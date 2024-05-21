Двойные стандарты: представитель Госдепа США назвал законными решения МУС в отношении России, но не Израиля

Разница между Россией и Израилем заключается в том, что Израиль – демократическое государство с механизмами подотчетности и с расследованиями, которые сейчас там идут. Это не про Россию

Хотя Соединенные Штаты не подписали и не ратифицировали Римский статут, на основании которого действует Международный уголовный суд (ICC) в Гааге (не путать с аналогичным при ООН), Вашингтон вовсю использует эту организацию в своих интересах. При этом и здесь Штаты традиционно руководствуются политикой двойных стандартов.Пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов, заявил, что Белый дом считает легитимными решения МУС в отношении России, но не признает таковые, когда речь идет об Израиле. Обосновал такое двоякое трактование позиции суда представитель американского дипведомства очень просто: мол, Россия, в отличие от Израиля — это «не демократическое» государство.— заявил представитель Госдепа США.По его словам, Израиль якобы сотрудничает с МУС в части расследования по обвинению в военных преступлениях и геноциде мирных палестинцев в секторе Газа. Соответствующий иск в отношении израильского военно-политического руководства, включая премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, в Международный уголовный суд в конце декабря прошлого года подала Южно-Африканская Республика. В заявлении ЮАР обвинения помещены в более широкий контекст поведения Израиля по отношению к палестинцам, включая то, что названо стороной обвинения 75-летним апартеидом, 56-летней военной оккупацией и 16-летней блокадой сектора Газа. 26 января 2024 года суд вынес промежуточный вердикт, потребовав от Израиля принять меры по недопущению геноцида палестинского населения и способствовать улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа.В свою очередь, в середине марта прошлого года МУС выдал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина, а также уполномоченного при главе государства по правам ребенка (детский омбудсмен) Марии Львовой-Беловой. Российского лидера и омбудсмена обвиняют в «военном преступлении» — якобы имевшей место незаконной депортации детей с территории Украины, взятой под контроль ВС РФ, в Россию.Москва эти решения ICC считает необоснованными. Кроме того, РФ, как и США, уже несколько лет не является участником Римского статута, хотя стояла у истоков создания этой международной судебной организации, и не признает решения МУС законными. В ноябре 2020 года Москва решила отказаться от участия в Римском статуте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда в Гааге после выдачи ордеров на арест Путина и Львовой-Беловой.Между тем пресс-секретарь Госдепа США настаивает на том, что Израиль якобы готов сотрудничать с МУС по поводу выдвинутых ЮАР обвинений в нарушении Конвенции о геноциде, а Россия на такой контакт не идет. Хотя известно, что когда Претория еще только подала соответствующее заявление в суд, израильское МИД разослало в свои посольства в других странах, признающих Римский статут, секретную директиву. В ней требовалось, чтобы послы оказали все возможное воздействие на руководство государств пребывания, дабы оно не поддержало иск ЮАР. Видимо, в понимании США — это и есть «сотрудничество» в расследовании совершаемых Израилем реальных, а не надуманных, как в случае с РФ, военных преступлений в отношении палестинцев.