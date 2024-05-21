Президент Франции принял решение направить дополнительные войска для подавления протестов в Новой Каледонии

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Президент Франции принял решение направить дополнительные войска для подавления протестов в Новой Каледонии

Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение направить дополнительные армейские подразделения в Новую Каледонию, где не прекращаются массовые протесты против колониальной политики Парижа.

Как сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на источники в Елисейском дворце, решение Макрона поддержал Совет по обороне Франции, при этом количество военнослужащих, которых предполагается отправить на острова в Тихом океане, не уточняется. Согласно официальной формулировке, военнослужащие будут использоваться "для защиты общественных зданий".



В ходе боестолкновений в столице Новой Каледонии городе Нумеа уже погибли по меньшей мере два французских жандарма. Их тела доставлены на родину, где прошла траурная церемония в присутствии главы МВД страны.

Ранее французские власти ввели в Новой Каледонии чрезвычайное положение в связи с массовыми протестами представителей коренного населения островов – канаков. Их выступления связаны с тем, что Париж принял закон, согласно которому некоренным жителей островов - французам позволяется участвовать в выборах в этой колонии. Для этого достаточно прожить в Новой Каледонии не менее десяти лет.

В настоящее время в Новой Каледонии продолжаются столкновения протестующих против французского колониализма с полицией и французскими военными. Подавляющее большинство представителей коренного населения настаивают на том, чтобы Новая Каледония получила независимость от Франции.

В Новой Каледонии находятся богатейшие залежи никеля (около 25% разведанных мировых запасов). Кроме того, в Новой Каледонии имеются залежи руд хрома, кобальта, марганца, серебра, золота, свинца и меди.
37 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 09:55
    Надо аборигенам оружия подкинуть , пусть бороться за свою независимость.
    1. astepanov Звание
      astepanov
      -1
      Сегодня, 10:00
      Ага. "Тополей" им. И военных советников побольше. И боевые расчеты; пущай научат их копать окопы вокруг "Тополей"
      1. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 10:09
        Вот только экспортный вариант "Тополя" надо переименовать в "Пальму"...
      2. Павел_Свешников Звание
        Павел_Свешников
        +2
        Сегодня, 10:22
        Хотя бы ПЗРК, чтобы армейские самолеты на подлете сбивали.
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      -1
      Сегодня, 10:01
      Шурик, это же не наш метод (с)
    3. Венд Звание
      Венд
      0
      Сегодня, 10:07
      Демократия в действии. Франция защищает свои колониальные завоевания.
    4. Не_боец Звание
      Не_боец
      +1
      Сегодня, 10:17
      Из избыточного трофейного. "Абрамс" конечно подогнать не получится, к тому же он б/у и коцаный, но пару упаковок "Джавелинов" пойдут в самый раз.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 10:28
        РПГ-7 (китайского производства чтобы не спалится) - вот истинное оружие борцов за независимость!

        зы китайцы просто наклепали их раза в три больше чем мы сами, а не для того чтобы китайцев подставить. наши и самим сгодятся.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 09:56
    Ну вот, Микрону нужно уже доп войска вводить в свою колонию для подавления протестов. А как же насчет отправить войска на украину? Не? Уже не вспоминает про неё?

    зы Помочь бы восставшим.... Медикаменты, консервы, вооружение, каски и броники. Чтобы они эффективнее громили микроновцев. С уважением к их стремлению освободиться от френчевского колониального ига.
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 10:45
      У Макарона после Африки образовался излишек войск.
      Интересно, Вагнер уже в пути?
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 10:58
        Эти излишки почикают на раз-два. Канакам терять особо нечего в этой истории. И так уже военное положение там объявлено.
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 10:59
          Я тоже это жду с нетерпением.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:58
    Посмотрел состав населения а Новой Каледонии.Там нет Русских и Китайцев.Из пришлых только вьетнамцы и индонезийцы.Эти войска не пошлют.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 09:59
      Жаль что вьетнамцы не пошлют - у них такой опыт партизанской войны....
      шутка ли - амеров высвистнули воюя чем попало и устраивая всякие бамбуковые ловушки в лесах... ходы как кроты копали. целые госпиталя подземные выкапывали и склады боеприпасов. подземные мастерские где самопальное оружие делали были у них.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 10:01
        Дмитрий откуда у каледонцев винтовки М16? hi
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 10:02
          Андрей hi , я в ГУР не служу - не знаю. Или правительственный склад захватили, или кто-то подкинул в виде помощи.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 10:03
            Дмитрий ,а в ЦРУ у вас знакомых нет? hi drinks
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 10:05
              what Нет, так навскидку чёт не припомню. laughing drinks hi
              Что ж Вы меня Андрей к амерам то прилепляете? Я их терпеть не могу с определённого момента....Наглые всегда были. Везде как у себя дома ведут.
              1. tralflot1832 Звание
                tralflot1832
                +2
                Сегодня, 10:19
                Дмитрий смотрю нас опять Макрон минусует!?
                1. Nexcom Звание
                  Nexcom
                  0
                  Сегодня, 10:20
                  И нигаварите, Андрей! laughing
                  Прям вообще - тапками закидали вусмерть! wassat drinks

