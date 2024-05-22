160 лет назад Россия покорила Кавказ
Рубо Ф. А. Чтение манифеста об окончании Кавказской войны Великим князем Михаилом Николаевичем
21 мая 1864 года в горном селении Кбаадэ, в лагере соединившихся русских колонн, в присутствии великого князя главнокомандующего был отслужен благодарственный молебен по случаю победы в 50-летней Кавказской войне.
Предыстория
Русь начала присоединение Кавказа ещё во время первых Рюриковичей. Когда Святослав разгромил Хазарию, и частью державы Рюриковичей стало Тмутараканское княжество, ряд кавказских племен (ясы и касоги) включаются в орбиту Русской державы.
В дальнейшем многие кавказские цари и князья, в условиях давления более могущественных соседей, просились в состав Русского государства. Кавказ, как слабая, но лакомая добыча, манил южных соседей в лице Персидской державы и турок-осман с начала XVI века.
Кавказ долгие столетия был полем боя южных великих держав. Историческое соперничество шахской Персии и Османской Порты, которые боролись за лидерство на всём Востоке, приобрело здесь особо острый характер. Вплоть до тотального переселения, порабощения и геноцида местных племен. Это в условиях постоянной вражды местных правителей, феодалов, которые всё больше дробили свои государственные образования, горских племен, которые пытались грабить более зажиточных соседей.
Также Кавказ, некогда христианский и частично языческий, стал местом экспансии ислама, который особенно утвердился в восточном Закавказье (Южный Кавказ) и на Северном Кавказе. Новую веру завезли арабы, но она не принесла в горы мира и единства. Наоборот, стала источником новой вражды и ненависти, когда одни народности пытались уничтожить другие под лозунгами «бей неверных».
Россия вернулась на Кавказ из стратегических соображений, в ходе выхода на естественные границы империи, которые можно легко оборонять. Турция и Персия смотрели на Кавказ как на добычу и плацдарм для дальнейшей экспансии под зелёными знаменами ислама. Они пытались выйти на Терек и Кубань, идти далее, к Волге.
Блистательная Порта преуспела на Северном Кавказе. Её вассалом стало Крымское ханство. Конные орды крымских татар столетиями грабили и жгли земли Руси, Польши, Молдовы и Кавказа. В этих походах участвовала и Ногайская орда, которая кочевала в степях к северу от рек Кубани и Терека. Особенно страдали от этих набегов племена Западного Кавказа. Черкесские красавицы ценились на рабских рынках Востока.
Персия также стремилась распространить свою власть на Кавказ. Иран, подчинив Северный Азербайджан, часть Армении и Грузии, стремился продвинуться дальше на Северный Кавказ. Персам удалось утвердиться в прикаспийской части Дагестана. Персидскую экспансию на север сдерживали внутренние проблемы, войны с Турцией и ожесточенное сопротивление горских племен.
Альфред Веруш-Ковальский. Черкесские разведчики (1885)
Возвращение России
В такой ситуации, когда стоял вопрос о физическом выживании народностей Кавказа, их правители искали помощи и защиты у России. Русское государство, которое само боролось за своё выживание с Крымской ордой, Турцией, естественно, видело в кавказских царях и князьях союзников.
Русское государство шаг за шагом шло на юг и юго-восток. Это был закономерный процесс. Россия замиряла соседей, шла к естественным границам – Северный Ледовитый и Тихий океаны, Карпаты и Кавказ. Уже при Иване Грозном, когда Москва покорила Казань, прибыли черкесские князья (черкесами на Руси называли как запорожских казаков, так и племена Западного Кавказа – кабардинцев, адыгейцев, черкесов). Они просили, чтобы русский государь «вступился в тих (за них – Прим. авт.), а их з землями взял к себе, в холопи, а от крымского царя оборонил».
То есть речь шла о вступлении в подданство, а не о государственном союзе. В землях черкесов ясно видели, что только христианская Россия может спасти их от опустошительных набегов и походов крымцев-людоловов.
Россия, ведя борьбу с хищным Крымским ханством (Как крымские хищники разоряли Русь и пытались возродить Золотую Орду), естественно, пыталась укрепить свою позиции на юге. Государь Иван Васильевич направил к черкасам своего посла Андрея Щепотева. Тот в августе 1854 года вернулся в Москву и сообщил, что черкесы «дали (присягу русскому государю) всею землею». Теперь Русь и черкесские племена вместе боролись с разбойным Крымским ханством. Устанавливаются постоянные дружественные связи Москвы с черкесами. Большую роль в них играли кабардинские князья.
В 1556 году Россия непосредственно вышла к Кавказу, подчинив Астраханское ханство и контролируя весь Волжский путь (Как Иван Грозный ликвидировал Астраханское ханство). Каспийский порт в устье Волги становится важнейшим центром, который связывает Россию с Кавказом и Востоком в целом. Это были стабильные торгово-экономические, культурные и духовные связи. В это же время в состав Русского царства вошла Большая Ногайская орда. Её князь Измаил попросил у Грозного принять орду в русское подданство и защитить от крымцев и других врагов.
