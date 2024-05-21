Древнее решение в современном конфликте: украинские попытки использования чеснока-кальтропа
Один из вариантов украинского чеснока - изделие сварено из кусков арматуры. Фото Telegram / BMPD
Украинские вооруженные формирования по всем параметрам проигрывают российской армии, из-за чего несут потери и постоянно отступают. Чтобы компенсировать свое отставание, противник применяет все доступные средства, в т.ч. весьма необычные. Так, недавно стало известно, что украинские боевики пытаются нарушать нашу логистику при помощи заграждения типа чеснок, известного с древних времен.
Препятствие и его история
Еще несколько тысячелетий назад военные начали использовать различные заграждения, предназначенные для защиты своих позиций, а также для ограничения или предотвращения и маневра войск противника. Одним из наиболее старых видов заграждения стал т.н. чеснок, также известный под названиями рогульки, подметные каракули, кальтроп (англ.), триболы (лат.), макибиси (яп.) и т.д.
Первое документальное упоминание чеснока относится к битве при Гавгамелах в 331 г. до н.э. Согласно более поздним летописям, войска Александра Македонского применили такое заграждение против персидской конницы. При этом существуют и более старые археологические находки, которые можно рассматривать именно как ранние образцы кальтропа.
По мере развития и распространения конницы, все шире применялся и чеснок. Высокая эффективность этого изделия стимулировала рост его производства и объемов использования на поле боя. На долгие века триболы стали одним из основных средств против кавалерии и пехоты противника. Применение таких изделий отмечается вплоть до Наполеоновских войн, и в этот период в одной битве могли использовать сотни пудов чеснока. Более того, чеснок ограниченно использовался даже во время Второй мировой войны, но теперь с его помощью останавливали автомобили.
Сброс чеснока с беспилотника-носителя, вид с камеры БПЛА. Фото Telegram / "Военный осведомитель"
Вне зависимости от времени и места изготовления, конструкция чеснока оставалась примерно одинаковой. Он представляет собой цельное или сборное устройство в виде четырех шипов, соединенных между собой и разведенных в разные стороны по вершинам тетраэдра. Шипы могут быть металлическими, цельными или полыми, деревянными и т.д. При разбросе по местности чеснок становится на три шипа, а четвертый оказывается направленным вверх и угрожает лошади, человеку или транспорту.
Украинский опыт
Еще в марте 2022 г. некие украинские энтузиасты предложили использовать против российской армии чеснок. Они даже успели изготовить партию таких изделий и предложить ее своим вооруженным формированиям. При этом, якобы для большего удобства, отдельные триболы-шипы соединяли друг с другом при помощи цепей. Впрочем, все эти идеи и предложения, по всей видимости, не получили развития. Информация о применении чеснока в 2022 г. отсутствует.
О кальтропе вновь вспомнили лишь недавно. С начала апреля 2024 г. на украинских ресурсах появлялась информация о производстве и применении этого заграждения. Боевики киевского режима нашли, как им кажется, наиболее эффективную тактику использования. Древнее изобретение они совместили с современными технологиями и получили новый способ организации засад.
Чеснок для текущего конфликта изготавливается с применением современных материалов и технологий. В качестве сырья используются прутки арматуры. Их нарезают на заостренные куски необходимой длины и сваривают друг с другом. Получается изделие с поперечником 120-150 мм, способное поражать автотранспорт. Возможно применение иных материалов и способов сборки.
Колесо автомобиля после повреждения чесноком и ухода из опасного района. Фото Telegram / BMPD
Как и в некоторых конфликтах ранее, чеснок пытаются применять в качестве помехи для автомобильного транспорта и иной колесной техники. БПЛА, оснащенный контейнером для перевозки и сброса «каракулей», выходит в заданный район и высыпает свою нагрузку на дорогу, на грунтовое покрытие или асфальт. Одновременно с этим организуется засада с тем или иным оружием.
Украинские боевики рассчитывают на то, что наши водители не заметят заграждение и наедут на него. Отдельные триболы при этом должны попасть под колеса и пробить их, нарушив подвижность автомобиля. Замедлив или обездвижив машину чесноком, противник пытается применить по ней имеющееся вооружение – стрелковое или гранатометное из засады, а также ударные беспилотники-камикадзе.
