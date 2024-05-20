«Это позор»: Блинкен раскритиковал решение МУС выдать ордер на арест Нетаньяху и Галанта

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«Это позор»: Блинкен раскритиковал решение МУС выдать ордер на арест Нетаньяху и Галанта

Соединенные Штаты отвергают требование прокурора Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. С критикой решения МУС выступил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

Госсекретарь США назвал «позорным» решение прокурора МУС запросить ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. По его словам, Вашингтон отвергает требования МУС по Израилю, потому что данное решение ставит под угрозу все предпринимаемые усилия по освобождению заложников. В общем, США Израиль в обиду не дадут.



Требование МУС выдать ордер на арест Нетаньяху ставит под угрозу усилия по освобождению заложников ХАМАС

— заявил Блинкен.

Чуть ранее с критикой решения МУС выступило правительство еврейского государства, там назвали запрос прокурора на ордер в отношении Нетаньяху и Галанта «лицемерием и позором», причем в мировом масштабе. Кроме того, недовольны решением МУС и его формулировками в отношении Израиля и в движении ХАМАС. По их мнению, решение прокурора МУС «приравнивает жертву к палачу и поощряет продолжение оккупации» сектора Газа.

Ранее прокурор МУС Карим Хан запросил ордеры на арест двух представителей Израиля и трех движения ХАМАС. Всех их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности, но с разными формулировками.
39 комментариев
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  1. Казак ЛиХой Звание
    Казак ЛиХой
    +12
    Сегодня, 20:06
    Что-то пошло не по плану))) Европедоцирк какой-то...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +19
      Сегодня, 20:23
      Цитата: Казак ЛиХой
      Что-то пошло не по плану))) Европедоцирк какой-то...

      Да нет, все по плану, один иудей из США, защищает, другого их Израиля, и так же как и еврея з Украины.
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        0
        Сегодня, 20:28
        Почему вообще МУС выдал ордер на Нетаньяху и его министра обороны? В чьих интересах ордер на Путина понятно - в интересах чуть ли не всех, кто там сидит. А Нетаньяху кому дорогу перешёл?
        1. Керенский Звание
          Керенский
          +7
          Сегодня, 20:34
          Почему вообще МУС выдал ордер на Нетаньяху и его министра обороны?

          А он и не выдавал! В статье что написано:
          прокурор МУС Карим Хан запросил ордеры на арест

          Разница есть?
          1. Тарелка Звание
            Тарелка
            +1
            Сегодня, 20:41
            Тьфу ты! Невнимательно прочитал! Конечно, есть разница.
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +4
        Сегодня, 20:35
        Да нет, все по плану, один иудей из США, защищает, другого их Израиля, и так же как и еврея з Украины.

        Сионизм как и нацизм так просто не искоренить... Пока нашего красного флага над Белым домом не будет, он так и будет по всему христианскому и мусульманскому миру хаос устраивать, да разные нации лбами стравливать по принципу разъединяй и властвуй, который прекрасно работает и в межнациональных отношениях... am
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +5
          Сегодня, 20:38
          Цитата: Lev_Russia
          Сионизм как и нацизм так просто не искоренить...

          Сионизм начался намного раньше нацизма, мы по Российской империи это знаем.
          1. Пленник Звание
            Пленник
            +5
            Сегодня, 20:54
            А чем сионизм отличается от нацизма? Так вроде и ничем. Просто у сионистов силёнок не было. Финансисты откармливали немецкий нацизм, который и дал им прочихаться так, что те офонарели от способностей своего кровожадного дитяти. Теперь у прикормленных сионистов на палестинцев силенок хватило. Матрасы подкармливают. Так они и действуют в традициях гитлера. Не зря их нацисты холокостили, чуяли конкурента. sad
            1. carpenter Звание
              carpenter
              0
              Сегодня, 21:04
              Цитата: Пленник
              Просто у сионистов силёнок не было.

              Было и до сих пор есть.
              1. napalm Звание
                napalm
                +4
                Сегодня, 21:40
                Если нужно, для верхушки сионистов, решать свои дела, то они не колебалясь отправляют на смерть евреев. Еврейские погромы, были инспирированы, не без участия этой элиты. Лес рубят, щепки летят. На этом они построили свою теорию о геноцида народа.
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 20:07
    «Это позор»: Блинкен раскритиковал решение МУС выдать ордер на арест Нетаньяху и Галанта

    В картишки нет братишки...
    Погодите, - и на вас ярлык наклеят...
  3. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    +7
    Сегодня, 20:07
    Ну вот, чего и стоило ожидать, вернее это было предсказуемо, фашисты фашистов в обиду не дадут, геноцид по американским лекалам под красивым словом демократия в действии, аплодисменты в студии!
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 20:29
      Самое неожиданное тут, что такой ордер вообще выдали. Что случилось?
  4. Светлан Звание
    Светлан
    +1
    Сегодня, 20:08
    MУС выходит из под контроля, Карим разбушевался.
    Но аглосаксам можно убрать Карима и поставить Джона, тогда контроль восстановится
  5. Арка Звание
    Арка
    +4
    Сегодня, 20:08
    Ну как это посмели кагал обидеть. Это же антисемитизм чистой воды
  6. fiv Звание
    fiv
    +4
    Сегодня, 20:09
    МУСа бояться не надо. Вот когда за вас, самки собаки, Басманный суд возьмется, тогда и надо будет класть в шаровары и прочие штаны в соответствии с местными обычаями
  7. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 20:11
    Что-то и где-то я пропустил...
    С чьей подачи МУС возбудился? Так-то думал, что этот орган - полностью марионеточный, управляется за ниточки либо Штатами, либо Великобританией
    А тут, на тебе, на святая святых, на Израиль покусились! Да и на ХАМАС, выходит
    Кто там рулит?
    Ну не верю, что они самостоятельны...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 20:40
      Цитата: sdivt
      Ну не верю, что они самостоятельны...

