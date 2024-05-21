ВС РФ в ночь на 21 мая нанесли удары по целям в Харьковской, Черкасской и Одесской областях

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ВС РФ в ночь на 21 мая нанесли удары по целям в Харьковской, Черкасской и Одесской областях

В ночь на 21 мая российские войска нанесли очередные удары по объектам противника на различных территориях. Взрывы прогремели в Одессе и Одесской области.

Сообщается о повреждении дронами типа «Герань» инфраструктуры в порту Черноморска (переименованный Ильичёвск), через который идёт перевалка военных грузов и грузов двойного назначения.



Зафиксировано поражение целей и в окрестностях Одессы. Там также поражены объекты киевского режима в приморской зоне.

Сообщается о бомбардировках позиций и объектов противника в Харьковской области. Российские ВКС, используя различные виды авиационных средств поражения, нанесли удары по противнику в районе населённого пункта Липцы, а также в южной части Волчанска.

Прилёты фиксировались и в самом Харькове. Там поражены места дислокации личного состава – резервные подразделения, которые командование «держит на низком старте», опасаясь того, что ВС РФ пойдут на штурм областного центра.

Дроны-«камикадзе» «Герань» атаковали и объекты в Черкассах. В украинских пабликах подтверждаются прилёты в этом городе.

Тем временем стало известно, что с сегодняшнего дня на Украине ужесточается регламент использования электроэнергии. Причём отключения часто следуют без предупреждения со стороны региональных органов контроля и управления.
7 комментариев
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  1. иван2022 Звание
    иван2022
    +3
    Сегодня, 07:01
    Все это очень впечатляет, но логистика НАТО на Украине более 2х лет работает без перебоев. По крайней мере о больших проблемах с доставкой не заявляла ни одна сторона.
    МО РФ недавно даже отчиталось о количестве доставленных вооружений для ВСУ. Оно тоже впечатляет.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 07:48
      За декоммунизацию и деэлектрификацию всей Украины!!! drinks good
  2. Ella34 Звание
    Ella34
    +3
    Сегодня, 07:26
    Странная война. Даже дрон над чёрным морем не хотят сбить. Что тут уж об остальном думать?
  3. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    +1
    Сегодня, 07:49
    Сегодня первый день как Украина без своего президента. Неужели эту ситуацию нельзя использовать в этой войне?
    1. uralex Звание
      uralex
      0
      Сегодня, 08:02
      Сегодня первый день как Украина без своего президента
      Порошенковскую узурпацию в свое время все проглотили, и тут проглотят...
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 08:12
      А что,ситуация кардинально поменялась?Вчера ,и сегодня?Всушники задрали лапки кверху,зеля бежал в Испанию итд?
  4. 30 вис Звание
    30 вис
    +1
    Сегодня, 08:40
    Одно скажу ребята . Чем мы их больше бьём , тем спокойней спать обычным людям в русских городах и сёлах . Севастополь был без тревоги . Крым тоже . Результат ударов по Одесской области .. Бейте их ребята в хвост и гриву ! Без остановки , каждый день , гнать подонков на границы Польши и Румынии ! . Как ? Это к Верховному и Ген. штабу .