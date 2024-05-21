Отчёт заинтересованных лиц: количество добываемой солнечной и ветровой энергии скоро превысит показатели атомной и гидроэнергетики

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Отчёт заинтересованных лиц: количество добываемой солнечной и ветровой энергии скоро превысит показатели атомной и гидроэнергетики

В новой ежемесячной колонке интернет-журнала «PV magazine» Международное общество солнечной энергии (ISES) приводит статистику по использованию и развитию отраслей так называемой зеленой энергетики.

Статистические данные ISES PV в апреле показали, что самые быстрые изменения в истории энергетики продолжаются. В 2023 году солнечная и ветровая энергия вместе составили 80% прироста мировой чистой мощности электроэнергии.

За последние десять лет глобальная генерация солнечной энергии выросла в девять раз и достигла 1500 ТВт-ч в год, а ветровая генерация утроилась - до 2300 ТВт-ч в год. Эти показатели соответствуют совокупным темпам роста 22% и 11% в год соответственно. При этом, в гидро-, атомной и угольной энергетике происходит, как утверждает источник, который вряд ли далёк от ангажированности, всё с точностью до наоборот. Темпы роста добычи этих энергоресурсов составили всего лишь 1%. В газовом сегменте эта цифра составляет 3%.



Темпы роста солнечной энергии в размере 22% в год эквивалентны удвоению каждые 3 года. Аналитики заявляют, что при таких темпах роста солнечная генерация достигнет 100 000 ТВтч в год в 2042 году, чего будет достаточно для полной декарбонизации мировой экономики.


Ежегодное производство солнечной, ветровой, атомной и гидроэлектроэнергии


Эксперты из числа адептов зелёной энергетики считают, что уголь, газ и атомная энергия могут практически исчезнуть уже к середине столетия. Это притом, что ровно то же самое атомной энергетике в 2011 году прочили уже к 2035 году. Однако теперь ряд стран с атомной энергетикой постепенно возвращаются к росту в этой отрасли.

Все страны-лидеры по производству солнечной и ветровой энергии на душу населения находятся в Европе, за исключением Австралии. На схеме ниже также показано глобальное производство электроэнергии на душу населения за счет гидроэнергетики и атомной энергетики.


Производство солнечной и ветровой электроэнергии на душу населения


США одна из стран, которые также активно занимаются развитием внедрения и расширения использования солнечной и ветровой энергии. Однако, при всех плюсах этих чистых и возобновляемых источников энергии, есть и нюансы. Генерация находится в прямой зависимости от погодных условий.

Северные американские штаты уже неоднократно попадали в ситуацию, когда солнечные батареи были заметены внушительным слоем снега, а ветряки не работали из-за обледенения. Такие чрезвычайные ситуации оставляли без тепла и света тысячи домовладений в США. А днях крупнейшую индийскую солнечную электростанцию, расположенную в море, просто смыло штормом.
41 комментарий
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +9
    Сегодня, 07:48
    «Отчёт заинтересованных лиц: количество добываемой солнечной и ветровой энергии скоро превысит показатели атомной и гидроэнергетики» —

    — Мнение лиц незаинтересованных заинтересованным лицам не интересно ...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 07:50
    Да ладно, лягушка всегда будет квакать за свое болото!
    А так, все хорошо когда к месту, в меру и правильно сбалансировано!
    Ах да, когда хвалебные речи про себя любимых пишут, не пишут про "подводные камни" и прочее, неприятное, которое есть у всего и всегда.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 08:44
      Цитата: rocket757
      Ах да, когда хвалебные речи про себя любимых пишут,

      Так это одна схема по восхвалению себя (СралоВукраине).
      До их мозгов даже не доходит,что хвалить должны другие.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 08:50
        Другие, кому придётся платить за все и сразу/постепенно, уже не в восторге от тех трудностей, которые уже есть, а дальше их меньше не становится, потому как те, кто позеленел на всю голову, не хотят понять, что без тщательной проработки по теме и вне Комплексного решения проблем, все другие пути очень затратрые и с туманными перспектива и, на данном уровне развитии технологий.
  3. Msi Звание
    Msi
    +2
    Сегодня, 07:51
    солнечные батареи были заметены внушительным слоем снега, а ветряки не работали из-за обледенения. Такие чрезвычайные ситуации оставляли без тепла и света тысячи домовладений в США

