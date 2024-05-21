Литва готова отправить военных на Украину, но в коалиции с Францией
Литва готова к отправке своих военных на Украину, но только в составе коалиции, которую могла бы возглавить Франция. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Литовские военные инструкторы до начала российской специальной операции находились на территории Украины, участвуя в подготовке ВСУ, но были выведены. На данный момент Вильнюс готов вернуть их обратно, но хотел бы сделать это в рамках международной коалиции, возглавляемой одной из «ведущих» стран Европы, например Францией.
— заявил министр.
Стоит отметить, что это уже не первое заявление такого рода, озвученное прибалтийскими политиками. Особую активность в вопросе отправки военных на Украину показывают Литва и Латвия, тогда как Эстония немного от них отстала. В то же время не исключено, что какое-то количество литовских военнослужащих уже находится на Украине, ведь недаром премьер Эстонии Кая Каллас заявляла, что некоторые страны «на свой страх и риск» уже отправили военных для обучения ВСУ.
На сегодняшний день лишь несколько стран в Европе выступают за отправку войск НАТО на Украину, тогда как большая часть выступает против этого, опасаясь эскалации конфликта.
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