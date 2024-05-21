Так называемая мирная конференция в Швейцарии, которую по просьбе Украины организуют власти страны, на самом деле нужна лишь для организации давления на Россию. Об этом заявил Зеленский в беседе с представителями агентства Reuters.Глава киевской хунты признал, что основными целями конференции в Швейцарии являются собрать как можно больше стран, чтобы с помощью их надавить на Россию и заставить выполнять условия Запада и Украины. По итогам конференции должен будет выработан совместный план, который потом предъявят Москве.— заявил Зеленский.Как ранее сообщалось, Киев планирует продвинуть в Швейцарии свою «формулу мира», на основании которой планирует заключить договор с Москвой. Основные положения этого «документа» хорошо известны — это вывод российских войск с территории Украины, возврат всех регионов, включая Крым, выдача «военных преступников», выплата репараций и т. д. Между тем, как заявил немецкий канцлер, никакого обсуждения мира на конференции не будет, страны Запада воспользуются этой площадкой, чтобы обсудить кое-какие дела, связанные с Украиной, и подумать над последующими шагами.В общем, Киев организует очередную «пустышку», решения которой на Москву не окажут никакого влияния. Как заявили в Кремле, Запад устроит «междусобойчик», а реальный диалог нужно вести только с Россией и на ее условиях.

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