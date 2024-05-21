Литва готова отправить военных на Украину, но в коалиции с Францией

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Литва готова отправить военных на Украину, но в коалиции с Францией

Литва готова к отправке своих военных на Украину, но только в составе коалиции, которую могла бы возглавить Франция. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Литовские военные инструкторы до начала российской специальной операции находились на территории Украины, участвуя в подготовке ВСУ, но были выведены. На данный момент Вильнюс готов вернуть их обратно, но хотел бы сделать это в рамках международной коалиции, возглавляемой одной из «ведущих» стран Европы, например Францией.



Мы могли бы вновь направить инструкторов на Украину, тех, которые уже там присутствовали. Литва готова присоединиться к коалиции по обучению украинских военных, возглавляемой, например, Францией.

— заявил министр.

Стоит отметить, что это уже не первое заявление такого рода, озвученное прибалтийскими политиками. Особую активность в вопросе отправки военных на Украину показывают Литва и Латвия, тогда как Эстония немного от них отстала. В то же время не исключено, что какое-то количество литовских военнослужащих уже находится на Украине, ведь недаром премьер Эстонии Кая Каллас заявляла, что некоторые страны «на свой страх и риск» уже отправили военных для обучения ВСУ.

На сегодняшний день лишь несколько стран в Европе выступают за отправку войск НАТО на Украину, тогда как большая часть выступает против этого, опасаясь эскалации конфликта.
29 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 07:27
    Мы могли бы вновь направить инструкторов на Украину, тех, которые уже там присутствовали. Литва готова присоединиться к коалиции по обучению украинских военных, возглавляемой, например, Францией.

    Чему лимитрофы могут научить какелов? Схроны копать, гражданское население кошмарить-зачищать и из кустов в спину нашим бойцам шмалять? Так у какелов такой опыт свой имеется....

    зы Какие хитрые лимитрофы - шуметь шумят что отправят своих туда, но реально ссыкотят - только если за компанию с кем-то.... laughing Самостоятельно в одиночку - ни-ни.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 07:40
      Украинцы сами могут обучить литовцев, как надо воевать в современной войне. Литва хочет посильнее других лизнуть пятую точку своего хозяина, но одному вышак тянуть тоскливо. am
      Чем больше литовцев закопаем на Украине, тем меньше литовцев отправлять к Бандере в Сувалках. am good
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 07:57
      Связь + применение вооружения натовского. Разумеется в окопной войне у них опыта нет, а вот управлению и самое главное связи на поле боя, они очень даже могут. Вон недавнее видео с больницей, где сначала было бегство всушников из окон, потом скорее всего его заняли наши и под конец офигенно точный прилёт нескольких небольших бомб по ней.
      1. Петр_Колдунов Звание
        Петр_Колдунов
        0
        Сегодня, 09:18
        Цитата: Копчёный
        управлению и самое главное связи на поле боя, они очень даже могут. Вон недавнее видео с больницей, где сначала было бегство всушников из окон, потом скорее всего его заняли наши и под конец офигенно точный прилёт нескольких небольших бомб по ней.

        Вряд ли это заслуга вымиратских прибалтов. Думаю, что к целеуказанию и оперативному руководству их в даже в самом НАТО точно не подпускают.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 07:28
    «Литва готова отправить военных на Украину, но в коалиции с Францией» —

    — Кто галантерейщик,а кто кардинал? ...
    1. Петр_Колдунов Звание
      Петр_Колдунов
      0
      Сегодня, 09:19
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Кто галантерейщик,а кто кардинал? ...

      Какая в сущности разница? Кто бы кем ни был... Францию уже не спасти!
      1. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 09:23
        Да, коряки их уже добивают...
  3. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 07:29
    А клопами заразится не боятся? lol Или запИсали?
    присоединиться к коалиции по обучению украинских военных

