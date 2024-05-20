Небензя: Народы Украины и России останутся братскими после того, как своё существование прекратит марионеточный киевский режим

Василий Небензя в ООН

Действия США приводят к новым потерям. США давно превратились в сторону конфликта. Китай стороной конфликта не является и призывает стороны к мирному урегулированию.

Западные коллеги снова нам всем наврали. Свет и еда на Украине есть. Но есть там и неонацисты, с которыми киевские главари не собираются бороться.

Здравомыслящему и неангажированному человеку вполне понятно, что если бы не западное вредоносное вмешательство в конфликт, он бы уже давно завершился, а точнее – никогда бы не начался.

И наши народы таковыми и останутся после прекращения существования марионеточного киевского режима.