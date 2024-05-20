Владимир Путин подписал указ о смене руководителя аппарата министра обороны России

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Владимир Путин подписал указ о смене руководителя аппарата министра обороны России

В российском Минобороны первые перестановки: на должность заместителя нового главы военного ведомства Андрея Белоусова назначен Олег Савельев. Одновременно освобожден от должности замминистра Юрий Садовенко, до этого руководивший аппаратом министра обороны России.

Владимир Путин сегодня подписал два указа, одним из которых освободил от занимаемой должности замминистра, руководителя аппарата министра обороны генерал-полковника Юрия Садовенко. Другим указом назначил на эту должность аудитора Счетной палаты Олега Савельева. Других перестановок нет, военный блок остался нетронутым.



Олег Савельев, назначенный на должность замминистра обороны, родился в 1965 году в Ленинграде. В разные годы работал в экономическом блоке правительства, был министром по делам Крыма, замруководителя аппарата правительства. В сентябре 2018 года стал руководителем аппарата Счетной палаты РФ, а с сентября 2019-го стал аудитором Счетной палаты. Как пишут российские ресурсы, ранее Савельев уже отвечал за аудит силового блока.

Как ранее заявлялось, Белоусов проведет перестановки в Минобороны, но не кардинальные, хотя, возможно, это не первая замена. Новый министр приводит с собой свою команду, которая с ним работает уже длительное время, на кого он может положиться и с кем будет выполнять поставленные президентом задачи.

Ранее сообщалось, что новый глава военного ведомства не будет влезать в руководство войсками и планирование боевых операций, для этого есть начальник ГШ Валерий Герасимов. Задача Белоусова — это обеспечить российскую армию всем необходимым.
39 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    -4
    Сегодня, 18:35
    ...и понеслась череда перестановок.... (с)

    зы Покручу-поверчу - запутать хочу! Где шарик??? (с) laughing
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +6
      Сегодня, 18:39
      может зря Пригожина то катастрофа...он ведь по русски предупреждал. и так и посыпалось.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        -2
        Сегодня, 18:40
        Много кто предупреждали.... И где оне теперича.... (с) Иные уж далече...(с)
        1. krot Звание
          krot
          +5
          Сегодня, 19:10
          Задача Белоусова — это обеспечить российскую армию всем необходимым.

          И надеюсь всех обвешанных медальками фиктивных генералов-воров посадить!
          1. штурм Звание
            штурм
            +2
            Сегодня, 19:28
            И надеюсь всех обвешанных медальками фиктивных генералов-воров посадить!

            И всех фальшивых "героев России " развенчать и звезды Героя вернуть!
      2. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 20:05
        Цитата: Аэродромный
        может зря Пригожина то катастрофа...он ведь по русски предупреждал. и так и посыпалось.

        Вас где учили междометиями выражаться?
        Ну, не понимаю я вашей тарабарщины!!! Когда вы будете (научитесь) писать то же, что говорите? Вы с людьми на улице так же объясняетесь или специально пропустили мат, который служит для связки слов в предложении?
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 18:42
    Зато министр образования тот же, культуры без изменения, за строительство тот же человек отвечает, вот упустил здравоохранения и МВД.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 18:46
      ...а зато сколько пертурбаций то придумали... опять статусы дипломов будут перетасовывать, программы опять все поменяют... нет, ХОТЬ РАЗ БЫ ПРО КАЧЕСТВО образования заикнулись. Ан нет - главное статусы и валидность дипломов - остальное побоку....
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 18:52
        Nexcom, а ведь образование, медицина, правоохранительные органы, основы любого государства в плане соц обеспечения, а у нас видать в этих сферах все хорошо, раз изменен ий нет.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          -1
          Сегодня, 18:54
          Ропот 55. hi
          Ничего статусом дипломов будем удовлетворяться. Побоку на профессионализм - придёте к врачу, он Вам - мой диплом до сих пор валидный! laughing
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 18:56
            Nexcom hi, ходил со спиной, я ему симптомы он их тут же в инет вбивает и смотрит чего там ВСЕСИЛЬНАЯ ПАУТИНА ответит.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +3
              Сегодня, 18:57
              А нахрена тогда "прокладка" в виде такого "врача"??? В гугл я и сам вбить симптомы смогу. laughing
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                0
                Сегодня, 19:01
                Nexcom, а рецептик на некоторые препараты вы себе сами выпишите? А если без юмора то да проще и быстрее в инете посмотреть, врачей старой школы практически не осталось, возраст, молодые толковые год - два и в платные центры да в крупные институты на "вырост" уходят а остаются такие профи что и не знаешь то ли к знахарке поехать, то ли по святым местам лучше поехать.
                1. Nexcom Звание
                  Nexcom
                  +1
                  Сегодня, 19:04
                  У нас давно - можно и без рецепта, но дорого и не афишируя. Кроме психотропов.