Астрахань стала центром связей Москвы с южными соседями. В 1557 году через Астрахань в Москву прибывают посольства от дагестанского шамхала (шамхал – монархический титул, а также династия кумыкских правителей Тарковского Шамхальства – крупнейшего государства на западном побережье Каспийского моря в период позднего Средневековья) и Тюменьского ханства. Дагестанские правители просили о принятии в русское подданство и защите от крымских татар и других врагов.
В это же время русское подданство принимает очередная группа черкесских князей. Завершился процесс первоначального включения в состав Русского государства предков кабардинцев, адыгейцев и черкесов. За ними русское подданство приняли абазинцы.
Отряды черкесов, ногайцев участвуют в составе царской армии в Ливонской войне. Одновременно объединенные силы вели борьбу с Крымской ордой. Иван Грозный хотел закрепить политический союз с черкесами династическим браком. После смерти первой жены Анастасии Романовны в 1561 году он взял в жены Марию Темрюковну – дочь одного из кабардинских князей.
В 1559 году русские покорили город Терки (Тюмень), который стоял на одном из рукавов Терека. Гарнизон оставили из стрельцов, донских, гребенских и уральских казаков. Создано новое казачье войско – Терские казаки. В 1563 году по просьбе тестя князя Темрюка поставлена крепость на Терке для защиты Кабарды. В 1567 году на левом берегу Терека, напротив устья Сунжи сооружается новая крепость. Эти города прикрывают основную дорогу по суше от берегов Черного моря к Каспийскому, по которому ходила крымская конница.
В условиях противостояния с Турцией, когда крымско-турецкая армия была уничтожена на подступах к Астрахани (Крах крымско-турецкой экспедиции на Волгу), и тяжелой борьбы с Крымом, Москва пошла на уступки и разрушила крепости на Северном Кавказе. Но уже в 1580–1590-е годы их восстановили.
При Иване Грозном налаживаются связи с грузинскими князьями. Тогда единого грузинского народа ещё не было: несколько народностей и племен со своими языками и правителями. Россия взяла под покровительство кахетинского царя Левона II. При царе Иване Федоровиче кахетинские послы прибыли в Москву и восстановили союз.
Таким образом, при Иване IV Россия возвращается на Кавказ, закрепляется в восточной и западной частях Северного Кавказа. Получает стратегическую базу для движения на Кавказ – Астрахань.
Терки. С. Гмелин. Путешествие по России для исследования трех царств естества
Кавказская политика Фёдора Ивановича и Годунова
Наследники Ивана Васильевича довольно успешно продолжали политику грозного царя. На реке Сунже на месте, где ранее стоял Терский городок, была возведена новая крепость. Крымцы совершили набеги на Русские земли, но без успеха. Царь Фёдор Иванович в 1594 году уведомил турецкого султана Мурада, что кабардинские черкесы, подданные шамхала, являются подданными русского государя, и в их землях «для береженья» поставлены крепости.
Крымская конница ещё не раз пыталась пройти в тылы Персии, с которой Турция воевала, берегом Каспия, но русские крепости надёжно закрыли дорогу. Крымцы крепости штурмовать не умели, и ограничивались «дипломатическими протестами» и попутным грабежом земель, через которые проходили степные разбойники.
Русские укрепляются не только на Сунже. В 1588–1589 гг. по просьбе правителей Кабарды и Кахетии близ устья Терека построили крепость Терки. Это была уже другая крепость (старые Терки были основаны в 1563 году). Русские войска начали действовать против шамхала, который в это время придерживался протурецкой ориентации. Через его владения лежала дорога в Кахетию.
Это были первые боевые действия Русских войск против горцев, как и первое подданство Кахетии (Восточной Грузии). На Терек были посланы войска для защиты наших подданных – Кабарды, которую беспокоили своими набегами соседние горские племена. При царе Фёдоре Ивановиче, за которого фактически правил Борис Годунов (родной брат царицы), в русское подданство попросилась Кахетия с её царем Александром II, которая самостоятельно не могла отразить набеги горцев, подчинявшиеся шамхалу. Также Москву просил остановить набеги горцев Дагестана персидский шах Аббас.
На Терек был направлен отряд князя Андрея Хворостинина. Он взял столицу правителя Тарковской области Шевкала – Тарки (около современной Махачкалы), самого его заставил бежать в горы и прошёл весь Дагестан. За время службы на Кавказе построил две крепости на Тереке и Койсе. Однако сил было недостаточно для такой операции, коммуникации растянуты, их атаковали горцы, провиант заканчивался, а восполнить его было практически нельзя. От непривычного климата начались повальные болезни. Помощи от кахетинского царя, которую ждали, не было. В итоге Хворостинину пришлось разорить Тарки и отступить. Отряд понес большие потери.
