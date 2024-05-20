Иранский переговорщик по ядерной программе назначен исполняющим обязанности главы МИД страны

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Иранский переговорщик по ядерной программе назначен исполняющим обязанности главы МИД страны

На должность исполняющего обязанности главы иранского МИД назначен бывший заместитель погибшего при крушении вертолета министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана Али Багери Кани, ранее представлявший Тегеран на переговорах по ядерной программе.

Багери Кани известен своей жесткой антизападной позицией и в частности выступает против возобновления каких-либо соглашений касательно иранской ядерной программы. В период с 2007 по 2013 годы он был заместителем секретаря Высшего совета нацбезопасности, а с 2019 по 2021 занимал должность замруководителя аппарата судебной системы.



На полях проходившего в Казани международного форума "Россия - Исламский мир" Кани заявил, что Иран совместно с другими странами БРИКС активно ведет работу над созданием инфраструктуры для введения единой валюты, чтобы избавиться от существующей зависимости от американского доллара.

Также сообщается, что, согласно предварительным данным, потерпевший крушение в горах провинции Восточный Азербайджан президентский вертолет был технически неисправен, однако при этом остается неизвестным, какая именно поломка привела к аварии и какие факторы могли поспособствовать ее появлению. При этом предполагается, что более точные сведения появятся после завершения расследования.

Отмечается, что поскольку потерпевший крушение вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси и другие высокопоставленные чиновники, не подал аварийного сигнала. Как предполагает министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу, это могло быть вызвано отключением или полным отсутствием аварийной системы.
6 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 19:12
    Так если верить СМИ там президент и все остальные не шибко решающие должности, там вроде как главный духовный лидер, а он не пострадал, так что сейчас назначит близкого по духу и разумению человека и думаю что вектор Ирана не изменится не в плане внешней, не в плане внутренней политики.
  2. Fachmann Звание
    Fachmann
    +1
    Сегодня, 19:12
    Серьёзный мужик. Думаю, сработаемся.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 19:19
      Fachmann hi, внешность обманчива, судить надо по делам человека.
  3. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    +2
    Сегодня, 19:19
    Иран великая держава с древней историей. Европа еще в шкурах ходила с дубинками , когда в Иране уже было государство и высокая культура. Имеет право быть ядерной державой . И никого не спрашивать !
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 19:26
      ...но любители выменивать территории на бусы и зеркальца у аборигенов - думают иначе... и серьезно в этом ошибаются!
  4. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 20:04
    Отмечается, что поскольку потерпевший крушение вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси и другие высокопоставленные чиновники, не подал аварийного сигнала. Как предполагает министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу, это могло быть вызвано отключением или полным отсутствием аварийной системы.
    Ядерная держава президент которой летает в старом Bell 212 без аварийной системы ?! Не говоря о всепогодности применяемой авиационной техники и уровне подготовки экипажа. А черные ящики на борту вертолета надеюсь не были отключены или вообще демонтированы за ненадобностью request