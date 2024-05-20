Небензя: Народы Украины и России останутся братскими после того, как своё существование прекратит марионеточный киевский режим

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Небензя: Народы Украины и России останутся братскими после того, как своё существование прекратит марионеточный киевский режим

Василий Небензя в ООН


В Совбезе ООН проходит заседание, посвящённое поставкам оружия Украине. Постпред Китая выступил с обвинениями в адрес США, указав на то, что Соединённые Штаты превратились в сторону вооружённого конфликта.



По словам китайского дипломата, Вашингтон делает всё для затягивания вооружённого конфликта на Украине:

Действия США приводят к новым потерям. США давно превратились в сторону конфликта. Китай стороной конфликта не является и призывает стороны к мирному урегулированию.

Постпред КНР при ООН отметил, что необходимо направить все международные дипломатические усилия на то, чтобы конфликт завершился как можно быстрее.

В ходе своего выступления постпред РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал обвинения со стороны стран Запада в том, что «на Украине нет ни света, ни еды».

Небензя:

Западные коллеги снова нам всем наврали. Свет и еда на Украине есть. Но есть там и неонацисты, с которыми киевские главари не собираются бороться.

Российский дипломат отметил, что поддерживают их и США, пытаясь выставить свою поддержку как некий вклад в украинскую самооборону.

Небензя:

Здравомыслящему и неангажированному человеку вполне понятно, что если бы не западное вредоносное вмешательство в конфликт, он бы уже давно завершился, а точнее – никогда бы не начался.

Небензя в очередной раз напомнил о том, что на Украине и в России живут братские народы.

Постпред России при ООН:

И наши народы таковыми и останутся после прекращения существования марионеточного киевского режима.
18 комментариев
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  1. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    +5
    Сегодня, 19:32
    Он не просто марионеточный , он еще и чужеродный. Искусственно посажен к власти арматуринами и цепями на майдане. На печеньках нуланд вскормленный.
    1. krot Звание
      krot
      -1
      Сегодня, 20:01
      Хох-лы всегда были выгодоискателями и при СССР, часто не смотря на мораль. А сейчас решили продать братьев.. Пустить англосаксонское НАТО к нам в Севастополь. Но что-то пошло не так.. И Одесса ждет воссоединения!
  2. parusnik Звание
    parusnik
    +2
    Сегодня, 19:34
    Народы Украины и России останутся братскими после того, как
    "... одна палочка и девять дырочек истребят целое войско; когда король обнажит голову, а ты останешься в шляпе; когда… Ну а третье условие ты узнаешь тогда, когда исполнятся два первых..."(с)
  3. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 19:36
    И наши народы таковыми и останутся после прекращения существования марионеточного киевского режима.

    "Всё будет офигенно, но не сразу, а постепенно."
    Пройдёт время и оно либо вылечит, либо разведёт ещё более далеко. Много крови пролилось с обеих сторон и ещё прольётся не мало.
    Будем посмотреть.
  4. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +2
    Сегодня, 19:38
    Во всём этом конфликте меня удивляет бездарность нашего руководства в выстраивании политики по отношению к бывшим союзным республикам.
    Бросить всё на самотёк и ещё гордится этим, до сих пор.
    Учиться надо у америкосов, те ничего за даром не делают и ничего не прощают и при этом их все любят.
    1. Керенский Звание
      Керенский
      +1
      Сегодня, 19:47
      Во всём этом конфликте меня удивляет бездарность нашего руководства в выстраивании политики по отношению к бывшим союзным республикам.
      Бросить всё на самотёк и ещё гордится этим, до сих пор.

      Если представить, что РСФСР вышла из СССР, то всё встаёт на свои места. Союз не развалили....
    2. Тарелка Звание
      Тарелка
      -1
      Сегодня, 19:55
      Цитата: Аркадий007
      Бросить всё на самотёк и ещё гордится этим, до сих пор.

