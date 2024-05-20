ООН продолжит считать Зеленского главой Украины, несмотря на потерю легитимности
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Несмотря на завершение пятилетнего срока и утрату легитимности, в ООН продолжат признавать Зеленского главой государства Украина. С таким заявлением выступил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.
ООН продолжит считать Зеленского президентом Украины, даже несмотря на истечение его полномочий, потому что нового главу государства не выбрали, а генсеку ООН все же нужно с кем-то общаться. Кроме того, его будут считать законным представителем Украины на возможных мирных переговорах, а также на различных международных мероприятиях. Поэтому со стороны всемирной организации никаких заявлений в отношении потери легитимности украинским президентом не последует.
Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером.
— заявил Дюжаррик.
Срок президентских полномочий Зеленского истекает 20 мая, Конституция Украины не предусматривает продолжение выполнения президентом своих функций по истечении пятилетнего срока даже в случае военного положения и т. д. Фактически Зеленский становится узурпатором, захватившим кресло главы государства. А все его заявления о том, что выборы якобы в воюющей стране не проводятся, являются отговорками. Как пишут некоторые украинские эксперты, Зеленский — патологический трус, он боялся потерять власть, проиграв тому же Залужному или Порошенко* (внесен в список экстремистов и террористов).
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