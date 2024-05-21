Российские ресурсы: Наступающие на Волчанском направлении ВС России сумели продвинуться в городе и его окрестностях

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Российские ресурсы: Наступающие на Волчанском направлении ВС России сумели продвинуться в городе и его окрестностях

Группировка войск «Север» продолжает освобождение территории Харьковской области, основные бои идут в Волчанске и под Липцами. По данным ТГ-канала «Северный ветер», продвижение имеется на обоих участках.

За прошедшие сутки новых населенных пунктов не освобождено, идут тяжелые бои, противник стягивает на данное направление имеющиеся резервы, стараясь не допустить прорыва российских войск. На данный момент ему удалось приостановить продвижение наших штурмовых групп, но говорить о полной остановке, как это утверждают в Киеве, не приходится.



В Волчанске идут уличные бои, по последним данным на утро вторника, наши продвинулись в северной части вдоль улиц Соборная, Короленко, Степная, а также в районе меловых гор. Под контроль «Бесстрашных» перешел участок шириной до 3,2 км на глубину до 2,03 км. В районе Старицы на западном фланге наши также имеют успех, сообщается о занятии территории урочища Шевченково и оставшейся части урочища Кульма. Продвижение отмечается на участке шириной до 6,34 км на глубину до 2,3 км. Подтверждают это и украинские ресурсы.


На Липцовском направлении продвижение тактическое, наши никак не могут сбить подразделения ВСУ с высоты восточнее Липцев, идут ожесточенные бои.

По данным наших и украинских ресурсов, потери у ВСУ очень большие, из Волчанска выведен механизированный батальон 3-й отдельной танковой бригады, вернее, его остатки, поскольку потери составили до 70% личного состава. Батальон будет расформирован, личный состав раскидан по другим подразделениям.
14 комментариев
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  1. kventinasd Звание
    kventinasd
    +6
    Сегодня, 10:23
    Опять эти шапкозакидательные заявления о больших потерях врага, когда на самом деле всё совсем иначе.
    Вот что пишут военкоры с мест:
    Есть ли у ВСУ потенциал для перелома ситуации на Харьковском фронте?

    Отвечу сразу – безусловно есть. И это не мои абстрактные догадки, а реальная фронтовая математика, которую я пытался изучить, путешествуя последние несколько дней дорогами харьковского приграничья. Итак, для начала тезисно очертим, что мы имеем к 21 мая по результатам наших наступательных действий на этом направлении. Взят ряд приграничных сёл, наши войска забрали их, что называется с наскока, использовали эффект внезапности, противник откровенно проморгал наш рывок. До тех пор, пока враг ни очухался и ни пришёл в себя от этого фронтового хука – в первые пару-тройку суток потери наших войск были действительно минимальные, однако, в нокауте противник не оказался и начал огрызаться. Огрызаться болезненно и местами мощно, потери наши, соответственно, возросли.

    Из серьёзных наших успехов важно отметить – прорыв к Липцам (подошли к северным окраинам) и заход в Волчанск, где мы закрепились в центре города фактически по линии реки, разделяющей его пополам. Это из хорошего. Из плохого – наступать дальше с каждым днём становится все сложнее. Необходимые и полноценные ротации личного состава, напитывание занятых территорий войсками и орудиями спустя почти две недели интенсивных боев – иной раз становятся невозможными – из-за массированного артиллерийского огня и насыщенности фронта вражескими фпв-дронами, которые, напомним, по оценкам многих военноначальников играют в этой войне, если не определяющую роль, то по крайней мере очень близко к этому.

    Плюс ко всему, надо признаться честно – противнику удалось оперативно насытить Харьковский фронт не только фпв-дронами, но и спешно переброшенными сюда резервами и артиллерийскими установками. Если в начале наступательной операции по этим показателям (живая сила, арта, дроны) был относительный паритет, то сейчас численный перевес – и это очевидно всем на фронте – на стороне противника. Только под Волчанск было переброшено 27 батальонов, при этом враг обороняется, а не штурмует.