      Эти бывшие республики же божились, что им нужна независимость полная, что будем мы вместе с ними нормально жить и торговать уже как равные и независимые государства. Мне кажется, что всему нашему народу было необходимо получить этот горький опыт: спустишь руку с поводка - в конце концов за неё укусят. Это ведь не только во властях такие настроения. Послушайте, поговорите: до сих пор я слышу вопросы, полные непонимания. Зачем это нам нужно что-то там контролировать? И не только про Украину, а про всё постсоветское пространство.
      Контролировать тут не значит считать своей территорией.
  5. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 19:43
    Постпред России при ООН:

    И наши народы таковыми и останутся после прекращения существования марионеточного киевского режима.
    Особенно те граждане Украины которые сперва прыгали на майдане с выкриками: Кто не скачет тот москаль! А когла начались боевые действия с успехом переехали на территорию Российской Федерации (особенно лица женского со своими чадами) получив паспорт гражданина Российской Федерации. Не говоря про старую добрую традицию украинского "партизанства" в борьбе "з ними". Не говоря про псевдорелигиозность и прочий бабский бред ("про это", "черную дыру" и прочее) способствовавший началу боевых действий в(на)Украине.
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      0
      Сегодня, 20:07
      ... и будет продолжаться партизанская война в послевоенном стиле 40-х - 50-х годов местью за погибших родных. Точно, ещё много крови прольётся к сожалению...
  6. fiv Звание
    fiv
    +1
    Сегодня, 19:43
    Когда все небратья и несестры сбегут или окажутся там, где им самое место, оставшиеся будут братским народом. С оговорками.
  7. Msi Звание
    Msi
    -1
    Сегодня, 19:43
    Свет и еда на Украине есть.

    Это давно понятно. Видно по форуму ВО. Свет никуда не пропадал.
  8. курвиметр Звание
    курвиметр
    0
    Сегодня, 19:44
    Живут в каком-то придуманном мире winked " Дед пей таблетки, а то получишь по ж... " smile
  9. agoran Звание
    agoran
    0
    Сегодня, 19:53
    Ну и зачем этот бред?
    Нет никаких братских.
    В старые времена была установка - уничтожать до 7 колена.
    Хватит, нажрались братских.
  10. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    -1
    Сегодня, 19:53
    Нет они мне не братья. Мои братья Африканцы ,Чеченцы : все кто Родину защищает.а продажные иуды ,это .
  11. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 19:55
    Небензя: Народы Украины и России останутся братскими после того, как своё существование прекратит марионеточный киевский режим

    Странно это слышать...Часть русского и русскоязычного населения просто вернутся в семью. Обязательно!!!
    Как быть и что делать с нацистами из «Кракена», с теми подлецами, стреляющими в российских пленных? С теми, негодяями, стреляющими по гражданским объектам?
    Очень долго придётся восстанавливать родственные отношения...Слишком много крови пролито...
  12. Алт22 Звание
    Алт22
    +2
    Сегодня, 19:57
    Небензя всё-таки немного демагог.
    Братскими русский и украинский народы есть и останутся в любом случае - просто из-за того факта, что оба народа имеют одно происхождение, они УЖЕ братские.
    А вот что они останутся дружественными - нет.
    Уже в сотнях тысяч украинских семей кто-то погиб - а их родня будет люто ненавидеть Россию многие десятилетия.
    Миллионы украинцев знают, что Россия напала - и ничем их не переубедить, никакие аргументы про "вы первые нас обстреливали" - их не убедят, всё, поезд ушел!
    Шанс, очень хороший шанс на то, что Украина была бы почти вся дружественная, был в 2014 году.
    Но для этого надо было всего лишь откликнутся на просьбу президента Украины о вводе войск, помочь ему выстоять против давления Запада, помочь разогнать майдан - и всё, Украина вместе с миллионами пророссийских людей совершенно мирно остаётся в орбите России, приём, скорее всего, уже без русофобской Галичины!
    Но власти струсили. Власти понадеялись, что само как-то рассосётся.
    И в результате - эти же власти своим бездействием допустили самую страшную войну за это столетие!
    Правду говорят - те, кто выбирает между войной и позором, получает и войну и позор!
  13. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 20:00
    Народы Украины и России останутся братскими
    Как? Опять!!
  14. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 20:04
    Небензя: Народы Украины и России останутся братскими после того, как своё существование прекратит марионеточный киевский режим
    - но только после долгого присмотра к хохлоособям,
    Но есть там и неонацисты, с которыми киевские главари не собираются бороться
    - вот когда выявим всех неонацистов - тогда решим как быть дальше.