ООН продолжит считать Зеленского главой Украины, несмотря на потерю легитимности

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ООН продолжит считать Зеленского главой Украины, несмотря на потерю легитимности

Несмотря на завершение пятилетнего срока и утрату легитимности, в ООН продолжат признавать Зеленского главой государства Украина. С таким заявлением выступил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

ООН продолжит считать Зеленского президентом Украины, даже несмотря на истечение его полномочий, потому что нового главу государства не выбрали, а генсеку ООН все же нужно с кем-то общаться. Кроме того, его будут считать законным представителем Украины на возможных мирных переговорах, а также на различных международных мероприятиях. Поэтому со стороны всемирной организации никаких заявлений в отношении потери легитимности украинским президентом не последует.



Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером.

— заявил Дюжаррик.

Срок президентских полномочий Зеленского истекает 20 мая, Конституция Украины не предусматривает продолжение выполнения президентом своих функций по истечении пятилетнего срока даже в случае военного положения и т. д. Фактически Зеленский становится узурпатором, захватившим кресло главы государства. А все его заявления о том, что выборы якобы в воюющей стране не проводятся, являются отговорками. Как пишут некоторые украинские эксперты, Зеленский — патологический трус, он боялся потерять власть, проиграв тому же Залужному или Порошенко* (внесен в список экстремистов и террористов).
48 комментариев
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  1. Alexej Звание
    Alexej
    +6
    Сегодня, 20:57
    Да всем плевать на Украину, а уж на конституцию Украины - тем более.
    1. Irokez Звание
      Irokez
      +2
      Сегодня, 21:15
      Представители ООН считают узурпатора власти на Окраине легитимным.
      Рука руку моет, а такая же ООН марионетка в руках англосаксов.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 21:45
        Если Зеленский для ООН - легитимный президент Украины, то у Януковича ещё больше прав на легитимность.
        А можно провести соревнование: кто из украинцев самый легитимный легитим. laughing lol wassat
        Махновщина чистой воды.
        1. Irokez Звание
          Irokez
          +1
          Сегодня, 21:53
          Цитата: Бородач
          Зеленский для ООН - легитимный президент Украины

          Англосаксы окончательно подорвали легитимность самой ООН. Теперь это просто говорильня где могут говорить все страны без мордобития улыбаясь друг другу.
          Кроме ООН что ещё может как-то влиять на мировое право и решать спорные вопросы?
          1. Тарелка Звание
            Тарелка
            +1
            Сегодня, 22:13
            На глобальном уровне подобных организаций больше нет. Да и на региональном, кажется, тоже. Сначала про ОБСЕ подумал, а потом передумал - не ровня она ООН.
            1. Irokez Звание
              Irokez
              0
              Сегодня, 22:18
              Цитата: Тарелка
              На глобальном уровне подобных организаций больше нет.

              Вот и приплыли. Пора тушить свет и гасить мировой интернет через океаны и космос. Каждый будет сам по себе и сразу будет видно кто жизнеспособен, а кто паразит.
              У кого энергетика и провизия - те и рулят.
              1. Тарелка Звание
                Тарелка
                0
                Сегодня, 22:19
                Не надо тушить интернет! Мне как игры и софт тогда пиратить?)
                1. Irokez Звание
                  Irokez
                  0
                  Сегодня, 22:22
                  Цитата: Тарелка
                  Мне как игры и софт тогда пиратить?

                  Через флэшки и сотовые будете качать и пиратить. Полностью инет невозможно отключить.
                  Да и от мелкософта надо переходить уже на Линукс или свои системы. Да игрушек не будет много, но зато все по улицам гулять будут и народонаселение повысится. )))
        2. Теренин Звание
          Теренин
          0
          Сегодня, 22:24
          А можно провести соревнование: кто из украинцев самый легитимный легитим. laughing lol wassat

          Там давно уже у всех - политическая нерентабельность.
      2. Ясная Звание
        Ясная
        +1
        Сегодня, 22:05
        Цитата: Irokez
        такая же ООН марионетка в руках англосаксов.

        Там ещё есть - Совет Бесполезности ООН lol
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          +1
          Сегодня, 22:13
          Если в США покойники по почте президента избирают, то чем ООН хуже? Подумаешь всего лишь не переизбранный.
  2. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +3
    Сегодня, 20:58
    Я не понял, а почему он ещё дышит?! Янкам можно ликвидировать лидеров Сербии, Словакии и Ирана, причём действующих, а России нельзя прихлопнуть одного узурпировавшего власть фашиста?
    1. Анюта Славная Звание
      Анюта Славная
      +1
      Сегодня, 21:04
      К сожалению современная Россия далеко не та Россия,которая была при СССР . ВВП законник и ещё он там дал кому то обещание ,вроде Нетаньяху что ли ,что жизни Зеленского ничего не угрожает,убивать его он не будет
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +5
        Сегодня, 21:18
        А зачем нам убивать сейчас клоуна, который становится всё более непопулярным на Украине...??? Ну придёт вместо него Залужный, который сейчас там более авторитетен для тех же ВСУ чем Зеленский, думаете нам от этого легче станет... По моему пусть сидит до самого конца... Либо своего, либо Украины, а возмездие за то что натворил всё равно его рано или поздно настигнет...
        1. Бывший солдат Звание
          Бывший солдат
          +1
          Сегодня, 22:08
          А зачем нам убивать сейчас клоуна, который становится всё более непопулярным на Украине...??? Ну придёт вместо него Залужный, который сейчас там более авторитетен для тех же ВСУ чем Зеленский,


