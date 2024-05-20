Небензя: Народы Украины и России останутся братскими после того, как своё существование прекратит марионеточный киевский режим
В Совбезе ООН проходит заседание, посвящённое поставкам оружия Украине. Постпред Китая выступил с обвинениями в адрес США, указав на то, что Соединённые Штаты превратились в сторону вооружённого конфликта.
По словам китайского дипломата, Вашингтон делает всё для затягивания вооружённого конфликта на Украине:
Постпред КНР при ООН отметил, что необходимо направить все международные дипломатические усилия на то, чтобы конфликт завершился как можно быстрее.
В ходе своего выступления постпред РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал обвинения со стороны стран Запада в том, что «на Украине нет ни света, ни еды».
Небензя:
Российский дипломат отметил, что поддерживают их и США, пытаясь выставить свою поддержку как некий вклад в украинскую самооборону.
Небензя:
Небензя в очередной раз напомнил о том, что на Украине и в России живут братские народы.
Постпред России при ООН:
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