    Можно сколько угодно рассуждать о качестве и мотивированности личного состава ВСУ и прочего вооруженного сброда, но уже сейчас есть все основания полагать, что стянутых на Харьковское направление вражеских сил может оказаться достаточно для того, чтобы попытаться поймать нас на противоходе и завладеть инициативой. Необязательно, что враг на это решится, но такие риски безусловно есть, их надо учитывать и быть готовым к такому сценарию тоже. Есть проблемные моменты и в районе Липцов, где наши войска глубоко вклинились во вражескую территорию и образовали своего рода выступ (по анологии с Торским и Времьевским). Если подытожить - наши успехи – это очень славно, но заниматься опасным аутотренингом в духе – враг бежит только пятки сверкают, завтра мы будем под Харьковом – может оказаться чревато для нас самих. Ошибаться можно, самообманываться нельзя.

    Семён Пегов специально для проекта @wargonzo
    1. Arnok Звание
      Arnok
      0
      Сегодня, 10:40
      достаточно для того, чтобы попытаться поймать нас на противоходе и завладеть инициативой

      Да, я смотрю наши победные реляции поутихли, и теперь как бы не встрять на Севере под окружение наших выступов.
      Посмотрим есть ли у наших дальнейший план развития атаки, ну не может же быть, что парней туда просто так кинули, на авось?
      Вот судя по всему, ситуация на Севере переломная, будем ждать и надеятся на квалификацию наших стратегов из Генштаба.
    2. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      +1
      Сегодня, 10:53
      Семен Пегов безусловно прав. Но он не договаривает. Изложенная им правда о ситуации на месте позволяет сделать вывод, что наше наступление с целью добиться того чтобы прекратились обстрелы прежде всего Белгорода и Шебекино потерпело фиаско. Украинское командование оперативно подтянуло резервы, остановило наступление. Но раз это противнику удалось сделать означает, что наши не смогли ему помешать. Насчет шапкозакидательства надо обращаться к Путину, который заявил, то вссу дет по плану. Но планы бывают разные.
    3. Single-n Звание
      Single-n
      +2
      Сегодня, 10:56
      Судя по тому что фронт встал. Так и есть. Сейчас будет неделя бодания, но значимых продвижений уже можно не ждать. Повторяется Авдеевский сценарий. По хорошему пора наносить удар в другом месте. а под харьковом закрепляться. Может даже и отойти местами. Вот только есть ли силы на еще один подобный удар?
      Вообще это наступление изначально было скорее пиаром. Сил для блокировки или взятия Харькова изначально не было. А ВСУ опираясь на близость столь крупного города , имеет отличную логистику и сотни км "естественных" укреплений.. Единственно что может быть достойной целью этого удара-так это выгодный размен по потерям. но этого мы не знаем. Так как никто такую инфу не сообщит. а верить заявлениям о потерях противной стороны , ну
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 10:31
    Кто может предположить, что происходит подобное "Батальоны просят огня"...
    Так то разное может быть и любое мнение, тем более вести с полей, можно обсуждать до бесконечности..
    Вопрос в том, что именно с дивана видно очень не всё и придётся ждать дальнейшего развития событий, что б убедится в том, кто пророк, а кто шарлатан.
  3. Серж9901 Звание
    Серж9901
    -2
    Сегодня, 10:37
    Лично у меня надежда только на нового МО . При грубом расчете задача Главного отодвинуть ЛБС от Белгорода при таком потенциале достигается лет за сорок. Надо менять характер СВО . Конвенциональная война - тупик .
    1. Single-n Звание
      Single-n
      +2
      Сегодня, 10:40
      Если на буксире поменять капитана, то буксир линкором не станет.
      1. Серж9901 Звание
        Серж9901
        +1
        Сегодня, 10:56
        Задача буксира - доставить баржу в порт назначения , прошлый капитан толкал баржу в какой-то другой порт . А груз давно заждались . ( ну, раз уж мы тут про буксир ...)
        1. Single-n Звание
          Single-n
          +3
          Сегодня, 11:09
