От 75-мм до 105-мм: отечественная броня против немецких кумулятивных снарядов



Схема поражений брони кумулятивными снарядами вермахта. Источник: отчет «Изучение сопротивляемости отечественной брони пробивному действию кумулятивных немецких трофейных снарядов калибра 75, 88 и 105 мм»

Убийцы танков

«В 1942 году ни одного зафиксированного поражения брони, в 1942–1943 годах – не более 2 процентов, в 1943 году – не более 7 процентов и в 1944 году поражений этими снарядами не отмечено».

«Немцы часто не выдерживали сближение с нашими атакующими танками ближе, чем на 150–200 метров, особенно если танки появлялись у них на флангах или в тылу. В связи с этим противник почти не применил огромное количество противотанковых гранат типа «Фауст», которое он сосредоточил как на оборонительном рубеже, так и на всех опорных пунктах».

«Соотношение поражений снарядами разных калибров на разных типах танков и артсамоходов – различно, причем на более тяжелые танки и артсамоходы в одном и том же периоде приходится относительно большее количество поражений снарядами более крупных калибров».

Сопротивляемость пробивному действию

«Сталь выплавлялась в основных мартеновских печах. Разливка проводилась в листовые изложницы. Слитки прокатывались в листы на прокатном стане без применения ковки. Изготовление гомогенных плит производилось по существующей технологии военного времени, причем выплавка и прокатка производилась на магнитогорском и Ново-Тагильском заводах, а термическая обработка на Ижорском заводе и частично на Уралмаше».



Тяжелая полевая 10,5 cm schwere Kanone 18

«Стрельба из тяжелой пехотной пушки 105-мм кумулятивными снарядами от легкой полевой гаубицы (имеется в виду орудие 10,5 cm leFH 18 – Прим. авт.) объясняется тем, что полигон располагал только указанной пушкой (гаубицы не было), а снаряды были только для гаубицы (снарядов для пушки в боекомплекте не имеется)».



Схема поражений брони кумулятивными снарядами вермахта. Источник: отчет «Изучение сопротивляемости отечественной брони пробивному действию кумулятивных немецких трофейных снарядов калибра 75, 88 и 105 мм»

«1. Пробивная способность кумулятивных снарядов возрастает с увеличением калибра и веса ВВ.



2. Направление пробоины не изменяется или изменяется незначительно относительно направления удара снаряда.



3. Размеры пробоины увеличиваются с увеличением калибра снаряда.



4. Кумулятивные снаряды действуют как таковые только до определенного угла встречи с броней. При дальнейшем увеличении угла от нормали действие их по броне напоминает действие фугасных снарядов.



5. При пробивании наблюдались пробоины следующих видов:



а) цилиндрического типа с диаметром входа равным диаметру выхода;



б) конического типа с диаметром входа большим диаметра выхода и в некоторых редких случаях с диаметром входа меньшим диаметра выхода (небольшие отколы с тыльной стороны).



Установить причины образования пробоин того или иного вида полностью не удалось.



Однако было замечено, что при пробивании плиты с избытком мощности снаряда получались чаще пробоины цилиндрического типа, при пробивании на пределе мощности снаряда – конусного типа с диаметром входа больше диаметра выхода.



Что касается пробоин с уширением на выходе, то в этих случаях можно предполагать влияние качества металла».



















Источник: отчет «Изучение сопротивляемости отечественной брони пробивному действию кумулятивных немецких трофейных снарядов калибра 75, 88 и 105 мм»

«Действие кумулятивного снаряда за броней после её пробития проверялось следующим опытом: за плитой средней твердости толщиной 60 мм был установлен параллельно ей подхват из трехмиллиметрового стального листа на расстоянии 700 мм. Стрельба производилась по плите снарядом 75 мм по нормали и под углом 30 градусов.



Выстрелов было произведено три. Основная плита в этих условиях пробивалась при избытке мощности снаряда. В подхвате наблюдались поражения на площади 350х250 мм. Большинство их них несквозные (вмятины). Наибольшее число сквозных поражений от одного выстрела было равно 13, размером от 4 до 13 мм по наибольшему измерению.



Приведенные данные показывают, что потоки частиц металла за броней после её пробития имеет достаточно большое сечение, а сами частицы достигают значительных размеров и обладают вполне ощутимой пробивной способностью».



Схема расположения кумулятивных снарядов при подрыве на броне. Источник: отчет «Изучение сопротивляемости отечественной брони пробивному действию кумулятивных немецких трофейных снарядов калибра 75, 88 и 105 мм»

«Таким образом, для кумулятивного снаряда нужна какая-то скорость удара для разрушения головной части и последующего приближения фокуса взрыва к броне (при поступательном движении снаряда) до наступления взрыва».