«Литва готова отправить военных на Украину, но в коалиции с Францией»

Мы могли бы вновь направить инструкторов на Украину, тех, которые уже там присутствовали. Литва готова присоединиться к коалиции по обучению украинских военных, возглавляемой, например, Францией.

Литва готова к отправке своих военных на Украину, но только в составе коалиции, которую могла бы возглавить Франция. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.Литовские военные инструкторы до начала российской специальной операции находились на территории Украины, участвуя в подготовке ВСУ, но были выведены. На данный момент Вильнюс готов вернуть их обратно, но хотел бы сделать это в рамках международной коалиции, возглавляемой одной из «ведущих» стран Европы, например Францией.— заявил министр.Стоит отметить, что это уже не первое заявление такого рода, озвученное прибалтийскими политиками. Особую активность в вопросе отправки военных на Украину показывают Литва и Латвия, тогда как Эстония немного от них отстала. В то же время не исключено, что какое-то количество литовских военнослужащих уже находится на Украине, ведь недаром премьер Эстонии Кая Каллас заявляла, что некоторые страны «на свой страх и риск» уже отправили военных для обучения ВСУ.На сегодняшний день лишь несколько стран в Европе выступают за отправку войск НАТО на Украину, тогда как большая часть выступает против этого, опасаясь эскалации конфликта.