          Прошлый капитан вместо модернизации корабля то на рыбалку гонял , то салюты пускал. А теперь и корпус худой, и двигун не тянет, да и команда не приведи господь.
          У нас какое то обожествление руководителей. Типа придет новый царь и все расцветет.
          Ну пришел Белоусав. , и? Он построит за ночь, танковые заводы? Напильником выточит из болванок снаряды ? Может его жена родит тысяч 300-400 здоровых мужиков-готовых воевать?
          Если в стране 30 лет оптимизировали все что можно. От заводов до людей то откуда силы то? Сегодня мы пожинаем все прелести "святых " 90-х. От дикого демографического провала, до нехватки банальных токарей и станков для них.
          Даже в этом конфликте многое идет не от политики Шойгу. Не он побоялся провести мобилизацию летом 2022. Имей мы осенью 2022 "лишние" 150-200 тыс даже плохой пехоты то не пришлось бы драпать от харькова.. Да и у ВСУ не было бы такого куража. Про жесты доброй воли и позорной зерновой сделке даже писать тошно.
          1. Серж9901 Звание
            Серж9901
            -1
            Сегодня, 11:24
            Вам не нравятся действия Президента . Понимаю . Но - имеем кого выбрали . Потому повторюсь - есть надежда на нового МО . Все что остается....
  4. Село Звание
    Село
    -1
    Сегодня, 10:44
    Никто и не говорил, что будет легко. Враг коварен и хитер. Но его ресурсы рано или поздно закончатся, пупок по любому надорвет.
  5. Ermak_415 Звание
    Ermak_415
    -1
    Сегодня, 10:54
    Мне нравится продвижение наших войск,
    Мне не нравится замедление этого наступления.
    Мне кажется что наступление захлёбывается.
  6. alovrov Звание
    alovrov
    +1
    Сегодня, 10:58
    Раз сказано - ошибаться можно, а врать нельзя, так и не надо врать. Наступление остановлено, конфигурация ЛБС опасная, вновь при планировании и выполнении операций все те же дежурные ошибки. Недооценка противника, не изолированность района боевых действий, неясное целеполагание, недостаточность сил наступающей группировки. Дальше можно начать дежурные упражнения про растягивание линии фронта. Слегка напомню, что совсем недавно при принятии трудных решений и перегруппировке те же самые люди что сейчас говорят про растягивание, говорили о выгодном для нас сокращении ЛБС, потому что ВСУ оперируют внутри и у них логистически плечи короче. Между прочим под Харьковом это успешно продемонстрировано.
    Но все это на самом деле мелочи. Основная проблема в том что в этом конфликте (войной это назвать нельзя) только бандеровцы реально хотят победить. Россия и США хотят мира на своих условиях. Так не побеждают.
  7. old friend Звание
    old friend
    +2
    Сегодня, 11:30
    На настоящий момент наши откровенно увязли в обороне украинцев. Непонятно какими силами вообще мы располагали в начале операции, но, судя по всему, явно недостаточными. Уже становится понятно, что цели по созданию достаточно широкой буферной зоны выполнены не будут. По идее, максимум, чего достигнут - закрепление на текущих рубежах. Возможно, Волчанск полностью освободят, но это особо на ситуацию не повлияет. Приграничье как находилось под постоянными ударами, так и будет продолжаться.
    Если это, конечно, был не отвлекающий маневр. Ближайшие несколько недель это покажут. Пока на других участках фронта относительная тишина.

    PS объективно, время играет против нас. Эскалация будет только нарастать. При этом западный впк только начал раскочегариваться. А, учитывая совокупный военный потенциал запада, Россия, при текущем количестве ВС на фронте и техническом оснащении, эту войну быстро не закончит. С другой стороны, никто не позволит нам спокойно двигать фронт еще лет 10 лет. Поток оружия, прочего оборудования и людей в сторону Киева будет только нарастать. Плюс сюда - откровенно беззубая политика ВВП и его команды. Такое ощущение, что они до сих пор ждут, когда с ними попытаются договориться. До сих пор, нет четко озвученных целей - идем до границы, война до победного конца. Постоянно ждешь предательства/закулисных соглашений именно от верхушки.