасно понимает, что обстановка на фронте является очень сложной, а конфликт можно остановить только диалогом. Так что эта война закончится за столом переговоров. Вот только Киев будет продвигать так называемую «формулу мира» Зеленского, предусматривающую полный вывод российских войск с территории Украины, выплату репараций и т. д. По словам Литвиненко, в этом Украине должны помочь западные союзники.— заявил секретарь СНБО, добавив, что Киеву не нужно короткое перемирие, а необходим мир «на десятилетия», который может обеспечить только вступление в НАТО.В России тоже готовы к переговорам, но только на наших условиях, а «формулу мира» Зеленского в Киеве могут скрутить в трубочку и засунуть в мусорную корзину, где ей самое место. До Украины и ее хозяев еще не дошло, что Россия не будет разговаривать на их условиях, а заставить ее никто не сможет. Для того чтобы их диктовать, нужно победить, а с этим у Запада все плохо. Поэтому мир будет заключен на наших условиях, если к тому времени будет с кем его заключать.