                  зы Просто слышал как эпилептик просил продать а у него рецепт кончился по сроку....
          2. Гардамир Звание
            Гардамир
            +3
            Сегодня, 18:56
            Для того, чтобы ходить к врачу учите тюркские языки.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +1
              Сегодня, 18:59
              Намекаете что тюрки как всегда хитрее всех и учились по-настоящему?
              1. Гардамир Звание
                Гардамир
                +6
                Сегодня, 19:03
                Даже не намекаю. В больницах, поликлинниках, на скорой, азербайджане, узбеки...
              2. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                -2
                Сегодня, 19:06
                Nexcom, нет просто не хватку персонала перекрывают приезжими.
            2. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              -1
              Сегодня, 19:02
              Гардамир hi, отчество некоторых я и с 500 мл. не выговорю.
            3. g_ae Звание
              g_ae
              +1
              Сегодня, 19:36
              Таджикский язык к тюркским не относится. Как и чеченский, кстати. И ещё многие кавказские языки. Только карачаевский, азербайджанский и, кажется, кабардинский.
              1. Голландец Михель Звание
                Голландец Михель
                0
                Сегодня, 19:58
                кажется, кабардинский
                Кабардинский, это адыгская группа языков
    2. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      -3
      Сегодня, 18:47
      Взялись активно за МО. Белоусов собирает свою команду, проверенных людей - это к лучшему. Не переживайте, на шпагате не получается и обхватить необъятное - до культуры и образованию с медициной тоже руки дойдут и до банковской системы с финансами. Силёнок на всё не хватает сейчас
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 18:53
        Олеся Леся hi, возможно вы и правы, только вот когда, и доживём ли мы до того.
        1. Олеся Леся Звание
          Олеся Леся
          -2
          Сегодня, 19:07
          Я молодая - я доживу, да и о детях тоже думаю.
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 19:00
        belay А до этого силенок хватало завести это все в нынешнее состояние?Или будем кивать на треклятые 90-е?Да с тех пор четверть века минуло.Да и властьимущие все оттуда,начиная с самого главного.Итак,с чего начнем?
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          -1
          Сегодня, 19:17
          dmi.pris 1, стратегия и тактика уже опробованна, в начале прошлого века в стране с названием СССР там и с малограмотностью и с болезнями и за патриотическое воспитание, и с преступностью боролись, и как видим победили все эти напасти
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            +1
            Сегодня, 19:46
            Вы не забывайте,что тогда было другое общество,другие ценности.Это была Другая Цивилизация,а не нынешние кидальщики понтов..
    3. nesoglasen Звание
      nesoglasen
      -4
      Сегодня, 19:38
      С 1 сентября 2025 года Россия переходит на советское образование, читал лично в СП.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 19:48
        Неужели??И вузах будет сплошной "бюджет"?
  3. п-к Звание
    п-к
    0
    Сегодня, 18:45
    Цаликов, Шевцова и прочие? Остаются? Или и их попрут?
  4. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 18:47
    Требуется глубокая реформа управления армией.
    Возле Белоусова должен быть военспец, а не очередной экономист. А иначе будет, как в басне Крылова про лебедя, рака и щуку. Герасимов сам по себе. Белоусов сам по себе и никакого эффекта по оздоровлению армии.
  5. Виктор Чужой Звание
    Виктор Чужой
    +1
    Сегодня, 18:53
    Ревизор который готов отдать свою жизнь страшная сила. А когда и команда такая - здравствуй новый 37 год. В 5 лет уместить события 20 лет прошлого века уметь надо. По границам РФ не должно быть республик - только области или губернии. Меньше шансов что попадут под влияние других стран - уровень руководства области и губернии ниже глав республик. В прочем и в остальном составе никаких республик и автономных округов.
  6. Вадим С Звание
    Вадим С
    -4
    Сегодня, 18:56
    Всю эту карусель они затеяли совсем не вовремя. Начали войну не рассчитав силы и теперь ищут решение меняя военных на штатских! Становится очень страшно :(
  7. Лешак Звание
    Лешак
    -2
    Сегодня, 18:56
    Герасимова тоже поменять не мешало бы. Есть генералы с боевым опытом (реальным боевым), засиделся Герасимов - моё мнение (ни кому не навязываю).
  8. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 19:06
    Оригинальное решение. Министр обороны который не управляет вооруженными силами what Да и потом есть ли допуск у НШ ГШ МО РФ к некоторым полномочиям о ситуационной осведомленности учитывая недавние аресты заместителей министра, особенно Кузнецова. Странно что Герасимова не отправят куда-нибудь в Африку на перевоспитание к собратьям по разуму.
  9. Фактор Звание
    Фактор
    -3
    Сегодня, 19:15
    Много слов, но Совбез России не нужно путать с одесским привозом.
    Если говоришь, то делай.
    Ты же при государственной должности с полномочиями.

    Медведев: При невозможности доставки Зеленского в суд, он должен быть уничтожен.

    «Дальнейшая [после капитуляции Украины] судьба Зеленского нам не безразлична. Он должен быть пойман и предан суду за преступления против граждан России и украинцев. При невозможности доставки такого преступника должны применяться правила, практикуемые для террористов», — подчеркнул Медведев.
    «Именно такая судьба постигла духовного учителя Зеленского — Степана Бандеру», — отметил он.
  10. курвиметр Звание
    курвиметр
    +2
    Сегодня, 19:17
    " Беда коль пироги начнёт печи сапожник..."
  11. Землекоп Звание
    Землекоп
    0
    Сегодня, 19:42
    А кто в курсе что с этой...главным финансистом МО РФ - 'фельдмаршалл-генераллисимус с орденами" и зам министа по финансам...которая работала в команде сердюкова и которую так никто не тронул до сих... - татьяной шевцовой. то одни новости что ее убили то дркгая что она уволилась 14 мая и убежала. То у нее нашли заныканные 32 миллиарда спрятанные в биткоинах имеющая недвигу в сша.
  12. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 19:56
    родился в 1965 году в Ленинграде
    Биографию можно дальше и не читать wink