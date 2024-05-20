Глава Пентагона подтвердил запрет на применение переданного Киеву американского оружия по российской территории

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Глава Пентагона подтвердил запрет на применение переданного Киеву американского оружия по российской территории

Соединенные Штаты выступают против расширения географии применения американских вооружений украинской армией. С соответствующим заявлением выступил глава Пентагона Ллойд Остин.

Министр обороны США выступил на пресс-конференции по окончании очередного заседания «Рамштайна», где, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил запрет на применение американского оружия по территории «старой» России. По словам Остина, Пентагон по-прежнему ожидает применения передаваемого Киеву оружия только в пределах признанных границ Украины, т. е. включая Крым и новые регионы России.



США выступают против расширения географии применения американских вооружений, передаваемых Украине

- заявил глава Пентагона.

Глава комитета начальников штабов Браун, в свою очередь, заявил, что США разрешают Киеву бить по целям на уже «существующих фронтах», а также по территории Крыма, который считают украинским. Кроме того, Браун подчеркнул, что США не планируют в ближайшее время отправлять на Украину своих военных инструкторов, как предлагают некоторые европейские союзники.

Между тем, как сообщают украинские ресурсы, очередное, уже 22-е по счету, заседание контактной группы по Украине «Рамштайн» завершилось для Киева очередными обещаниями. По словам министра обороны Умерова, обсуждались вопросы поставки систем ПВО, а также тяжелых вооружений.
16 комментариев
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  1. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 21:40
    США выступают против расширения географии применения американских вооружений, передаваемых Украине

    И кто же этому поверит.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 21:56
      Да конечно всё это туфта.
      С раннего утра 20 мая Севастополь несколько часов отражал очередную массированную атаку БПЛА и безэкипажных морских катеров. По некоторым сведениям, бандеровским БЭКам удалось прорваться в акваторию.Наши использовали максимум сил Черноморского флота, ПВО и Группировки сил обороны Крыма. Стрельбы велась из всех систем вооружения, от ракетно-артиллерийских установок до стрелкового оружия.Местные власти в очередной раз заявили, что «ущерба гражданской инфраструктуре нет». Хотя сразу в нескольких районах вновь полностью отключилась электроэнергия. Причина — якобы на главную городскую подстанцию упали обломки сбитых беспилотников.Отбой сегодняшней воздушной тревоги прозвучал лишь к 09:59. По громкой связи привычно объявили, что можно покинуть укрытия и убежища.

      Только 16 мая от полуночи до двух часов ночи на западный Крым обрушились минимум полтора десятка ATACMS. Судя по всему, новейших, с дальностью 300 км.Месяц назад в Пентагоне подтвердили, что «украинские силы смогут использовать недавно переданные им дальнобойные ракеты ATACMS для более глубинных ударов по Крыму». Поставки санкционированы лично Джо Байденом. Цель новых систем большой дальности — «оказать большее давление на Крым», уточняет The New York Times.Американцы реализуют свой план украинскими руками. В четверг разрывы гремели от поселка Черноморский до севастопольских улиц. Расчеты 31-й дивизии ПВО ВКС РФ работали на пределе возможного. И все-таки паре вражеских ракет вроде бы удалось долететь до цели, констатировал на канале «Рыбарь» военный эксперт Михаил Звинчук.

      Видимо, уже не стоит вспоминать громкие обещания в ответ на применение такого оружия НАТО незамедлительно уничтожать центры принятия решений на Украине. Только по Севастополю массированные удары наносят пятые сутки подряд. Еженощный рев сирен, небо над бухтой грохочет от взрывов.Вместе с суббоеприпасами на город падают обломки сбитых ракет. В минувшую пятницу один такой «обломок» нанес серьезные повреждения крупнейшей севастопольской подстанции. Улицы, многоэтажные дома остались без света и воды. Субботней ночью в ряде городских районов повторилось то же самое. Теперь причиной названа авария на сетях «Крымэнерго» у соседнего Бахчисарая. Подробности аварии не сообщаются.Остается добавить, что накануне под ударом оказался радиотехнический батальон, расположенный на горном плато Ай-Петри. В хорошую погоду знаменитая гора отчетливо видна прямо из Севастопольской гавани.На вершине Ай-Петри выстроились причудливые белые шары, словно жилища инопланетян. На самом деле это радары контроля воздушного пространства крымского Южнобережья. В недавнем прошлом Центр дальней разведки и наведения. Лучшие советские радиолокационные комплексы «Граница-М», «Алтай», «Оборона», а также самая удачная разработка самостийного ВПК — украинская 36ДС-6 «Дашенька».В каком состоянии комплексы сейчас — информация закрыта. Глава горадминистрации Алушты Галина Огнева опубликовала некролог командира радиотехнического батальона в/ч 85683, подполковника Александра Кулакова: «Ценой своей жизни в результате ракетной атаки на Крым героически погиб»…Последнее время украинцы активно копируют российскую тактику ракетно-беспилотных атак. Сначала воздушные дроны засекают ПВО и заставляют наших зенитчиков выстрелять боекомплект. Ну а затем через выявленные воздушные прорехи с самых разных направлений летят веера западных ракет.И каким-то тяжелым маразмом воспринимается данность, что небо у юго-западного побережья полуострова продолжает патрулировать стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk. Ни для кого не секрет, именно этот «Глобальный ястреб» наводит волны ATACMS на объекты в Крыму.Подобная практика продолжается оскорбительно долго. Сервис FlightRadar24, показал, что в момент последних атак Global Hawk приближался к Севастополю на критическое расстояние. Он благополучно летает там до сих пор.То есть, люди с американской авиабазы Сигонелла обнаглели вконец. В Крыму пытаются понять, почему йеменская группировка «Ансаруллах» без проблем сбивает четвертого по счету штатовского разведчика. Одного за другим, подряд…
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 22:20
        матрасы не считают Крым территорией РФ, зеля вел разговор о применении ракет по территории РФ признаваемой ООН
    2. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 22:18
      Цитата: carpenter
      И кто же этому поверит.

