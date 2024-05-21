Президент Франции принял решение направить дополнительные войска для подавления протестов в Новой Каледонии

Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение направить дополнительные армейские подразделения в Новую Каледонию, где не прекращаются массовые протесты против колониальной политики Парижа.Как сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на источники в Елисейском дворце, решение Макрона поддержал Совет по обороне Франции, при этом количество военнослужащих, которых предполагается отправить на острова в Тихом океане, не уточняется. Согласно официальной формулировке, военнослужащие будут использоваться "для защиты общественных зданий".В ходе боестолкновений в столице Новой Каледонии городе Нумеа уже погибли по меньшей мере два французских жандарма. Их тела доставлены на родину, где прошла траурная церемония в присутствии главы МВД страны.Ранее французские власти ввели в Новой Каледонии чрезвычайное положение в связи с массовыми протестами представителей коренного населения островов – канаков. Их выступления связаны с тем, что Париж принял закон, согласно которому некоренным жителей островов - французам позволяется участвовать в выборах в этой колонии. Для этого достаточно прожить в Новой Каледонии не менее десяти лет.В настоящее время в Новой Каледонии продолжаются столкновения протестующих против французского колониализма с полицией и французскими военными. Подавляющее большинство представителей коренного населения настаивают на том, чтобы Новая Каледония получила независимость от Франции.В Новой Каледонии находятся богатейшие залежи никеля (около 25% разведанных мировых запасов). Кроме того, в Новой Каледонии имеются залежи руд хрома, кобальта, марганца, серебра, золота, свинца и меди.

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