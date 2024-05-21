По оценкам ООН, Россия вошла в число лидеров по количеству принятых в 2023 году беженцев

В ООН представили статистику по странам, принявшим в 2023 году беженцев. Согласно этой статистике, Россия находится в верхней части списка.По данным Организации Объединённых Наций, за 2023 год Российская Федерация приняла на своей территории почти 1,25 млн беженцев, заняв в списке шестое место. Наибольшее количество беженцев принято, как сообщается, с территории Украины, в том числе транзитом через третьи страны.Как видно на указанном графике, наибольшее число беженцев принял Иран, хотя власти этой страны обычно не поднимают этот вопрос, в отличие, например, от Турции, находящейся на втором месте в списке. На обе этих страны пришлось почти 7 млн беженцев. И большая часть беженцев, перебравшихся в Иран, это граждане Сирии, Афганистана и Ирака.На третьем месте в мире по приёму беженцев (и на первом месте в Европе) по итогам мониторинга 2023 года – Германия. Она приняла более 2,5 млн беженцев. Причём существенная часть – транзитом через Турцию.Рядом с Россией в списке стоит Польша. В эту страну въехали под миллион беженцев, причём тоже преимущественно украинцы.В общей же сложности, по данным ООН, в мире сейчас насчитывается не менее 70 млн беженцев и перемещённых лиц. И первые места в списке стран-«доноров» беженцев занимают Афганистан и Украина. В процентном отношении (число беженцев относительно численности населения) на первое место вышла Палестина, в которую вторжение осуществляют израильские войска. Из 70 млн официальное удостоверение беженца - примерно у половины (36,5 млн).В отчёте есть и странности. Например, в числе лидеров по приёму беженцев нет США, хотя в самих США статистика республиканцев говорит о том, что в страну за прошлый год перебрались не менее 6,2 млн человек. Связаны такие нестыковки с тем, что официально администрация США не признаёт всех въехавших беженцами, имея на нелегалов свои виды, в том числе в качестве возможного будущего электората на выборах.