    Называется данная - "гниющие вместе"... Судя по тому что на фронтах - обучение проходит отлично good
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 07:30
    Хранция заводила.... а сама в кусты..... bully
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 07:32
      Френчам сейчас придётся решать сначала проблемы со своей колонией - пишут там им неплохо наваливают местные. Френчам туда приходится отправлять своих военных, тамошняя полиция не справляется. Микрон и так уже там военное положение ввел. А так велик шанс прокакать свою колонию если сконцентрироваться на продолжении помощи украине....
  5. zsdk Звание
    zsdk
    +2
    Сегодня, 07:32
    Шавка всё-таки стремается и хочет чтобы хозяин взял ее на поводок.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 07:37
      За спинами прятаться..... bully так сказать- тылы типа прикрывать.... wassat
  6. bambr731 Звание
    bambr731
    +1
    Сегодня, 07:36
    Литва готова к отправке своих военных на Украину, но только в составе коалиции, которую могла бы возглавить Франция. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

    Одним, по ходу, ссыкотно. Из той категории, которые только в толпе "бравые вояки" и в случае чего можно отвертеться и всё свалить на другого
  7. Uma Palata Звание
    Uma Palata
    +1
    Сегодня, 07:36
    Максимум что самостоятельно, так это они в туалет сходить могут. Остальное только под присмотром господина.
  8. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 07:36
    Неужели боятся, что без присмотра литовские военные потеряются... feel
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 07:37
    Литва чего то там вякает...
    Это стоит обсуждать?
    Не а, это не стоит обсуждать.
  10. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 07:39
    Литва готова отправить военных на Украину, но в коалиции с Францией


    Перефразируя анекдот времён СССР:
    - А куда мы поставим литовских военных?
    - Оба отделения в центре...
  11. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    -1
    Сегодня, 07:40
    Так и напрашиваются на сожжение хутора ушлепков!
  12. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 07:41
    Литва готова присоединиться к коалиции по обучению украинских военных, возглавляемой, например, Францией.
    На сотню французов выделить одного литовца? Действительно "барский подарок" для Зеленского. Слушал выступление эстонской премьерши Каи Каллас и скажу честно - первое желание было хорошенько врезать этой нацистке.
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 07:41
    Введут чтобы освободить тыловые части укровермахта,вопрос уже решёный.А вот что дальше будет?Неужели флаги вывесят по периметру части - мы " нейтралы" нас убивать нельзя ,мы тут ромашки собираем!
    1. gmss Звание
      gmss
      +1
      Сегодня, 07:52
      как же рады будут тыловые бандеровцы, что их сменили и они с облегчением побегут занимать окопы
      ну а у лабусов будет неплохой опыт ночных свиданий с ракетами и цветами (геранями)
  14. Оптимус_Прайм Звание
    Оптимус_Прайм
    +3
    Сегодня, 07:43
    Я одного не пойму что Литве не хватает для более менее нормальной жизни? Или им тоже пообещали кусок России?
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 07:58
      Оптимус Прайс.В точку.Сейчас в войне ,только один на западе выгодопреобретатель - США .Остальным на западе " от мёртвого осла уши". hi
    2. Жнец Звание
      Жнец
      +2
      Сегодня, 08:58
      что Литве не хватает для более менее нормальной жизни

      Простому люду из литвы много чего не хватает. Там русофобством рулят недобитые фашисты в руководстве. Много там тех, кто всё понимает и сочувствует нашему государству. Ну и русофобы тоже есть, как ж без них в прибалтике.
  15. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 07:46
    Где это литовцы воевать научились? - а на украину в паре с хранзуцами гавкать поедут? - а хранзуцы их будут прикрывать? - герои...
  16. singless Звание
    singless
    +1
    Сегодня, 08:16
    это называется коллективная трусость. ед те уже заднеприводные. получите во все места
  17. Turbuta Dave Звание
    Turbuta Dave
    +1
    Сегодня, 08:18
    Маугли... Там тоже обезьяны за спиной тигра бесновались.. А Прибалтика это обезьянник.
  18. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 08:27
    Этих заявить сразу - в плен не брать !
  19. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    0
    Сегодня, 09:15
    Типа самим сцыкотно... а подтявкивать из-за спины какого-нибудь пусть даже самого захудалого шерханчика - это мы с удовольствием!
    Только вот шерханчик-то хоть и глупый, но всяко умнее вас, шавок. Он просто пихнёт вас в первую линию, прикрывшись туповатыми шпротами, а сам воевать не пойдет :))
    Правда, ему это тоже не поможет. И шерханчика тоже выпилят, и очень быстро. В Европе сейчас только один достойный противник - это ВСУ. Остальные - это радужная пародия на армию.