      Да в это мало кто верт.
    2. bondov
      bondov
      0
      Сегодня, 20:51
      Это орган стран членов, но будут брать за ж@пу и членов из стран - не членов...
  8. антивирус Звание
    антивирус
    -4
    Сегодня, 20:12
    Чья бы корова мычала. Каждая в своем коровнике.
    Не по теме- флуд.
    А по теме что можно написать ? Только о коровнике и стойлах.

    Международная политика всегда...
    Цензура у блинкена везде...
    Цель наша на окраинк-гтс захватить? И сп1-2 восстановить? А может снять ограничение развития пскопской и пензюковской обл ...
  9. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    0
    Сегодня, 20:14
    Не иначе вездесущие Петров с Бошировым провели профилактическую беседу с гражданином прокурором, обрисовали всё в красках... И тут прокурор понял!
    wassat
    Сейчас с судьей разговаривают по душам...
  10. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 20:17
    Что, опять "это другое?", на Путина уголовное дело завели - будьте последовательны!
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 20:22
    Не обращайте внимание,в их параллельном мире бардак.Они другая ,враждебная для нас цивилизация,я об " элите".Кстати ,помните такого Серебрякова,сейчас его будут тянуть на Оскара,снял фильм про Лимонова в эмиграции.Гадёныш ,ну ни как без России не может.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 20:30
      Цитата: tralflot1832
      .Кстати ,помните такого Серебрякова,сейчас его будут тянуть на Оскара,снял фильм про Лимонова в эмиграции.Гадёныш ,ну ни как без России не может.

      Согласен, без сомнения.
  12. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 20:30
    усилия по освобождению заложников ХАМАС

    Да им.... (с) Симпсона... писал уже вчера, помахали пробиркой с заложниками и понеслась. Кой видано ковровые бомбардировки, танки и артиллерия при освобождении заложников, они бы еще ядрен батон бы скинули, чтоб наверняка заложников освободить.
  13. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    +4
    Сегодня, 20:41
    Если ты еврейская морда -это не значит что тебе выдали индульгенцию на всё.
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      +1
      Сегодня, 21:06
      национальная солидарность.
  14. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 20:43
    решение прокурора МУС «приравнивает жертву к палачу и поощряет продолжение оккупации» сектора Газа.

    А жертва в данном случае - мирняк Сектора Газы.
  15. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +1
    Сегодня, 20:44
    Конечно же. Страна двойных стандартов. В представлении блинкина израильский геноцид против палестины "это другое". Кто бы сомневался!
  16. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 20:48
    А что будет если МУС выдаст ордер?Скандал неимоверный,глава государства " жертв холокоста" ,объявлен международным преступником( это надо заслужить).Это затмит постановление МУС об аресте Нашего Президента.В США понимают ,что это фиаско если посмотреть на состав( национальность ) суда.Это вызов однополярному миру.
  17. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +3
    Сегодня, 20:50
    Чисто цирк, чую судей МУС и прокуроров начнут отстреливать. Сборище дегенератов за огромную зарплату устраивают цирк.
  18. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +2
    Сегодня, 20:53
    Когда Испания вывезла евреев, она стала империей, а когда забрала их обратно, она почти исчезла. Государство Израиль так же незаконно, как и Международный уголовный суд. Пусть они арестуют старика Байдена.
  19. Dzenn Звание
    Dzenn
    +1
    Сегодня, 20:59
    Да фигура из двух пальцев, сами америкозы и исполнили. Первое что бы МУС не потерял остатки легитимности, после выдачи ордера на Путина В.В. вроде как и других глав государств готовы преследовать.
    Второе -Нетаньяху не должен расслабляться и отвергать прямые приказы из Вашингтона.
    Все как любят американцы, и на дерево залезть и рыбку сьесть.
  20. mc1aren Звание
    mc1aren
    0
    Сегодня, 21:02
    н-не д-договорились...
  21. BAI Звание
    BAI
    -1
    Сегодня, 21:10
    По их мнению, решение прокурора МУС «приравнивает жертву к палачу и поощряет продолжение оккупации» сектора Газа.

    По обоюдному согласию, привлекать никого не будут
  22. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 21:26
    Требование МУС выдать ордер на арест Нетаньяху ставит под угрозу усилия по освобождению заложников ХАМАС

    — заявил Блинкен.
    Которых сами же израильтяне и разбомбили вооружением поставленным из США согласно одобрения администрацией Д.Байдена соответственно и Блинкеным в том числе и на которых так же не было бы лишним выдать ордер на арест. Не говоря о расследовании финансовых трат администрацией 46-го президента США комиссией конгресса США так называемой помощи Украине и комбинации с южной границей в нарушении законодательства США в сфере миграционной политики и о чем представители республиканской партии от штата Техас неоднократно освещали в своих СМИ.
  23. Dart Звание
    Dart
    -1
    Сегодня, 21:27
    Вашим же салом по вашим МУСалам!
  24. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 21:32
    В принципе позор что на Блинкена, Байдена, Остина и прочих не выдан ордер на арест за способствование разжигание войны в(на)Украине и не только. am
  25. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 22:09
    Я бы предложил расширить список с израильской стороны минимум на две позиции, добавив президента и министра по безопасности.