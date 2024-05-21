Боррель призвал выполнить решение МУС относительно ареста лидеров Израиля и ХАМАС
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о необходимости поддержать решение прокурора Международного уголовного суда (МУС), который добивается выдачи ордера на арест ряда высших руководителей Израиля и ХАМАС.
Отметив, что он принимает к сведению решение прокурора из Гааги, Боррель напомнил, что целью создания МУС было преследование наиболее тяжких преступлений согласно международному праву.
– написал еврокомиссар у себя в сети Х (бывший Twitter – заблокирован в РФ).
О поддержке любых решений Международного уголовного суда заявили и во французском МИД. Стоит отметить, что это очень странно, когда европейцы, постоянно поддерживающие Израиль, вдруг говорят о поддержке возможного преследования его лидеров.
Ранее, как и следовало ожидать, «всемирные поборники гуманизма и демократии» американцы пригрозили санкциями в отношении МУС, если он осмелится всё же выдать ордер на арест израильского премьера Нетаньяху. В Вашингтоне считают, что решение МУС в отношении президента России было правильным, а вот в отношении Нетаньяху, который повинен в смерти 15000 палестинских детей, этого делать нельзя.
Напомним, что главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что будет требовать выдачи ордеров на арест трёх лидеров ХАМАС – Исмаила Хании, Яхьи Синвара и Мохаммеда Дейфа и двух израильских руководителей – премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта.
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