По разным данным, противнику неоднократно удавалось выставить такое заграждение и повредить российскую автомобильную технику. Впрочем, нарушить логистику даже в зоне досягаемости беспилотников-носителей чеснока не удается. Несмотря на появление БПЛА с «рогульками» и иные угрозы, российские военные автомобилисты справляются с подвозом нужных грузов и помогают линейным подразделениям вести бои.
Неоднозначный потенциал
Сам факт применения в современном конфликте заграждения, появившегося до нашей эры, причем в связке с БПЛА, безусловно, представляет интерес. Он может говорить о многом, и не только о смекалке украинских боевиков. Его также можно считать признаком больших проблем по линии производства и снабжения – в сложившейся ситуации украинским формированиям приходится прибегать даже к таким неоднозначным решениям.
Древнеримский трибол с крючьями на концах. Фото Wikimedia Commons
Впрочем, нельзя не признать, что чеснок и новый способ его применения в связке с беспилотниками имеют определенный потенциал. Такая тактика позволяет быстро и с минимальными затратами организовывать засады на путях перевозок противника. При этом для засады не требуется крупное подразделение, и оно может быть высокомобильным.
Одновременно с этим идея засад с применением кальтропа не лишена недостатков. В первую очередь, потенциальным источником проблем является использование БПЛА, рискующих стать целью для ПВО. Так, беспилотник с чесноком на борту может быть обнаружен и поражен на пути к месту постановки заграждения. В таком случае засаду организовать не удастся. Беспилотники-камикадзе имеют шансы прорваться через огневое воздействие, но массово подавляются средствами РЭБ, получившими широкое распространение. В таком случае боевики в засаде, остановив автотранспорт, не смогут его поразить.
Сам по себе чеснок тоже не лишен недостатков. В тех или иных обстоятельствах заграждение будет заметным на дороге, и водитель успеет остановиться и принять меры до повреждения колес. Кроме того, триболы опасны далеко не для любого колесного транспорта. Различные машины военного назначения комплектуются колесами с жесткими вставками, позволяющими продолжать движение при пробитых покрышках. В этом случае чеснок бесполезен.
Настоящую угрозу для заграждения представляет гусеничная техника. Гусеница, не получая повреждений, может смять чеснок, изготовленный из недостаточно твердого материала, или вдавить его в мягкий грунт. При этом дорога станет практически безопасной для прохождения другой техники.
Кальтроп американского образца времен Второй мировой войны. Фото Wikimedia Commons
Нетрудно заметить, что организация засады с применением чеснока и БПЛА, способной показать желаемую эффективность, является достаточно сложной задачей. Необходимо учесть ряд факторов, каждый из которых может в той или иной мере помешать достижению поставленной цели. Следует учесть, что засады с кальтропом организует украинская сторона, имеющая проблемы по ряду разных направлений, а российская армия имеет средства для противодействия подобным угрозам.
Таким образом, новая тактика украинских формирований столкнулась с рядом объективных факторов, которые снизили ее реальную эффективность. Противнику удается повреждать нашу технику, но в большинстве случаев все ограничивается только заменой пробитых колес. Воспользоваться снижением подвижности машины ему тоже удается далеко не всегда, и далеко не каждый ударный БПЛА может пробиться к своей цели. При всем этом, противодействие новой тактике противника не требует особых средств и не является чрезмерно сложным.
Кустарное решение
Несмотря на активную поддержку иностранных партнеров и покровителей, киевский режим сталкивается с массой проблем по линии материальной части. Нередко его формированиям приходится придумывать кустарные решения для актуальных задач, и, по понятным причинам, не всегда результат оправдывает ожидания.
Очередной попыткой повлиять на ситуацию на фронте доступными средствами стало «изобретение» беспилотников с чесноком-кальтропом на борту. Несмотря на все ожидания и похвальбу, новые изделия и тактика не показывают все желаемые результаты. Очевидно, что они не повлияют на судьбу киевского режима и его формирований, продолжающих сопротивление. При помощи заграждений из древнего мира они смогут лишь незначительно оттянуть закономерный финал.
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