    Бывает... laughing США плевать на своих жителей, что говорить о прочих "туземцах". Главное не покупать газ и нефть в России. "Назло бабушке отморозим уши"... laughing
  4. Ryaruav Звание
    Ryaruav
    +6
    Сегодня, 07:52
    Во первых лица заинтересованные составляли отчёт, во вторых где сравнение затрат на получение энергии "зелёной" и остальной энергетикой
  5. алабурга Звание
    алабурга
    +5
    Сегодня, 07:55
    Зеленый лохотрон, навязываемый западными партнерами, и обязательный к исполнению всеми.
  6. Azim77 Звание
    Azim77
    +5
    Сегодня, 07:59
    Да пусть, хоть напрямую кушают солнечную энергию. Главное, чтобы не заставляли других и не лезли в чужой дом. Никто же их не заставляет пить квас или кумыс, как самые полезные напитки, и не запрещает кока-колу у них. Вот только примером пусть будут, а остальное каждое государство само посчитает нужным.
  7. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    +5
    Сегодня, 08:01
    Тепловая и ядерная энергетика конечно будут падать, если Европа продолжит закрывать ТЭС и АЭС. Только рядом еще бы хорошо привести график себестоимости производства различных видов энергии. Картина была бы совершенно другой.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 08:56
      Просто такое мнение/определение, которое попадалось неоднократно... на теперешнем уровне развитии технологий, причём любых, "зелёная" энергетика нерентабельно, с точки зрения экономики!
      Как объясняли специалисты, не может зелёная энергетика покрыть расходы на свое воспроизводство!!! если брать всю цепочку, от добытия ресурсов до... в общем понятно.
      Рано все это затеяли и с дуру пытаются нарушить баланс, который может обеспечить и её существование... о рентабельность и речи нет.
    2. Arzt Звание
      Arzt
      0
      Сегодня, 09:21
      Тепловая и ядерная энергетика конечно будут падать, если Европа продолжит закрывать ТЭС и АЭС. Только рядом еще бы хорошо привести график себестоимости производства различных видов энергии. Картина была бы совершенно другой.

      График простой. Одна авария на Чернобыле сожрала в 3,5 раза больше денег, чем выработали все АЭС СССР за все время существования. Так что, если не считать производство плутония для ЯО, то одни сплошные убытки.

