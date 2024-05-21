Нидерланды готовят к передаче Украине партию устаревших бронетранспортеров YPR-765

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Нидерланды готовят к передаче Украине партию устаревших бронетранспортеров YPR-765

Нидерланды присоединятся к Испании в поставках бронетехники на Украину в рамках военной помощи, но поставят не танки, а старые бронетранспортеры YPR, которых у армии королевства осталось еще много. О передаче техники говорится в заявлении Минобороны страны.

Военное ведомство Нидерландов готовит к отправке на Украину партии бронетранспортеров YPR из наличия армии королевства. Количество планируемых к поставке машин не сообщается, как и сроки их поставки, но подчеркивается, что ВСУ получат их «в самые кратчайшие сроки». Еще одно новшество состоит в том, что все БТР оснащены дистанционно управляемыми боевыми модулями, а не открытыми пулеметными установками.



Как отметили в Минобороны Нидерландов, техника передается по просьбе Зеленского, это он выпросил бронетранспортеры.

Эти типы бронетехники очень важны для Украины. Они маневренные, могут быстро перемещать войска и могут использоваться с разведывательных, наступательных и оборонительных целей

— говорится в сообщении.

YPR-765 — это голландский бронетранспортер, созданный на базе американского бронетранспортера М113. Украинская армия начала получать данные машины еще в 2022 году, всего поставлено 207 БТР различных модификаций. Согласно данным нидерландского блога Oryx, по состоянию на 19 мая 2024 года в ходе боевых действий на Украине были уничтожены 55 YPR-765, 8 повреждены, 8 брошены ВСУ и 5 захвачены российскими войсками.
18 комментариев
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    +3
    Сегодня, 08:03
    Старые вооружения в мире доживают последние дни, а ВПК стран, потирают руки.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +3
      Сегодня, 08:17
      Производители вооружений рады, тут сомневается не в чем...
      Другое дело, что на любой бюджет государств это ляжет тяжёлым грузом... вернее на обывателя, налогоплательщика.
      Впрочем, это их дела, они сами это выбрали.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        -1
        Сегодня, 08:25
        Эти БТР не имеют противодроновой защиты. На фронте они - лишь мишени для fpv-дронов. На ситуацию на поле боя они никак не повлияют. Лишь чуть-чуть продлят агонию Украины.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +1
          Сегодня, 08:44
          Вне поля боя они вообще никак, потому как использовать их как транспорт/тягачь, так себе идея.
          1. BecmepH Звание
            BecmepH
            +1
            Сегодня, 08:51
            Цитата: rocket757
            Вне поля боя они вообще никак,

            Как это - никак? Это же нам подарок. Вторчермет бесплатный. Я прикидываю, как наживутся приёмщики металлолома... Опять, безработным и бедным копейка в карман.
            1. rocket757 Звание
              rocket757
              +1
              Сегодня, 08:58
              С этим не поспоришь, вторчермет обеспечен металлолом ом на долго.
              Хотя, в полях металл собирать рано, слишком опасно.
        2. Копчёный Звание
          Копчёный
          +1
          Сегодня, 08:45
          Сейчас уже любая техника как бы её не защищали, это мишень, вопрос времени. Не пробьёт птур так дрон воздушный. Не пробьёт дрон воздушный так подорвут наземным дроном.
        3. SergLv Звание
          SergLv
          0
          Сегодня, 09:17
          Чубатые тоже учатся воевать как и мы. Поставят всё необходимое. И экраны, и сетки и РЭБ. Любая техника в руках врага приносит нам вред и потери. Ведь вопреки нашим увещания с телеэкранов, силой мобилизованные почему то толпами не сдаются. , отбиваются до последнего.
    2. bambr731 Звание
      bambr731
      +1
      Сегодня, 08:40
      Старые вооружения в мире доживают последние дни, а ВПК стран, потирают руки.

      Довольно потирают руки, по ходу, только американские ВПК. Для этого всё и замутили
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 08:46
        Кое кто из гейропейских сумеет откусить свое, не зря они так суетится.
        Но для общегейропейской промышленности от этого никак.
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 08:11
    Нидерланды присоединятся к Испании в поставках бронетехники на Украину
    Ни кто в Европе не желает казаться "белой вороной" на фоне небывалого русофобского всплеска. Все стремятся внести свой посильный вклад в войну с Россией в надежде, а вдруг потом зачтется. Зачтется, но не так, как они себе представляют.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +4
      Сегодня, 08:15
      Очевидно, что многие ещё надеятся поиметь свои плюшки по итогам всей этой замуты.
      Уже и на карандаш брать никого не надо, всем скопом, за парой, тройкой исключений, вот и всё.
    2. Moldrus-13 Звание
      Moldrus-13
      0
      Сегодня, 08:39
      Мне тоже интересно ответят ли эти страны как-нибудь за ярую поддержку нацизма и как будут оправдываться. Скорее всего никак!
  3. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:13
    Чем то напоминает ВОВ . Немцы у Чехословакии захватил очень много техники и танков ,больше чем было на вооружении самой Германии. Но технику чешскую не ремонтировали ,а просто бросали
  4. KCA Звание
    KCA
    +1
    Сегодня, 08:34
    На фото рекламная картинка, в живую это будет просто сундук без ничто, цель не то что для РПГ, а для ПК, или даже РПК или АК-74
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +1
      Сегодня, 09:05
      там есть двигатель и есть гусеницы
      ехать лучше чем идти пешком
  5. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 08:40
    присоединятся к Испании в поставках бронетехники на Украину в рамках военной помощи, но поставят не танки, а старые бронетранспортеры

    Хоть как- то отметиться....
  6. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 09:03
    "устаревшие" сильно лучше,чем никакие
    что новые, что старые - все горят одинаково от фпв дрона в крышу