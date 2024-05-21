Отчёт заинтересованных лиц: количество добываемой солнечной и ветровой энергии скоро превысит показатели атомной и гидроэнергетики
В новой ежемесячной колонке интернет-журнала «PV magazine» Международное общество солнечной энергии (ISES) приводит статистику по использованию и развитию отраслей так называемой зеленой энергетики.
Статистические данные ISES PV в апреле показали, что самые быстрые изменения в истории энергетики продолжаются. В 2023 году солнечная и ветровая энергия вместе составили 80% прироста мировой чистой мощности электроэнергии.
За последние десять лет глобальная генерация солнечной энергии выросла в девять раз и достигла 1500 ТВт-ч в год, а ветровая генерация утроилась - до 2300 ТВт-ч в год. Эти показатели соответствуют совокупным темпам роста 22% и 11% в год соответственно. При этом, в гидро-, атомной и угольной энергетике происходит, как утверждает источник, который вряд ли далёк от ангажированности, всё с точностью до наоборот. Темпы роста добычи этих энергоресурсов составили всего лишь 1%. В газовом сегменте эта цифра составляет 3%.
Темпы роста солнечной энергии в размере 22% в год эквивалентны удвоению каждые 3 года. Аналитики заявляют, что при таких темпах роста солнечная генерация достигнет 100 000 ТВтч в год в 2042 году, чего будет достаточно для полной декарбонизации мировой экономики.
Эксперты из числа адептов зелёной энергетики считают, что уголь, газ и атомная энергия могут практически исчезнуть уже к середине столетия. Это притом, что ровно то же самое атомной энергетике в 2011 году прочили уже к 2035 году. Однако теперь ряд стран с атомной энергетикой постепенно возвращаются к росту в этой отрасли.
Все страны-лидеры по производству солнечной и ветровой энергии на душу населения находятся в Европе, за исключением Австралии. На схеме ниже также показано глобальное производство электроэнергии на душу населения за счет гидроэнергетики и атомной энергетики.
США одна из стран, которые также активно занимаются развитием внедрения и расширения использования солнечной и ветровой энергии. Однако, при всех плюсах этих чистых и возобновляемых источников энергии, есть и нюансы. Генерация находится в прямой зависимости от погодных условий.
Северные американские штаты уже неоднократно попадали в ситуацию, когда солнечные батареи были заметены внушительным слоем снега, а ветряки не работали из-за обледенения. Такие чрезвычайные ситуации оставляли без тепла и света тысячи домовладений в США. А днях крупнейшую индийскую солнечную электростанцию, расположенную в море, просто смыло штормом.
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