      Р.S. С плутонием тоже убытки, мы же так и не бахнули. laughing
  8. Genak Звание
    Genak
    +4
    Сегодня, 08:02
    А какой континент и территорию назначат отрицательно зелёной , для захоронения не перерабатываемого мусора зелёной энергетики.
    1. инженер74 Звание
      инженер74
      0
      Сегодня, 08:46
      Как то, ради интереса, прикинул энергозатраты на изготовление килограмма солнечных панелей и сравнил с его производством энергии за срок службы... Долго думал...
      ИМХО: Проще электричество по железной дороге возить, в свинцовых аккумуляторах, из Китая wassat
      Может, конечно, где и просчитался feel
  9. fiv Звание
    fiv
    +5
    Сегодня, 08:06
    Такие отчеты не стоят бумаги, на которых они сделаны. Во-первых, если заставить европейцев самих, на своей территории производить солнечные панели и ветрогенераторы, системы накопления и преобразования энергии, то они прекратят развивать "зеленую" энергетику. Ибо производство это неэкологично и требует энергии постоянно. Во-вторых. Выработку электроэнергии бесполезно рассматривать без временных графиков генерации, потребления и перетоков энергии. Энергосистемы стабилизируются за счет ТЭС, АЭС и ГЭС, и без них энергосистемы не работают. А прыгать на батуте можно и без электричества.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 08:07
    Конечному потребителю совершенно фиалетово как производится электроэнергия ,он её из розетки берёт.А она почему-то не становится бесплатной.С удовольствием читаю западную прессу по этому вопросу," зелёные наркоманы" погубят Европу.В США с зеленью не церемонятся.Тепловые электростанции ни куда не денутся в США,а вот в Европе Грета их вырубит под корень.Там такой веселейший срач идёт,об этом будут со временем " рОманы" писать.Дурдом полный.
    1. жучок120560 Звание
      жучок120560
      +2
      Сегодня, 08:22
      Да нет, никакого дурдома. Все как раз идет по плану. Просто Европа, за исключением Британии определена гегемоном на будущее как территория рабочего скота (рабов).
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 08:41
        Британию не вычёркиваем ,Боливар не выдержит двоих.Британия держится пока на субсидиях для населения на оплату тепло и электроэнергии.Но это не вечно.
        1. Болторез Звание
          Болторез
          0
          Сегодня, 08:49
          Британия держится пока на субсидиях для населения
          В апреле прекратились все субсидии. Полет нормальный.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 09:12
            Болторез,какой у вас полёт нормальный мы в курсе.Раскажите нам какой потолок цен за квт/ ч устанавил Сунак ,и как на это отреагировал бизнес.Хотелось бы услышать об офшорных ветропарках в Северном море.И с какого бодуна Сунак выдал лицензии на нефтеразведку на территориях этих ветропарков?Только не врать, как в прошлый раз об экспорте нефти Великобританией.
            1. Болторез Звание
              Болторез
              0
              Сегодня, 09:17
              какой у вас полёт нормальный мы в курсе.
              Месячный счет=дневная смена. Меня другое удивляет- не надоело вам верить в сказки про обнищание западных стран и ждать их замерзания от голода tongue .? Кстати, половина электроэнергии в ЮКей- из возобновляемых источников и ничего, никаких отключений. Метро работает.
              Только не врать
              Это ваша территория laughing .
              1. tralflot1832 Звание
                tralflot1832
                0
                Сегодня, 09:23
                А вам не надоело нам рассказывать как хорошо в Англии и постоянно спрыгивать с неудобной для вас темы.Я наверно получше вас живу с доходом а 1000$.Были в Англиях знаем ,100 £ в день для русского это ни что,не разойтись на всю ширину русской души .200 € это так - сяк. drinks
  11. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 08:08
    Отчёт заинтересованных лиц: количество добываемой солнечной и ветровой энергии скоро превысит показатели атомной и гидроэнергетики
    На то и заинтересованные лица, чтобы цифры подгонять под свою идею. Врут, как дышат.
  12. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    0
    Сегодня, 08:15
    Врут и врут, как дышат.
    Им главное денег срубить с дураков поверившим в это якобы чудо Зелёное энергетическое.
    Затраты,подводные камни, отсутствие ветра и прочее.
    Хотят запудрить и сковать всех, чтобы платили и плясали под дудку Англосаксов.
    Мы, Китай, Иран или КНДР и другие, также можем продвигать экоповестку, хоть в Зеленой энергии, хоть где, но они непременно скажут как у Оруэлла:
    Ваша энегия Зеленая, а наша Зеленее.
    И будут стоять на этом.
    Мы и весь здравый мир длля них враги и точка.
  13. Бускан
    Бускан
    -3
    Сегодня, 08:25
    Лет 10 назад я скептически относился к энергии солнца и ветра. Сейчас я понмаю, что залуждался. В лидерах по развитию солнечной энегетики опять Китай.
    P S Два дня назад купил электросамокат. Пока нравится.
    1. Msi Звание
      Msi
      +3
      Сегодня, 08:31
      Два дня назад купил электросамокат. Пока нравится

      Как заряжаете? От ветра или от солнца?
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 08:50
        Мsi.Этой зимой Финляндию знатно морозило ,- 30 и более в течении месяца.Владельцы Тесел волком выли,"заправка" в день обходилась в 200 евро.Пришлось вставать " на лыжи". hi
        1. Msi Звание
          Msi
          +1
          Сегодня, 08:52
          Этой зимой Финляндию знатно морозило ,- 30 и более в течении месяца.