                  зы Кстати, затоптали не только нас с Вами - всех заминусили, демоны. laughing
        2. Иезекиль 25-17 Звание
          Иезекиль 25-17
          -1
          Сегодня, 10:07
          Этого добра, как АК расползлись миллионы стволов по белу свету; вот пара тысяч и до канаков добрались, а может янки подкинули: 10% мирового никеля не банановые пальмы.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            -1
            Сегодня, 10:09
            Предполагаете что амеры могут кинуть Микрона и придут туда помогать канакам "установить свободу и демократию" (за добычу никеля конечно) ?? Ну и само собой наверно контингент туда введут?
            1. Иезекиль 25-17 Звание
              Иезекиль 25-17
              0
              Сегодня, 10:16
              Политика грязное дело: я думаю, что некие американские компании могут иметь интересы по добыче природных ресурсов Новой Каледонии; там кстати и кобальт и много чего другого и таким образом надавить на Макрона, передав М-16 через ЧВК канаком. Кстати такую комбинацию и мы можем провернуть ( достать М-16 не проблема ) и КНР; у них там тоже интересы. Геополитика...
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                0
                Сегодня, 10:34
                Как вариант там может появиться американская ЧВК которая "поможет" канакам с "независимостью" от Франции. Ну и потом сразу могут появиться компании по добыче никеля из США, или с управлением в США, или сильно зависящие от США. Последний вариант наиболее вероятен - чтобы амерам не палиться.
  4. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 09:59
    Подавляющее большинство представителей коренного населения настаивают на том, чтобы Новая Каледония получила независимость от Франции.
    Борьба с колонизаторами в 21 веке. лягушне только и воевать с вооруженным дубинками коренным населением.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 10:15
      Ну как бэ канаки вполне неплохо управляются с М16 и калашами - их сопротивление подавить не могут своими силами, Микрон войска ввёл даже, около 2000 бойцов.
  5. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 10:00
    Интересно будет посмотреть на действия Макрона. Столько разговоров как он хочет поиграть мускулами с Россией, но не начинает, а тут вон есть хороший шанс для "маленькой и победоносной".
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 10:00
    Президент Франции принял решение направить дополнительные войска для подавления протестов в Новой Каледонии
    . В общем, ЭТО ДРУГОЕ... так это надо понимать.
  7. Болторез Звание
    Болторез
    -3
    Сегодня, 10:03
    Подавляющее большинство представителей коренного населения настаивают на том, чтобы Новая Каледония получила независимость от Франции.
    Было проведено 3(три) референдума о независимости, и лоялисты победили все три раза. Последний- в 2021 году- с разгромом-96% высказались против независимости. Как-то так.
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 10:50
      То есть с французами воюет 4%? Крутые ребята. Если увеличить охват населения до 20%, могут и Париж захватить.
      1. Болторез Звание
        Болторез
        0
        Сегодня, 10:51
        с французами воюет 4%
        Cкорее всего еще меньше. Просто французов там пока мало.
  8. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 10:13
    Западная демократия и право на самоопределение во всей своей красе))) впрочем, удивляться нечему - Нов. Каледония - третья в мире, по запасам никеля.
  9. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 10:43
    Макрон наконец-то ввел, но не в уКраину, а в далёкую Каледонию.

    когда в спальне Елисейского дворца звучит хриплый голос Бриджит: «ну хоть куда-то ввёл, озорник».
    Речь о войсках, господа гусары, не фантазируйте в приличном месте.
    Да, вместо Одессы – жандармов и колониальный военный контингент придётся отправить в бесконечно далёкую Океанию, куда самолётом 27 часов хода.

    Бедный Маню, на примере ЦАР, Камеруна, Судана, Мали и Нигера сформировалось устойчивое убеждение среди африканцев, что мир и порядок могут приносить только русские.

    Искореняя бандитизм и терроризм за считанные месяцы, хотя ранее благодетели-французы колупались долгие годы и не преуспевали.
    Уже по сути имеется мезальянс: «русский солдат и оружие – турецкие спецслужбы и религиозные деятели – «китайские деньги» и щедрые инвестиции местным правительствам», но консорциум уверенно громит колониализм Франции. При полном одобрении «западных партнёров».

    Однако, любителями улиток и лягушек занялись более зубастые мировые игроки, способные распределить обязанности между собой на основе неких секретных договорённостей.
  10. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    0
    Сегодня, 10:43
    Почему бы России не отправить парочку Искандеров каледонийским борцам за свободу - для защиты их суверенитета и их мирнх протестов?
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 10:57
      Жандармов стрелять? Слишком жирно. Стрелковка + гранатомёты + ПЗРК.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 11:01
        РПГ-7, Муха, Шмель. Очень даже зайдёт канакским борцам за независимость.
        Дёшево и сердито.
  11. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:35
    По моему пора Вагнеру, возглавить движение за независимость Новой Каледонии