США и их сателлиты отклонили проект резолюции РФ в ООН о запрете гонки вооружений в космосе

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США и их сателлиты отклонили проект резолюции РФ в ООН о запрете гонки вооружений в космосе

Постпред США в ООН


В Совете безопасности ООН отклонён проект резолюции, подготовленный Российской Федерации и касающийся предотвращения гонки вооружений в космосе. Россия в проекте резолюции обращалась к странам мира, включая те, у которых имеются космические технологии, с инициативой создать все условия, чтобы не допустить размещение оружия в космическом пространстве.



В итоге в ходе голосования по резолюции было достаточно 9 голосов от членов Совбеза, включая непостоянных. Однако положительно на российскую инициативу откликнулись только 7 представительств.

Поддержали инициативу России помимо собственно российской делегации представители Алжира, Гайаны, Мозамбика, Сьерра-Леоне, Эквадора и Китая. Против (как и практически против любой инициативы России) традиционно высказались США, Британия и их марионетки: Франция, Южная Корея, Словения, Япония. Швейцария тем временем решила вспомнить о своём утраченном нейтралитете и при голосовании воздержалась, что, в принципе, в данном случае было эквивалентно голосованию против.

Само голосование в Совбезе ООН показывает поляризацию международного сообщества, а точнее государственных институтов. Страны Глобального юга явно не намерены голосовать и действовать так, как им указывают из Вашингтона в отличие от тех, чьи власти давно под тотальным американским контролем. По большому счёту, это ещё и признак формирования по-настоящему многополярного мира, против чего всё последнее время и выступают Соединённые Штаты, стараясь сохранить за собой мировую гегемонию.
11 комментариев
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  1. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    +2
    Сегодня, 06:12
    США и их сателлиты отклонили проект резолюции РФ в ООН о запрете гонки вооружений в космосе
    а чо негра печальная на фото ?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 06:13
      может ей зарплату не повышают ? what
      или продвижение по службе обрезали.....
    2. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +3
      Сегодня, 06:27
      а чо негра печальная на фото ?
      с африки на галере на вёслах прибыла, видать уключина ржавая была...устала
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 06:39
        Гонка вооружений в космосе уже давно идёт полным ходом. Маск и Рогозин не дадут соврать.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 06:49
          Кстати! Чёт давно про Рогозина и его Царских Волков не слышно..... раньше Рогозин фотки свои постил в экипировке и с оружием, а теперь вообще тишинаааа...... Обиделся что ли что над ним стебаются в инете и в подполье ушёл?
    3. Чёрный Звание
      Чёрный
      +2
      Сегодня, 06:36
      Может это и к лучшему, что публично не проголосовали..Все равно ведь англосаксы не выполнили бы эти договоренности. Давно понятно, что верить им нельзя А так - наглядно , показали своё рыло во всей красе.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 06:39
        Вообще в некотором смысле парадокс - все понимают что англосаксы всё-равно нарушат договорённости ради своей выгоды, но продолжают так или иначе с ними пытаться договариваться.....
        1. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          0
          Сегодня, 06:45
          но продолжают так или иначе с ними пытаться договариваться.....
          ...ёён уже давно стала помойкой...а на помойке каждый бомж свои линии рисует которые другой бомж их пересекает не зная что там линии другого бомжа...так и в ёён...вот есть резолюция...да поплевать всем на эту резолюцию...она действительна не далее стен здания этого ёён
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:17
    «США и их сателлиты отклонили проект резолюции РФ в ООН о запрете гонки вооружений в космосе» —

    — Американцы там уже "гонят" ...
  3. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +2
    Сегодня, 06:31
    да в принципе нет худа без добра, и добра без худа....клуб ядерных и космических государств растёт, так что гонка будет весьма занимательной...и как раз не в пользу империи лжи...сами себе яму роют
  4. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    0
    Сегодня, 06:49
    Ну, так раз запрет на размещение вооружения в космосе отклонён, предлагаю разместить там несколько ракет комплекса А-235 "Нудоль". Ненадолго, правда, но эффективно.