Двойные стандарты: представитель Госдепа США назвал законными решения МУС в отношении России, но не Израиля

12
Двойные стандарты: представитель Госдепа США назвал законными решения МУС в отношении России, но не Израиля

Хотя Соединенные Штаты не подписали и не ратифицировали Римский статут, на основании которого действует Международный уголовный суд (ICC) в Гааге (не путать с аналогичным при ООН), Вашингтон вовсю использует эту организацию в своих интересах. При этом и здесь Штаты традиционно руководствуются политикой двойных стандартов.

Пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов, заявил, что Белый дом считает легитимными решения МУС в отношении России, но не признает таковые, когда речь идет об Израиле. Обосновал такое двоякое трактование позиции суда представитель американского дипведомства очень просто: мол, Россия, в отличие от Израиля — это «не демократическое» государство.



Разница между Россией и Израилем заключается в том, что Израиль – демократическое государство с механизмами подотчетности и с расследованиями, которые сейчас там идут. Это не про Россию

— заявил представитель Госдепа США.



По его словам, Израиль якобы сотрудничает с МУС в части расследования по обвинению в военных преступлениях и геноциде мирных палестинцев в секторе Газа. Соответствующий иск в отношении израильского военно-политического руководства, включая премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, в Международный уголовный суд в конце декабря прошлого года подала Южно-Африканская Республика. В заявлении ЮАР обвинения помещены в более широкий контекст поведения Израиля по отношению к палестинцам, включая то, что названо стороной обвинения 75-летним апартеидом, 56-летней военной оккупацией и 16-летней блокадой сектора Газа. 26 января 2024 года суд вынес промежуточный вердикт, потребовав от Израиля принять меры по недопущению геноцида палестинского населения и способствовать улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа.

В свою очередь, в середине марта прошлого года МУС выдал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина, а также уполномоченного при главе государства по правам ребенка (детский омбудсмен) Марии Львовой-Беловой. Российского лидера и омбудсмена обвиняют в «военном преступлении» — якобы имевшей место незаконной депортации детей с территории Украины, взятой под контроль ВС РФ, в Россию.

Москва эти решения ICC считает необоснованными. Кроме того, РФ, как и США, уже несколько лет не является участником Римского статута, хотя стояла у истоков создания этой международной судебной организации, и не признает решения МУС законными. В ноябре 2020 года Москва решила отказаться от участия в Римском статуте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда в Гааге после выдачи ордеров на арест Путина и Львовой-Беловой.

Между тем пресс-секретарь Госдепа США настаивает на том, что Израиль якобы готов сотрудничать с МУС по поводу выдвинутых ЮАР обвинений в нарушении Конвенции о геноциде, а Россия на такой контакт не идет. Хотя известно, что когда Претория еще только подала соответствующее заявление в суд, израильское МИД разослало в свои посольства в других странах, признающих Римский статут, секретную директиву. В ней требовалось, чтобы послы оказали все возможное воздействие на руководство государств пребывания, дабы оно не поддержало иск ЮАР. Видимо, в понимании США — это и есть «сотрудничество» в расследовании совершаемых Израилем реальных, а не надуманных, как в случае с РФ, военных преступлений в отношении палестинцев.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 09:42
    бабка Нуланд хоть и уже не при делах - тоже вовсю шумит: типа надо разрешить какелам бить по России по всем регионам....
    1. Юра Звание
      Юра
      0
      Сегодня, 11:12
      Между тем пресс-секретарь Госдепа США настаивает на том, что Израиль якобы готов сотрудничать с МУС по поводу выдвинутых ЮАР обвинений в нарушении Конвенции о геноциде,
      бабка Нуланд хоть и уже не при делах - тоже вовсю шумит
      Хотеть, не значит мочь. lol laughing
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 09:47
    Пичальбида, возмущаемся, что у господ меняющих правила игры двойные стандарты. Да что же это такое!!11адынадынадын

    Вон ещё новость, зам.генсека ООН сказал, что Зеленский остаётся для организации законным представителем Украины. Разговоров то было у нас говорящих голов всяких, что после 20 мая земля понимаешь налетит на небесную ось.
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 09:49
    В США очень сильное еврейское лобби, своих они точно не тронут, только наивные неудачники надеялись на справедливость!
  4. al3x Звание
    al3x
    +4
    Сегодня, 09:50
    МУС - организация для наказания лохов.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 09:51
      Неплохо сказано. Надо запомнить.
  5. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +3
    Сегодня, 09:56
    Пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер
    русофобина на всю головенку. Впрочем, как и вся мерикатосовская недополитика.
  6. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    -2
    Сегодня, 10:03
    Я так понимаю , кремлёвские слюнтяи залезли во все капканы от вто до мус, а теперь крутиться как ужи на сковороде. Евреи не пример, Бен что Гурион продал Израиль полосатым в 50х за пару миллиардов, оплата каждый год. Стандарты это для лохов
    1. Сергей250455 Звание
      Сергей250455
      +1
      Сегодня, 10:10
      Россия не входит в МУС. Поэтому на его решение как-то ... до фонаря
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 10:04
    Стоит ли на это обращать внимание?
    Полосатики ВРАГ! Беспринципные, жёсткий и... в общем понятно.
    Занимаемся своими делами не отвлекаясь на всякую лабуду.
  8. Серж9901 Звание
    Серж9901
    +1
    Сегодня, 10:29
    Работа для дипкорпуса . Тяжелая у них задача - в карты обыграть шулеров... А нам про мерзость и подлость запада лишний раз говорить не стоит , просто продолжаем делать своё дело ...
  9. НЕзлобный
    НЕзлобный
    0
    Сегодня, 10:35
    Тута вот какая закавыка: если РФ считает решения МУС ниправильными, то зачем обращать внимание на эти "ордера" в целом?