160 лет назад Россия покорила Кавказ



Рубо Ф. А. Чтение манифеста об окончании Кавказской войны Великим князем Михаилом Николаевичем

Предыстория



Альфред Веруш-Ковальский. Черкесские разведчики (1885)

Возвращение России



Терки. С. Гмелин. Путешествие по России для исследования трех царств естества

Кавказская политика Фёдора Ивановича и Годунова



Переговоры о мире ханского посла Казы-Гирея и князя Хворостинина на мосту через реку Сосна в 1593 году. С рисунка Николая Дмитриева-Оренбургского

Шевкальский поход

«все воеводы и ратные люди на том порешили, что ни единому человеку живым в руки не даться и биться до конца».

«Но басурман множество, Русских же пред ними малое число, и вси побиены быша».



Из А. Олеария. Русский стрелец или мушкетер.