Министры обороны Японии и Южной Кореи намерены договориться о создании деэскалационного канала впервые после инцидента 2018 года

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Министры обороны Японии и Южной Кореи намерены договориться о создании деэскалационного канала впервые после инцидента 2018 года

Японская пресса пишет о том, что Токио и Сеул пытаются выстроить отношения в оборонной сфере для предотвращения возможных инцидентов с военнослужащими двух стран. Причиной таких попыток является инцидент, произошедший в 2018 году.

Речь идёт о ситуации, когда южнокорейский военный корабль направил радар управления огнём на патрульный самолёт Сил самообороны Японии. В Республике Корея тогда действия японских лётчиков расценили как нарушение воздушных границ особой экономической зоны страны, а в Японии заявили, что принятые ВС Южной Кореи меры «несли значительную угрозу для японских военнослужащих».



Теперь, спустя примерно 6 лет с момента инцидента, министры обороны двух стран решили провести «предметные переговоры». И эти переговоры обещают стать первыми, акцентированными именно на предотвращение инцидентов, подобных тому, который произошёл в 2018-м.

Встреча запланирована на 31 мая. И пройдёт она на «нейтральной» территории – в Сингапуре. Договориться о создании единого деэскалационного канала главы японского и южнокорейского военных ведомств планируют в рамках саммита по азиатской безопасности, носящего название «Диалог Шангри-Ла».

Пресса Японии выражает надежду на то, что договорённости по итогам встречи будут достигнуты. При этом в Южной Корее дают понять, что никаких дополнительных соглашений в принципе не требуется, если японские военные не будут «пересекать определённые линии»..
7 комментариев
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  1. Msi Звание
    Msi
    +2
    Сегодня, 08:13
    Теперь, спустя примерно 6 лет с момента инцидента, министры обороны двух стран решили провести «предметные переговоры

    Надо же... А мы над эстонцами смеёмся. request
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 08:34
      Японский и корейский министры обороны могут долго целоваться взасос, но любви между корейцами и японцами это не прибавит. Корейцы ещё долго будут помнить 40-летнюю оккупацию и геноцид японцев.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 08:49
        Южно-корейцы и джаппы объединятся под подошвой сапога амеров. Это хороший повод для них. laughing
        1. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 08:52
          Повод лизнуть сапог белого господина безусловно хорош, но френдлифайер ещё никто не отменял. А вот тут уже включится патологическая неприязнь.
          Ну, не любят Японию её соседи.
          И есть за что.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 08:20
    Министры обороны Японии и Южной Кореи намерены договориться о создании деэскалационного канала впервые после инцидента 2018 года
    . Кто там рулит вообще... полосатики.
    А им надо, что б его союзники ссорились? Не, не, они всех призовут к месту...
  3. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 08:36
    Корейцы ненавидят японцев патолгически еще со времён Мейдзи.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 08:46
    Звиняйте... флаг им в руки! А честно- фиолетово!!! Своих задач хватает..... feel