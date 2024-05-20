Карты противника подтверждают, что территорию Волчанска к северу от реки Волчья он уже не контролирует

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Карты противника подтверждают, что территорию Волчанска к северу от реки Волчья он уже не контролирует

Противник продолжает перебрасывать резервы на север Харьковской области. Основные направления – Липцы и Волчанск. При этом обращает на себя внимание то, как ВСУ обозначают положение сторон в городской черте Волчанска на картах.

В украинской картографии территориями контроля ВСУ в Волчанске обозначены только те, которые находятся южнее реки Волчья. Эта река делит город на две части.



К северу от реки территории помечены как частично контролируемые Вооружёнными силами России, частично как «серая зона». Другими словами, противник подтверждает тот факт, что территории севернее Волчьей в городе он уже не контролирует.

Жёлтым обозначена территория контроля ВСУ (в украинской версии):



При этом бои превратились, если так можно выразиться, в очаговые и поляризованные. Российские войска наносят удары с севера, противник наносит контрудары из южной части Волчанска. Одновременно с этим отряды небольшой численности ведут стрелковые бои непосредственно на улицах города. ВС РФ, продолжая расширять территорию контроля на флангах города, стараются перебраться на южный берег Волчьей, враг прикладывает усилия с тем, чтобы не дать нашим этого сделать.

При этом в стане противника продолжают заявлять, что российская армия «может ударить ещё на одном приграничном направлении – например, в Сумской области». При этом ВСУ пытаются спешно выстроить линию обороны, не решаясь оголить это направление. Правда, с выстраиванием линии обороны проблемы для ВСУ создаёт российская авиация, в том числе беспилотная.
5 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 21:39
    Нашим воинам очень сейчас тяжело,но они знают что за ними и с ними вся Россия ,молимся за их жизни.
    1. Msi Звание
      Msi
      +4
      Сегодня, 21:43
      Нашим воинам очень сейчас тяжело,но они знают что за ними и с ними вся Россия ,молимся за их жизни.

      hi молиться мало. Надо через волонтёров или самим стараться помогать нашим солдатам. Я с апреля 2022 перевожу немного каждый месяц, когда стало известно, что не всё гладко в армии. Россияне не сбавляем темпы помощи. Не забываем...
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 21:47
      " Нам нужна ,одна Победа ! Мы за ценой не постоим! " Мужики берегите свои жизни!
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    +3
    Сегодня, 21:51
    Видел колонны грузовиков на юг едут, везут людей, доски, цистерны. На дверях обозначения группировки Север
  3. Cronus
    Cronus
    -1
    Сегодня, 22:04
    а что там с Часовым Яром?не может перемолоть их там?или остановилась все