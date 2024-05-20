Карты противника подтверждают, что территорию Волчанска к северу от реки Волчья он уже не контролирует
Противник продолжает перебрасывать резервы на север Харьковской области. Основные направления – Липцы и Волчанск. При этом обращает на себя внимание то, как ВСУ обозначают положение сторон в городской черте Волчанска на картах.
В украинской картографии территориями контроля ВСУ в Волчанске обозначены только те, которые находятся южнее реки Волчья. Эта река делит город на две части.
К северу от реки территории помечены как частично контролируемые Вооружёнными силами России, частично как «серая зона». Другими словами, противник подтверждает тот факт, что территории севернее Волчьей в городе он уже не контролирует.
Жёлтым обозначена территория контроля ВСУ (в украинской версии):
При этом бои превратились, если так можно выразиться, в очаговые и поляризованные. Российские войска наносят удары с севера, противник наносит контрудары из южной части Волчанска. Одновременно с этим отряды небольшой численности ведут стрелковые бои непосредственно на улицах города. ВС РФ, продолжая расширять территорию контроля на флангах города, стараются перебраться на южный берег Волчьей, враг прикладывает усилия с тем, чтобы не дать нашим этого сделать.
При этом в стане противника продолжают заявлять, что российская армия «может ударить ещё на одном приграничном направлении – например, в Сумской области». При этом ВСУ пытаются спешно выстроить линию обороны, не решаясь оголить это направление. Правда, с выстраиванием линии обороны проблемы для ВСУ создаёт российская авиация, в том числе беспилотная.
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