          Есть вероятность, что период перехода власти от одной группировки к другой, особенно из-за передела денежных потоков во властях Украины, плохо скажется на оборонительных возможностях ВСУ.
          1. ГГВ Звание
            ГГВ
            0
            Сегодня, 22:20
            Вероятности такой 0.01%,а то и ещё меньше.Там всё управление с посольства одной страны идёт и пока для них выгодно с нами воевать,власть они не выпустят ни на секунду.
      2. Ясная Звание
        Ясная
        0
        Сегодня, 22:07
        Цитата: Анюта Славная
        ВВП законник и ещё он там дал кому то обещание ,вроде Нетаньяху что ли ,что жизни Зеленского ничего не угрожает,убивать его он не будет

        Убивать негуманно, нужно просто заставить Зеленского съесть корзину неизвестных грибов. bully
    2. Андрей Дибров
      Андрей Дибров
      0
      Сегодня, 22:15
      Так это в обе стороны работает.
      Вчера об этом заблаговременно и предупредили. В кавказских горах ...
  3. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 20:59
    ООН продолжит считать Зеленского главой Украины, несмотря на потерю легитимности

    Наложил бы Кинжал резолюцию на Зеленского. Понимаю, что ничего это не решит, но было бы приятно.
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +5
      Сегодня, 21:05
      hi Тем более что Путин вроде бы давал гарантии безопасности президенту Зеленскому, но ни как не самозванцу Зеленскому. А с завтрашнего дня он просто самозванец.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        0
        Сегодня, 22:10
        Цитата: Лешак
        А с завтрашнего дня он просто самозванец.

        Важно, чтобы зеля стал самозванцем для ВСУ
      2. Андрей Дибров
        Андрей Дибров
        0
        Сегодня, 22:16
        Зеле еще лет десять до настоящего самозванца
  4. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +4
    Сегодня, 21:00
    ООН продолжает считать...
    Вообще-то Россия тоже ООН...
    1. Пленник Звание
      Пленник
      +8
      Сегодня, 21:12
      Претензии к автору заголовка. Не ООН считает, а его шакалистый и трусливый генсек. Да и не надо гнать лошадей. Полномочия кончились сегодня. Помнится есть такое понятие инерция. ООН дура здоровая, дайте время очухаться и среагировать.
    2. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 22:16
      Цитата: Кот Александрович
      ООН продолжает считать...
      Вообще-то Россия тоже ООН...
      ?
      А, что по этому поводу сказал генсек ООН Гутерриш Антониу?
  5. napalm Звание
    napalm
    +1
    Сегодня, 21:01
    Не удивляет. Ему разрешили. Довести свою функцию до конца.
  6. Лешак Звание
    Лешак
    +7
    Сегодня, 21:02
    ООН карманная организация США - она не может высказываться по другому, это всем известно. Так что других заявлений и не предполагалось, всё очень предсказуемо.
  7. ODERVIT Звание
    ODERVIT
    +7
    Сегодня, 21:03
    Пора усомниться в легитимности ООН. Какая-то мутная контора.
    1. Андрей Дибров
      Андрей Дибров
      0
      Сегодня, 22:18
      Тут полшарика нелегитимных, и чо теперь
  8. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +5
    Сегодня, 21:06
    ООН и третий тур выборов ющенко проглотило несмотря на то, что усраинской конституцией это не предусмотрено, проглотило и незаконное отстранение от власти Януковича в результате майдауна. Конечно, "это другое". ООН идёт по пути утраты легитимности так же, как небезызвестная лига наций.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 21:16
      Цитата: А. Эверт
      ООН идёт по пути утраты легитимности так же, как небезызвестная лига наций.

