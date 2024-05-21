«Боррель призвал выполнить решение МУС относительно ареста лидеров Израиля и ХАМАС»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о необходимости поддержать решение прокурора Международного уголовного суда (МУС), который добивается выдачи ордера на арест ряда высших руководителей Израиля и ХАМАС.Отметив, что он принимает к сведению решение прокурора из Гааги, Боррель напомнил, что целью создания МУС было преследование наиболее тяжких преступлений согласно международному праву.– написал еврокомиссар у себя в сети Х (бывший Twitter – заблокирован в РФ).О поддержке любых решений Международного уголовного суда заявили и во французском МИД. Стоит отметить, что это очень странно, когда европейцы, постоянно поддерживающие Израиль, вдруг говорят о поддержке возможного преследования его лидеров.Ранее, как и следовало ожидать, «всемирные поборники гуманизма и демократии» американцы пригрозили санкциями в отношении МУС, если он осмелится всё же выдать ордер на арест израильского премьера Нетаньяху. В Вашингтоне считают, что решение МУС в отношении президента России было правильным, а вот в отношении Нетаньяху, который повинен в смерти 15000 палестинских детей, этого делать нельзя.Напомним, что главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что будет требовать выдачи ордеров на арест трёх лидеров ХАМАС – Исмаила Хании, Яхьи Синвара и Мохаммеда Дейфа и двух израильских руководителей – премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»