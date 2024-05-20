Иранский переговорщик по ядерной программе назначен исполняющим обязанности главы МИД страны
На должность исполняющего обязанности главы иранского МИД назначен бывший заместитель погибшего при крушении вертолета министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана Али Багери Кани, ранее представлявший Тегеран на переговорах по ядерной программе.
Багери Кани известен своей жесткой антизападной позицией и в частности выступает против возобновления каких-либо соглашений касательно иранской ядерной программы. В период с 2007 по 2013 годы он был заместителем секретаря Высшего совета нацбезопасности, а с 2019 по 2021 занимал должность замруководителя аппарата судебной системы.
На полях проходившего в Казани международного форума "Россия - Исламский мир" Кани заявил, что Иран совместно с другими странами БРИКС активно ведет работу над созданием инфраструктуры для введения единой валюты, чтобы избавиться от существующей зависимости от американского доллара.
Также сообщается, что, согласно предварительным данным, потерпевший крушение в горах провинции Восточный Азербайджан президентский вертолет был технически неисправен, однако при этом остается неизвестным, какая именно поломка привела к аварии и какие факторы могли поспособствовать ее появлению. При этом предполагается, что более точные сведения появятся после завершения расследования.
Отмечается, что поскольку потерпевший крушение вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси и другие высокопоставленные чиновники, не подал аварийного сигнала. Как предполагает министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу, это могло быть вызвано отключением или полным отсутствием аварийной системы.
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