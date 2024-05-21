«Показали высокую эффективность»: Польша получила последнюю партию турецких беспилотников Bayraktar TB2

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«Показали высокую эффективность»: Польша получила последнюю партию турецких беспилотников Bayraktar TB2

Турция завершила поставки ударных беспилотников Bayraktar TB2 Польше, четвертая и последняя партия беспилотников и сопутствующего оборудования прибыла на польскую территорию. Об этом говорится в сообщении Минобороны республики.

Польские ВВС получили четвертый и он же последний комплект ударных беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства. Передача произошла 16 мая 2024 года на территории 12-й базы беспилотных летательных аппаратов польских ВВС в Мирославке. Всего в состав последней поставки вошли шесть беспилотников, три мобильные станции управления, вооружение и запчасти. Как уже сообщалось ранее, турки поставляют полякам боеприпасы MAM-L и MAM-C, тренажеры для тренировок, запасные части, логистическую поддержку и гарантию на 2 года. Также Варшава получила технологии, позволяющие обслуживать и ремонтировать в Польше двигатели, наземные станции управления и электронно-оптические системы.



Отмечается, беспилотники были доставлены в Польшу еще в апреле, но были приняты только после прохождения завершающих тестов, несмотря на то, что их уже испытывали в Турции.

Всего польские военные заказали четыре комплекса по шесть БПЛА, т. е. 24 дрона в общей сложности. Контракт на закупку был подписан предыдущим министром обороны Польши Мариушем Блащаком, который заявил, что турецкие ударные дроны Bayraktar TB2 показали «высокую эффективность» в боевых действиях на Украине, поэтому и были закуплены Польшей. Планируется, что в дальнейшем эти БПЛА будут использованы против российских войск в случае «их вторжения».
7 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 09:00
    Чего то не помню чтобы турецкие беспилотники были уж так сильно эффективны. Помню что их сбивали наши постоянно и у какелов их практически не осталось. Вот против армян - да, там они себя хорошо прорекламировали. Ну так у армян ПВо как такового не было....
    1. Невский_ЗУ Звание
      Невский_ЗУ
      0
      Сегодня, 09:13
      Цитата: Nexcom
      Чего то не помню чтобы турецкие беспилотники были уж так сильно эффективны. Помню что их сбивали наши постоянно и у какелов их практически не осталось. Вот против армян - да, там они себя хорошо прорекламировали. Ну так у армян ПВо как такового не было....

      Эффективные мишени для ПВО. laughing
    2. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 09:14
      Вот против армян - да, там они себя хорошо прорекламировали.

      Да неплохо себя показали в Нагорном Карабахе. Но эффективность стала снижаться, когда увеличилось количество рейсов в Армению из Моздока.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:03
    «Показали высокую эффективность»: Польша получила последнюю партию турецких беспилотников Bayraktar TB2
    . Так неуловимый ковбой Джо, тоже был... неуловимым!
    Почему он был таким, всем известно...
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 09:13
    «Показали высокую эффективность» —

    — Кому? ...
  4. Sergey39 Звание
    Sergey39
    +1
    Сегодня, 09:15
    Турецкие беспилотники хороши, там где нет ПВО, а при насыщенной ПВО им делать нечего. В небе «территории украина», их уничтожили.
  5. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 09:27
    Теперича запануют...... winked