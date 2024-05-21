Он Харьковскую область приводил в пример — какие там молодцы, как они там строят. Это всё потемкинские деревни оказались. Как только противник начал наступать, оказалось, что построены там, где не нужны, и не построены там, где нужны. Более того, они недостроены.

Здесь же полосу обеспечения прошли русские пешком. Если бы они ехали, это было бы быстрее, но они прошли пешком пять километров за три дня, не встречая практически сопротивления.

Российские войска за три дня в Харьковской области взяли под контроль территорию, значительно больше той, которую удалось «освободить» ВСУ в ходе прошлогоднего контрнаступления. Об этом заявил экс-министр соцполитики Украины Андрей Рева.Наступающие российские войска пешком прошли столько же, сколько ВСУ за четыре месяца проехали на бронетехнике. Причина такого быстрого продвижения — это отсутствие необходимых линий обороны, которые как будто были построены. Вместо этого Зеленский нагородил потемкинских деревень, потратив на их строительство огромные средства. Получилось то, что получилось.— заявил Рева.По словам министра, в отличие от Киева, Москва озаботилась возведением мощной линии обороны, получившей название «линии Суровикина». Именно она сыграла решающую роль в провале контрнаступа украинской армии, ВСУ так и не смогли взять даже первую линию, не говоря уже о второй или третьей. Под Харьковом ничего построено не было, что дало возможность ВС России угрожать реальным захватом города.— добавил экс-министр.