Переговоры о мире ханского посла Казы-Гирея и князя Хворостинина на мосту через реку Сосна в 1593 году. С рисунка Николая Дмитриева-Оренбургского
Шевкальский поход
Воцарившийся в 1598 году Борис Годунов, государь умный, но неудачливый, о Кавказе не забыл. Посланные в 1604 году на Терек царские войска (10 тыс. боярских детей, стрельцов и казаков) сначала успешно действовали на реках Сулаке и Сунже. Горцы уходили к шамхалу под Тарки. Прождал бесполезно долгое время в ожидании грузинских подкреплений, которые им обещали, русские воеводы пошли на столицу шамхала. В жестоком бою русские воины взяли Тарки, улицы которого были усеяны телами врагов. Сам старый шамхал Сурхай бежал к аварскому хану.
Бутурлин стал возводить новую крепость. Но вскоре работы были приостановлены. Рать столкнулась с нехваткой припасов. Местность была враждебной, добывать их было сложно. Часть полков отослали на зимовку в Астрахань и казачьи городки. Войска, которые остались в Тарках, пережили тяжелую зиму 1604–1605 гг. Тем временем сын шамхала Султан-Мут поднял весь Дагестан. Он двинул огромное ополчение на русский острог на Сулаке. Стоявший здесь с небольшим отрядом князь Долгорукий, не имея запасов, чтобы держать осаду, сжег крепость и отступил к Тереку. Также пал и острог на Акташе. Бутурлин в Тарках оказался в полной изоляции.
Горцы подступили к Таркам и потребовали у русских уйти за Терек. Воеводы отказали и отразили первые атаки. Неприятельская рать росла, её пополняли все новые горские ополчения. Возможно, что прибыли и турецкие отряды. Осаждающие смогли разрушить часть стены и взорвать башню, которая похоронила многих стрельцов. Последовал штурм. Русские не дрогнули и в жестокой схватке отразили приступ. Обе стороны понесли большие потери, но Султан-Мут мог пополнить своё войско.
Русские воеводы, не имея возможности продолжать осаду (не было провианта), вступили в переговоры. Они требовали свободный проход за Сулак, и чтобы шамхал принял на своё попечение больных и раненых, а после выздоровления отпустил их в Терки. В обеспечение добросовестного выполнения договора Султан-Мут должен был прислать в аманаты (заложники) своего сына.
Соглашаясь на русские условия, шамхал, со своей стороны, потребовал, чтобы воевода Бутурлин предоставил ему в аманаты своего сына, «юношу, выдававшегося своей удалью» – Фёдора, и чтобы дал клятву, что русские никогда больше не пойдут войной на Тарки. Оба последних условия Бутурлиным были отвергнуты. Шамхал от своих условий оступился, договор утвердил и выдал своего сына в заложники (видимо, подставное лицо). Русским обещали свободный проход и продовольствие.
Затем в ставке Бутурлина состоялся пир. Русские вышли из Тарков «с песнями и грохотом бубнов». Шли беззаботно, на радости выпили лишнего. Уверенные в безопасности, воеводы не выставили даже дозорных и караулов. Это была страшная ошибка. Бережённого свой Бог бережёт, и чужие не трогают.
У горцев был праздник – окончился Рамадан, был день байрама. В тот же день для скрепления союза состоялась свадьба шамхала с дочерью аварского хана. Горцы пили бузу и проводили боевые игры. Нашёлся улем, который «освободил» Султан-Мута от клятвы. Горцы рванулись в погоню.
Превосходящие силы шамхала внезапно атаковали отдыхающие русские полки. Устав дозорной службы писан кровью. Русские не успели построиться и дать отпор с помощью огнестрельного оружия. Началась рукопашная рубка, «резались грудь на грудь». Полки и дружины не успели построиться, дрались отдельными группами, без связи. Пал в сече сын воеводы Бутурлина. Горцы, окружая русских, предлагали сложить оружие. Но летописи сообщают, что
Яростная битва длилась на протяжении нескольких часов.
В битве погибли воеводы: Иван Бутурлин с сыном Фёдором, Осип Плещеев с сыновьями Богданом и Львом, Иван Полев, Иван Исупов; письменные головы: Калинник Зюзин, Демид Черемисинов и другие головы, сотники и атаманы. Князь Владимир Кольцов-Мосальский с небольшим числом людей из конных детей боярских и казаков «на резвых лошадях» сумели прорвать кольцо окружения и уйти на Койсу.
В плен были взяты те немногие командиры, которые «от ран изнемогоша». Рядовых раненых ратников горцы добили. Всего полегло 6–7 тыс. русских. Горцы также понесли тяжелые потери. Оставшиеся в Тарках больные и раненые русские были растерзаны разъярённой толпой.
Это были первые битвы русских с горцами Дагестана. Они показывали, что борьба за Кавказ будет очень сложной и кровавой.
Интересно, что уже в 1614 году в Москву прибыли послы тарковского шамхала с просьбой принять его в своё подданство.
Со времени Смуты Москва надолго про Кавказ практически забыла. Первые Романовы про кавказскую политику не вспоминали, у них были более насущные задачи. В частности, Смоленск и угроза со стороны Польши.
Из А. Олеария. Русский стрелец или мушкетер.
Продолжение следует…
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