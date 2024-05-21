Испания объявила о планируемой передаче Украине партии снятых с консервации танков Leopard 2A4

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Испания объявила о планируемой передаче Украине партии снятых с консервации танков Leopard 2A4

Украина получит дополнительное количество танков Leopard 2A4, поставку обеспечит Испания в рамках очередного пакета военной помощи. Об этом в ходе заседания контактной группы «Рамштайн» заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Испания поставит Украине дополнительную партию танков Leopard 2A4, снятых с хранения испанской армии и восстановленных специально для ВСУ. Речь идет о 19 танках, обещанных Киеву ранее. Поставляться они будут двумя партиями по 10 и 9 танков, первая из которых прибудет на Украину в конце июня этого года, вторая ожидается в сентябре. До этого Испания передала ВСУ десять аналогичных машин.



Решение об отправке тяжелой бронетехники в Мадриде приняли на фоне «критической ситуации» на фронте, а также обязательств Испании по «поддержке Украины».

Кроме танков, в пакет военной помощи, который придет в конце июня, также войдет какое-то количество артиллерийских снарядов калибра 155 мм, зенитные ракеты к американскому комплексу Patriot, системы противодействия беспилотникам, системы наблюдения и т. д.

О том, что Испания готовит для Украины новую партию танков, стало известно еще в марте этого года, когда Минобороны страны заявило о снятии с консервации порядка 20 танков для последующей передачи украинской армии. Данной поставкой Мадрид убивает сразу двух зайцев: отправляет старые танки на утилизацию на Украину, а также обновляет танковый парк за счет новых поставок.
18 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 07:05
    вот ведь, не унимаются кабальерос... продолжают подпитывать какелов....
    1. Чёрный Звание
      Чёрный
      +9
      Сегодня, 07:07
      Голубая дивизия однако, что с них взять laughing....нам бы следовало активнее поддерживать на всех международных площадках силы, выступающие за независимость Каталонии
      1. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        0
        Сегодня, 07:36
        Вот только на международных площадках тема независимости Каталонии не обсуждается от слова совсем. Ее поддерживают такие же недо-отделившиеся образования: Абхазия и Южная Осетия, Нагорно-Карабахская Республика, Тайвань, Фландрия, Корсика и Шотландия.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 07:45
      А почему мы не поставляем трофейные Стингеры и Джавелины баскам и каталонцам? am
      Я, например, очень переживаю за повстанцев басков и каталонцев.
      Свободу и независимость баскам и каталонцам!!!! good
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +6
    Сегодня, 07:12
    Только жёсткие ответные меры позволят усмирить поставщиков.
    Каждая поставка должна приносить как минимум неудобства, а как максимум - разрушение (уничтожение) чего-то ценного...Чтобы служба мёдом не казалась...
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 07:30
      Хотя бы этих танков, чтоб не делали, где разведка, где диверсанты?
  3. fiv Звание
    fiv
    +1
    Сегодня, 07:13
    Они в европе думали, что сделали евросоюз для себя. На деле выходит, что создали оч удобный для сша инструмент давления на самих себя - теперь не надо уговаривать каждого по отдельности, в брюсселе зарядили кого надо - и вопросы решаются. Ни к чему хорошему это не приведет.
    1. bambr731 Звание
      bambr731
      0
      Сегодня, 09:00
      На деле выходит, что создали оч удобный для сша инструмент давления на самих себя - теперь не надо уговаривать каждого по отдельности, в брюсселе зарядили кого надо - и вопросы решаются.

      Факт. Посадил у руля ЕС акушерку и порядок. Она за всё стадо говорит и делает. Так и задумано было
  4. Enceladus Звание
    Enceladus
    -5
    Сегодня, 07:14
    Ну хоть есть будет достойный противник для Т55/62 lol А то ток с закрытых позицЫй стреляют feel
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -3
      Сегодня, 07:22
      Дак какелам запрещают их использовать в открытых боестолкновениях с нами - потери большие. Амеры и бундесы визжат что не по правилам мы с их техникой воюем. laughing
  5. PASus Звание
    PASus
    +4
    Сегодня, 07:17
    Главное, никогда не забывать об испанской шедрости, и при случае той же монетой вернуть. Долг платежом красен, как известно.
  6. Вадим С Звание
    Вадим С
    -1
    Сегодня, 07:18
    Нам в коллекцию будет и более ранней вариант Лео, надо все собрать
  7. иван2022 Звание
    иван2022
    0
    Сегодня, 07:24
    Иными словами, если НАТОвский генерал сказал, что танки будут доставлены, то значит - - будут.
    Логистика НАТО больших перебоев не знает, ни одна из сторон об этом не заявляла.
    Таки теперь фраза "работайте братья... ." обретает двойной нехороший смысл. Ибо друзей мы сами выбираем в отличие от родственников.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:43
    Опять дрова в топку... неймётся всяким разным, гадости делают...
    Если подумать... что ждёт гейропу потом?
    Мы то победим и будем вместе с партнёрами создавать новый мир... тогда логичный вопрос, гейропейских с какого бока бортанем?
  9. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 08:04
    Украина получит дополнительное количество танков Leopard 2A4, поставку обеспечит Испания
    Тоже историческое шило в одном месте не дает спокойно жить и заниматься исключительно своими проблемами. Та же Европа, что в 40-х помогала Гитлеру сегодня усердно помогает бандеровской украине.
  10. С.З. Звание
    С.З.
    +1
    Сегодня, 08:04
    Масштабы поставок потрясают - 19 танков, то есть, целая танковая рота.
    1. Jager Звание
      Jager
      0
      Сегодня, 08:15
      Да хоть один танк, это жизни наших бойцов и мирного населения.
      Тут с Испании, там с Чехии, здесь с Польши... И вот танковый батальон по сусекам наскребли...
  11. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 08:40
    На фото танк - ну очень напоминает Тигр