          hi Так и у нас заморозки в мае какие...для нас вся эта "зелёная повестка" полный бред. Да и для северных стран.
  14. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:26
    Все дело в технологической политике капитализма . Надо больше выпускать одноразовых ветряков ,одноразовых панелей ,тянуть кабеля с Юга на Север ,производить одноразовые электростанций прилива .
    Как то в этой шелухе борьбы за чистую энергию ,пропала вообще информация о термоядерном синтезе .
  15. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 08:31
    Прикол из США,не без известный Уорен Бафитт владеет 6 ТЭС на Западе США ,рядом с Калифорнией ,наезд местной зелени ТЭС должны быть закрыты к 2035 г, он легко парировал ,ребятки только через мой труп ,начну в 2035 закончу может быть 2042.Владельцы ТЭС приспособились, сидят в засаде.Вырабатывают ровно столько Эл. энергии чтобы быть рентабельнуми,как только заморочка с " зелёной энергетикой" - резко увеличивают генерацию и рубят бабло на ровном месте. Пару недель назад был обломс у зелёных ,цена 1 киловатта улетела в небеса( 3 000$)в течении 6- 8 часов,была дана команда владельцами ТЭС рубим бабло,запускай генерацию на полную мощность.На западе уже введена плата за выброс СО2.Но бизнесмен не будет бизнесменом если эту плату не уменьшит.Уже идёт разговор ,повесить плату за СО2 на автовладельцев,деньгов мало от бизнеса за СО2 поступает,очень мало.Недофинонсирование зелёного перехода в Европе 2 трлн $ ,в США 1 трлн$.
    1. Серж9901 Звание
      Серж9901
      0
      Сегодня, 09:13
      Именно ! Если наивные адепты "зеленого курса" и правнучки Ротшильда считают , что налог на СО2 и сопутствующие расходы на "грязную энергию" (перетоки, выпадающие объемы и т.п.) будут платить некие отсталые владельцы ТЭЦ, ТЭС,АЭС и тп, - они еще глупее, чем кажутся ....""Эх, Вася, Вася !..." (с)
  16. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 08:31
    Вот только все эти "гретытунберг" не учитывают стоимость киловатта солнечной и ветроэлектроэнергий с учетом стоимости изготовления аккумуляторов и их последующей утилизации.
    Боюсь что когда наступит время массовой утилизации таких аккумуляторов из-за выработки сроков эксплуатации, то проблема замусоривания планеты пластиками окажется "детским лепетом".
  17. Бускан
    Бускан
    +1
    Сегодня, 08:33
    Цитата: Msi
    Два дня назад купил электросамокат. Пока нравится

    Как заряжаете? От ветра или от солнца?

    От розетки , но подумываю купить китайскую солнечную панель для дома. laughing
    1. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 08:37
      Решили сделать глупость или шутите?
    2. михаил3 Звание
      михаил3
      0
      Сегодня, 08:38
      Оборудуйте отдельный металлический бокс для ее аккумулятора и контроллера, приняв все противопожарные меры, какие только сможете. Эти контроллеры и батареи горят. ВСЕГДА горят, вопрос только во времени, когда это случится. В любом случае потери превысят вероятную прибыль.
  18. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 08:36
    Ох уж эти сказочники. Вопрос не в энергии, а в ее цене. Можно хоть всю площадь страны покрыть панелями, но цена будет неимоверная. Я бы "экспертам" продавал бы энергию без скидок, по тем ценам, что реальные для зеленой энергии.
  19. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 08:36
    Экономия в Европе довела до того, что некоторые «посерят» и смотрят, не взять ли на квас...
  20. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 08:37
    Ну вырастет выработка еще больше. И что? Если проявлять неразумное упорство, можно достичь еще и не таких "высот". Но валовый рост совершенно не доказывает, что ты действуешь правильно. Это обычно просто показатель величины твоей глупости) А так же того, что ты где то добыл денег, чтобы потратить их на ерунду.
    Надеюсь, что Европа продолжит уничтожать свой запас прочности, все глубже влезая в это самое...
  21. SergLv Звание
    SergLv
    +3
    Сегодня, 08:38
    Не скажу за солнечные батареи, не использовал. Скажу спасибо за солнечные коллекторы. Классная вещь. Использую 10 лет. В период с Апреля по Сентябрь котел на подогрев воды не включаю. Нет необходимости. Вода нагревается до 80 градусов. Да, в затянутый тучами день, не выше 45. Но в Оренбургской области таких дней мало.
  22. sergey4791 Звание
    sergey4791
    0
    Сегодня, 08:39
    "Британские ученые" захватывают мир. Сейчас много исследований, в которых берется некий тренд и бездумно рисуется рост/падение в будущее насколько фантазии хватит. Просто и тупо, без какого-либо понимания, чем тренд обусловлен, и что при более детальном рассмотрении кривая развития любой техники имеет S-образный характер, со сбалансированным "выходом на полочку". Но тут ситуация еще хуже: перефразируя классика политэкономии, знать правду "верхи не хотят, а низы не могут"
  23. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    0
    Сегодня, 09:09
    Ага... ага. Именно поэтому главный "зеленый" трендсеттер - Германия - распечатывает свои АЭС и лихорадочно ищет, где бы еще уголька подкупить :))))))))
  24. zxc15682 Звание
    zxc15682
    0
    Сегодня, 09:13
    Каму нужна эта "ломанная генерация"? Один только гемор, для энергетиков.