В США провели испытание модернизированной ракеты PAC-3 MSE системы Patriot для запуска с кораблей

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В США провели испытание модернизированной ракеты PAC-3 MSE системы Patriot для запуска с кораблей

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin совместно с несколькими военными службами США провели успешное испытание ракеты Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE).

Ракета была запущена с контейнерной пусковой платформы MK-70. При этом использовалась виртуальная система Aegis от Lockheed для перехвата цели, имитирующей крылатую ракету.



Это испытание является кульминацией усилий компании Lockheed, начатых в 2017 году, по совершенствованию ракетного потенциала ВМС США, что позволило бы избежать обычно длительного и дорогостоящего графика разработки ракет. Суть испытания состоит в том, чтобы помочь приспособить эти ракеты для запуска с боевых кораблей.

По словам представителя компании Тома Коупмана, у ВМС США есть пробелы с противостоянием современным угрозам на море, но ракета PAC-3 является надежным оружием против современных угроз, включая, как утверждается, и гиперзвуковое оружие. К концу года Lockheed потратит примерно 100 миллионов долларов на работу по интеграции PAC-3 MSE для использования на кораблях, отметил Коупман.

По последним данным, в Камдене в штате Арканзас уже налажена новая линия по производству этих ракет, где собираются производить до 550 боеприпасов в год. PAC-3, как правило, запускается с системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot армии США. Компания Lockheed планирует увеличить объемы производства, поскольку она пополняет запасы ракет, отправленных ранее на Украину.
6 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    -1
    Сегодня, 10:06
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    В США провели испытание модернизированной ракеты PAC-3 MSE системы Patriot для запуска с кораблей

    улыбнулись инженеры -конструкторы НПО машиностроения ( Подмосковье) , производящие "Циркон"
    1. Витов Звание
      Витов
      0
      Сегодня, 10:59
      На эсминецах типа «Арли Бёрк» находится 96 пусковых ячеек, которые могут использоваться для любых ракет, как ударных (крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk Block 3,4) , так и ПВО (Standard-3).
      в настоящее время все новые эсминцы вооружаются зенитными управляемыми ракетами Standard-3 с увеличенной вдвое (до 500 км) дальностью пуска и фактически неограниченной рамками атмосферы Земли высотой пуска (до 250 км)

      ttps://ru.wikipedia.org/wiki/Эскадренные_миноносцы_типа_«Арли_Бёрк»
      При использовании ракет ПВО средней дальности, в одну ячейку устанавливается 4 ракеты для зенитно-ракетного комплекса самообороны RIM-7 Sea Sparrow . Эти ракеты уже нуждаются в замене.
  3. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 10:20
    . К концу года Lockheed потратит примерно 100 миллионов долларов на работу по интеграции PAC-3 MSE для использования

    Ну несерьезно, за такие деньги рази ж сынтегрируешь? Если в месяц, то года за три-четыре может быть...
    А , ну да, еще ж Зеленскому надо деньги на наспуп!
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:33
    Новые угрозы появились соответственно все кто может, будут пытатся создавать эффективные средства противодействия.
    Процесс идёт без остановки.
  5. bk0010 Звание
    bk0010
    -1
    Сегодня, 10:45
    А смысл: SM ведь получше будет, чем PAC?
  6. km-21 Звание
    km-21
    0
    Сегодня, 11:07
    Мы, к сожалению, очень легкомысленно относимся к технологическим возможностям врага. Мы надеемся на всесилие наших стратегических ракет и забываем, что они могут быть перехвачены. А ведь американцы работают над своими противоракетами и не разучились решать сложные технические задачи. И если им это в конце концов удастся, то для нас наступит черный день.