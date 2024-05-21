«Потёмкинские деревни»: Экс-министр Украины сравнил итоги наступления ВС России и контрнаступа ВСУ
Российские войска за три дня в Харьковской области взяли под контроль территорию, значительно больше той, которую удалось «освободить» ВСУ в ходе прошлогоднего контрнаступления. Об этом заявил экс-министр соцполитики Украины Андрей Рева.
Наступающие российские войска пешком прошли столько же, сколько ВСУ за четыре месяца проехали на бронетехнике. Причина такого быстрого продвижения — это отсутствие необходимых линий обороны, которые как будто были построены. Вместо этого Зеленский нагородил потемкинских деревень, потратив на их строительство огромные средства. Получилось то, что получилось.
— заявил Рева.
По словам министра, в отличие от Киева, Москва озаботилась возведением мощной линии обороны, получившей название «линии Суровикина». Именно она сыграла решающую роль в провале контрнаступа украинской армии, ВСУ так и не смогли взять даже первую линию, не говоря уже о второй или третьей. Под Харьковом ничего построено не было, что дало возможность ВС России угрожать реальным захватом города.
— добавил экс-министр.
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