      Да эта организация, изжила себя, как Лига Наций.. Просто американская прокладка.
  9. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +4
    Сегодня, 21:09
    Главное,что для чубатых это,не проблема. Идет война и народ толпами ломится в ТЦК. ))) Они 30 лет зады старикам,подмывали и их все устраивало. 30 лет,на трассах сосали- тоже устраивало. Они привыкли. Для них это- норма. А какой то там Зеленский вообще,не проблема. Как только украинцы уничтожают в себе все русское,они превращаются- в скот ( быдло). Хотя,они такими и были,всегда. Кто то больше,кто то- меньше. Мир получил еще одну кочующую нацию... Поделом! А Зеленский- торгаш. Парень просто умеет зарабатывать деньги. " сын лейтенанта Шмидта)
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 21:32
      30 лет,на трассах сосали- тоже устраивало. Они привыкли

      Вы как всегда, со всей "пролетарской непосредственностью"... laughing
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 21:40
        Ну а что я должен написать?.. " Преподавали курс лекций по интиму,на скоростных трассах российских и европейских городов?..
  10. Пленник Звание
    Пленник
    +7
    Сегодня, 21:11
    "Послушай, человеческий детёныш, - сказал медведь Балу, - я учил тебя Закону Джунглей, но у бандерлогов нет Закона. Бандерлоги - отверженные. У них нет собственного наречия, они пользуются украденными словами. У них не наши обычаи. У них нет памяти. Они уверяют, что они великий народ, но падает орех, и они всё забывают об этом. Бандерлогов много, они злы, грязны, не имеют стыда, и если у них есть какое-либо желание, то именно стремление, чтобы в джунглях их заметили. Они всё собираются избрать себе вожака, составить собственные законы, придумать обычаи, но никогда не выполняют задуманного." (с) А генсек ООН Табаки перед матрасным Шер- ханом. p.s. Как все складно у Киплинга. Прямо про нынешнюю бандерву писал. sad
    1. KAV Звание
      KAV
      0
      Сегодня, 21:41
      Цитата: Пленник
      Прямо про нынешнюю бандерву писал.
      Он писал про тех, кто становится бандервой. А этому, увы, подвержены не все, но многие народы, к сожалению. Но, кто-то из них более всего (намек).
  11. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 21:13
    .
    Фактически Зеленский становится узурпатором, захватившим кресло главы государства.
    Даже Гитлер, немо такого позволить. Вот вам и ОООН.
  12. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 21:14
    Он же наш,буржинский!!
    https://youtu.be/hxujChKymfw
  13. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    -1
    Сегодня, 21:16
    Хорошо иметь проплаченный оон.ни выборы ,ни война и убийства ничто не трогает душу продажных тварей. В каком мире живем? В кого превратились. Может все таки ядерная война и будет тем очищением для остатков человечества .если останется кому очищаться.
  14. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 21:21
    Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером.

    — заявил Дюжаррик.
    Может ещё и генсеком ООН назначим Зеленского ?! what
  15. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 21:22
    они для себя решили а что решит РФ ?????
  16. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 21:25
    Короче, гауляйтеру из-за лужи вотум доверия объявили.
  17. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 21:30
    Ни жив, ни мертв. Субстанция мировой синагоги. Если чо, то сразу включат жупел-АНТИСЕМИТИЗМ.
  18. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 21:30
    ООН держится только на праве Вето ,КНР и России.Большое спасибо Иосифа Виссарионовичу Сталину.Без сарказма.ьА так бы уже весь мир в труху ещё при СССР ( в чём я не уверен).Тогда все руководители государств прошли горнило Второй мировой.Сейчас у власти на западе идиоты,жившие с 90ых в своём сферическом вакуумном мире с конями.Они начинают думать после того как получат " троечку боксёрский сленг" .У меня папа был КМС по боксу,троечку получал и искал пятый угол на ринге.Но как он мочил хфранцузов у "Мордобойки " это было загляденье.Мурманск ,Северное Нагорном.Кстати драка была три на три.Но зрителей было море,в " Лунаходы" победители грузили аккуратно французов.Для " Удава Каа" это были члены экипажа эсминца " Дюк Зен" с хреновиной над штурманским мостиком.
  19. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 21:36
    Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина ...

    Они и Тихановскую не иначе, как "госпожа президент" до сих пор именуют
    В Белоруссии уже и забыть её спели - а Запад всё нянчится)
  20. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 21:38
    ООН продолжит считать Зеленского главой Украины, несмотря на потерю легитимности

    Лишний факт о двойных стандартах гейропы и наглосскацев.
    Путина избрали, с большой явкой и процентами "за" - не, не признаём.
    Клоун отменил выборы вообще, срок полномочий истёк - признаём.
    Де билы!!! fool laughing
  21. Дес Звание
    Дес
    0
    Сегодня, 22:01
    Многим странам наплевать на "мнение, решение" и пр. некоторых международных организаций. В т.ч. и ООН. Ибо ООН - это 99% США. Тот маленький процент приходится на РФ, Израиль и КНДР. Остальные типа "осторожничают")).
  22. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 22:25
    Т.е. ООН проводить голосование по этому вопросу не будет, вот секретарь считает так и все!