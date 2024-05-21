21 мая – День военного переводчика в России
С 2000 года в Российской Федерации отмечают День военного переводчика. Дата празднования приходится ежегодно на 21 мая.
Именно в этот день в 1929 году заместитель народного комиссара по военным и морским делам Иосиф Уншлихт впервые ввел своим распоряжением должность военного переводчика. Впрочем, тогда было просто обозначено официальным документом наименование воинской специальности, возникшей гораздо раньше и существовавшей в Вооруженных силах нашей страны уже на протяжении многих веков.
Особенно значительную роль военные переводчики играли в нашей армии во время многочисленных войн и вооруженных конфликтов, которыми изобиловала история России. Эти военнослужащие, владеющие многими языками, занимаются переводами перехваченных документов противника, технической документации к военной технике иностранного производства, участвуют в допросах пленных, помогают в общении с представителями союзных армий и выполняют многие другие важные функции. С их помощью командование своевременно получает информацию высочайшей важности.
Значимость данной воинской специальности сложно переоценить, ведь большинство вооруженных конфликтов происходит между армиями, личный состав которых общается на разных языках. И даже в условиях специальной военной операции, где основная часть вражеских военнослужащих является русскоязычной, владение языками играет важную роль. Ведь, во-первых, на вооружении ВСУ сейчас находится немало техники и оружия западного производства. Кроме того, в рядах украинской армии служат, помимо граждан Украины, многочисленные иностранные наемники, зачастую не владеющие русским языком. И здесь на помощь приходят «толмачи».
Мы заслуженно высоко ценим ваш труд, уважаемые военные переводчики. Желаем успехов по службе, личного счастья и мирного неба!
С праздником!
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