Украинские военные не исключают удара российских войск на новом направлении в Харьковской области
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Российские войска могут начать наступление на еще одном направлении в Харьковской области, такое мнение высказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Федоренко.
Украинский офицер назвал ситуацию в Харьковской области очень сложной, но она может стать еще сложнее, если командование ВС России примет решение атаковать на другом участке. Сейчас ВСУ отбивают наступление российских войск всего на двух направлениях, но их может стать и три, и четыре. Как считает Федоренко, силы и средства для этого у группировки «Север» российской армии есть. В то же время он подчеркнул, что ВС России хватит сил держать оборону ВСУ в напряжении, а вот дойти до Харькова и взять этот город уже нет.
Ближайший период будет очень сложным. Возможно, россияне откроют еще одно из направлений
— заявил военный.
Между тем, по данным украинских ресурсов, российская армия начала наступление на еще одном направлении в Харьковской области, атаковав село Зелёное, расположенное прямо у границы. По версии паблика Deep State, наступление на этом участке позволит соединить направления на Липцы и на Волчанск в одно. Сообщается, что попытки атаки на Зелёное предпринималась еще на прошлой неделе, но были отбиты ВСУ. Также накануне стало известно, что ВС России вошли в Харьковскую область со стороны ЛНР, нанеся поражение противнику в районе села Мясожаровка (Артёмовка).
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