ВС РФ в ночь на 21 мая нанесли удары по целям в Харьковской, Черкасской и Одесской областях
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В ночь на 21 мая российские войска нанесли очередные удары по объектам противника на различных территориях. Взрывы прогремели в Одессе и Одесской области.
Сообщается о повреждении дронами типа «Герань» инфраструктуры в порту Черноморска (переименованный Ильичёвск), через который идёт перевалка военных грузов и грузов двойного назначения.
Зафиксировано поражение целей и в окрестностях Одессы. Там также поражены объекты киевского режима в приморской зоне.
Сообщается о бомбардировках позиций и объектов противника в Харьковской области. Российские ВКС, используя различные виды авиационных средств поражения, нанесли удары по противнику в районе населённого пункта Липцы, а также в южной части Волчанска.
Прилёты фиксировались и в самом Харькове. Там поражены места дислокации личного состава – резервные подразделения, которые командование «держит на низком старте», опасаясь того, что ВС РФ пойдут на штурм областного центра.
Дроны-«камикадзе» «Герань» атаковали и объекты в Черкассах. В украинских пабликах подтверждаются прилёты в этом городе.
Тем временем стало известно, что с сегодняшнего дня на Украине ужесточается регламент использования электроэнергии. Причём отключения часто следуют без предупреждения со стороны региональных органов контроля и управления.
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