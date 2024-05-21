Зеленский признал, что конференция в Швейцарии нужна лишь для организации давления на Россию

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Зеленский признал, что конференция в Швейцарии нужна лишь для организации давления на Россию

Так называемая мирная конференция в Швейцарии, которую по просьбе Украины организуют власти страны, на самом деле нужна лишь для организации давления на Россию. Об этом заявил Зеленский в беседе с представителями агентства Reuters.

Глава киевской хунты признал, что основными целями конференции в Швейцарии являются собрать как можно больше стран, чтобы с помощью их надавить на Россию и заставить выполнять условия Запада и Украины. По итогам конференции должен будет выработан совместный план, который потом предъявят Москве.



Прежде всего, повестка этой встречи: политическое давление на Россию и привлечение большого числа стран, мирового большинства

— заявил Зеленский.

Как ранее сообщалось, Киев планирует продвинуть в Швейцарии свою «формулу мира», на основании которой планирует заключить договор с Москвой. Основные положения этого «документа» хорошо известны — это вывод российских войск с территории Украины, возврат всех регионов, включая Крым, выдача «военных преступников», выплата репараций и т. д. Между тем, как заявил немецкий канцлер, никакого обсуждения мира на конференции не будет, страны Запада воспользуются этой площадкой, чтобы обсудить кое-какие дела, связанные с Украиной, и подумать над последующими шагами.

В общем, Киев организует очередную «пустышку», решения которой на Москву не окажут никакого влияния. Как заявили в Кремле, Запад устроит «междусобойчик», а реальный диалог нужно вести только с Россией и на ее условиях.
4 комментария
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 06:41
    Глава киевской хунты признал, что основными целями конференции в Швейцарии являются собрать как можно больше стран, чтобы с помощью их надавить на Россию и заставить выполнять условия Запада и Украины. По итогам конференции должен будет выработан совместный план, который потом предъявят Москве.

    Ну и как они собрались давить на нас? Санкции опять введут? Так их и так немерянно уже введено. Запретят ездить и летать в Европу и США? Уже. Чего ещё они могут такого придумать?
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 06:43
    .Прежде всего, повестка этой встречи: политическое давление на Россию и привлечение большого числа стран, мирового большинства

    Ох лукавит.... хочет денюжку выпросить у мирового большинства....
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:47
    «В общем, Киев организует очередную "пустышку", решения которой на Москву не окажут никакого влияния» —

    — Зеленский сам уже "пустышка" ...
  4. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 06:51
    да какое там давление....у нарика на кокс баблишко поди кончилось..клянчить таньгу у господ это уже в порядке вещей...ну а по ходу его отшлёпают там ..да розгами....вот посмотрите каким он будет печальным после этого шабаша