      Я готов. Я действительно не слышал о применении американских образцов вооружений по тем территориям России, которые признаются в США таковыми.
      Понимаете, надо пытаться смотреть на вещи глазами противника. Так можно найти новые пути противодействия.
  2. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 21:42
    Глава Пентагона подтвердил запрет на применение переданного Киеву американского оружия по российской территории

    Можно подумать, что шакал вас послушает! fellow lol
    Просили не бить по российским нефтеперерабатывающим предприятиям - не слушались, кричали, что это их законная цель, подумаешь неудобства хозяину доставляет.
    Так и здесь будет.
    Хотя и "хозяин" может в прессу заявить одно, а кулуарно науськает другое, прямо противоположное.
    Так что верить этому сброду - себя не уважать. fellow lol
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 22:01
      Цитата: К-50
      Можно подумать, что шакал вас послушает

      Поверит, но в задницу укусит.
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 21:48
    Официальные заявления для прессы, что там идёт в виде указаний своим подданным, мы все видим каждый день в новостях!
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 21:51
    Не неграм решать в командовании США кто участник конфликта!Негры во власти США ,угробят Америку.
  5. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 21:53
    Глава Пентагона подтвердил запрет на применение переданного Киеву американского оружия по российской территории

    Ага "свистят как Троцкий". Боятся стать стороной конфликта. По Белгороду чем то иностранным, есть мнение, ударили 11 и 12 мая.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 22:03
      Цитата: Msi
      Глава Пентагона подтвердил запрет на применение переданного Киеву американского оружия по российской территории

      Ага "свистят как Троцкий". Боятся стать стороной конфликта. По Белгороду чем то иностранным, есть мнение, ударили 11 и 12 мая.

      По мнению Пентагона- Крым Украинский, со всеми вытекающими.
      А по Белгороду немецкими ракетами стреляли, и Пентагон не причем.
      1. Msi Звание
        Msi
        0
        Сегодня, 22:06
        А по Белгороду немецкими ракетами стреляли, и Пентагон не причем

        Мнения очень разные... Есть мнения, что французскими. А Пентагон всегда причём. Европа потеряла самостоятельность.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 21:58
    И что бы это значило?
    Полосатики толкают гейропейских на конфликт с Россией, а сами... в общем, типа те сами такие дурные-борзые.
    В общем то, с ними все ясно... зачем самим рисковать, когда полезных дурней хватает.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 22:04
      Цитата: rocket757
      Полосатики толкают гейропейских на конфликт с Россией, а сами... в общем, типа те сами такие дурные-борзые.

      Главное - "Жучка хвать это чужие". И хватят.
  7. БМП-2 Звание
    БМП-2
    0
    Сегодня, 22:01
    Глава Пентагона подтвердил запрет на применение переданного Киеву американского оружия по российской территории

    Прекрасно. Осталось уточнить, какой же пакет санкций будет применен против Украины за нарушение этого запрета? По всей видимости в этот пакет войдут новые поставки вооружений и очередная кругленькая сумочка транжа? winked
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 22:13
    Надеюсь со временем ,наш " Северный ветер" перестет для англичан в " Норд Харрикейн" ( извините за мой англицкий,с испанским у меня легче было,в Буйном Айресе переводил признании в любви к русскому моряку аргентинский,деньги не взял как " толмач".Самое интересное моряк ( украинец) был с судовой женой в этот момент и как её было отвлечь ,если магазин продажи оружия,Беретту в серебре ей " штоле" предложить?Но цирк удался!
  9. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 22:21
    А я читал как раз обратное заявление.