Боррель призвал выполнить решение МУС относительно ареста лидеров Израиля и ХАМАС

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Боррель призвал выполнить решение МУС относительно ареста лидеров Израиля и ХАМАС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о необходимости поддержать решение прокурора Международного уголовного суда (МУС), который добивается выдачи ордера на арест ряда высших руководителей Израиля и ХАМАС.

Отметив, что он принимает к сведению решение прокурора из Гааги, Боррель напомнил, что целью создания МУС было преследование наиболее тяжких преступлений согласно международному праву.



Все государства, ратифицировавшие устав МУС, обязаны выполнять решения Суда

– написал еврокомиссар у себя в сети Х (бывший Twitter – заблокирован в РФ).

О поддержке любых решений Международного уголовного суда заявили и во французском МИД. Стоит отметить, что это очень странно, когда европейцы, постоянно поддерживающие Израиль, вдруг говорят о поддержке возможного преследования его лидеров.

Ранее, как и следовало ожидать, «всемирные поборники гуманизма и демократии» американцы пригрозили санкциями в отношении МУС, если он осмелится всё же выдать ордер на арест израильского премьера Нетаньяху. В Вашингтоне считают, что решение МУС в отношении президента России было правильным, а вот в отношении Нетаньяху, который повинен в смерти 15000 палестинских детей, этого делать нельзя.

Напомним, что главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что будет требовать выдачи ордеров на арест трёх лидеров ХАМАС – Исмаила Хании, Яхьи Синвара и Мохаммеда Дейфа и двух израильских руководителей – премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта.
19 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 08:57
    Барреля в кои веки посетила умная мысль.В европах арабов полно,да и выборы на носу в европарламент.
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 09:09
      Андрей, а какое право имеет Боррель в угоду своим политическим амбициям возражать гегемону? У нас что Европа самостоятельная стала? Какая - то тонкая политическая игра...
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 09:15
        МsiАрабы в Европах требуют наверно еврейского тела из Израиля? no
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 09:26
      Вот только США наверное будут несогласны с руководителем "цветущего сада" . Конгресс США рассматривает возможность введения санкций против МУС в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху. Об этом говорится в заявлении спикера Палаты представителей Конгресса США Джонсона. Ой , чо делается то , цирк какой то laughing
  2. Aken Звание
    Aken
    +3
    Сегодня, 08:58
    Вот уж не думал, что когда-нибудь соглашусь с Баррлем, пусть даже и на 50%.
  3. Msi Звание
    Msi
    +2
    Сегодня, 09:00
    Боррель призвал выполнить решение МУС относительно ареста лидеров Израиля и ХАМАС

    Ага Боррель выезжай на задержание. yes
    Очень всё странно и непонятно. Гегемон вроде как против.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 09:17
      Гегемон с протестами разобрался ,студенты сидят по кампусам в палатках ,не буянят - закона у них нет такого.Буянить могут только БЛМщики.А вот в Европах?!
      1. Msi Звание
        Msi
        0
        Сегодня, 09:22
        Буянить могут только БЛМщики.А вот в Европах

        Будем дальше наблюдать, кого быстрее закроют Борреля или Нетаньяху...
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 09:00
    МУСю начнут посылать чаще и дальше...
    Очевидно, что всякое "международное", которое наглосаксы подмяли под себя, придётся отменять...
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 09:06
      Посылать не так и просто.
      Это же инструмент англосаксов для давления на неугодные страны. Подписанты устава МУС так и собирались делать. Никому и в голову не приходило, что палка - то о двух концах. А теперь это закон.
      Отменить-то его можно. Только кто ответственность на себя возьмёт? Кто тот былинный герой?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 09:21
        Всё, что кто то создал, кто то другой сможет сломать.
        Кто этот, кто то другой, время покажет...
        А так, любое национальное правительство/законодатели, могу МУСю послать, вместе с их "законами"...
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 09:23
          Если подписали, то уже не могут. МУС - это наднациональная организация.
  5. AdAstra Звание
    AdAstra
    +1
    Сегодня, 09:08
    Этот улыбчивый на фото дяденька может говорить что угодно, но помниться был такой по фамилии Страскан, кажется, и когда он стал говорить и делать не в правильную сторону его быстро изнасиловала чернокожая горничная, тьфу ты, в смысле он её изнасиловал.
  6. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 09:10
    Прикольное решение всех арестовать и тех и других, потому как не определились кто за кого, а вдруг потом придется как клоун перед трампом в собственной луже попой вилять? Поплевал на кандидата вместе со всеми, а тот взял и стал презиком оф таки вся Амэрика...
    Борель, похоже из того-же, чуть не сказал теста, нет скорее навоза, слеплен. Как впрочем и это самый МУС=ГНУС.
  7. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 09:12
    "Ветерок"-пустое; МУС не имеет юрисдикции в отношении стран, которые его не признают.
  8. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 09:12
    У борреля совсем крыша поехала. Нетаньяху не Путин. За него самого борреля "в бочку закатают" Вместе с этим прокурором, да и сам МУС разгонят. В США уже ракие заявы начались. belay
  9. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 09:15
    Это, просто какая-то буффонада . Или, как говорил старина Швейк- "идиотизм в квадрате". Впрочем , мы к этому уже привыкли.
  10. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:16
    «Боррель призвал выполнить решение МУС относительно ареста лидеров Израиля и ХАМАС» —

    — Кто арестовывать будет? ...
  11. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 09:26
    И на барреля поэты найдутся. Ну или прозаики.