Российские ресурсы: Наступающие на Волчанском направлении ВС России сумели продвинуться в городе и его окрестностях
Группировка войск «Север» продолжает освобождение территории Харьковской области, основные бои идут в Волчанске и под Липцами. По данным ТГ-канала «Северный ветер», продвижение имеется на обоих участках.
За прошедшие сутки новых населенных пунктов не освобождено, идут тяжелые бои, противник стягивает на данное направление имеющиеся резервы, стараясь не допустить прорыва российских войск. На данный момент ему удалось приостановить продвижение наших штурмовых групп, но говорить о полной остановке, как это утверждают в Киеве, не приходится.
В Волчанске идут уличные бои, по последним данным на утро вторника, наши продвинулись в северной части вдоль улиц Соборная, Короленко, Степная, а также в районе меловых гор. Под контроль «Бесстрашных» перешел участок шириной до 3,2 км на глубину до 2,03 км. В районе Старицы на западном фланге наши также имеют успех, сообщается о занятии территории урочища Шевченково и оставшейся части урочища Кульма. Продвижение отмечается на участке шириной до 6,34 км на глубину до 2,3 км. Подтверждают это и украинские ресурсы.
На Липцовском направлении продвижение тактическое, наши никак не могут сбить подразделения ВСУ с высоты восточнее Липцев, идут ожесточенные бои.
По данным наших и украинских ресурсов, потери у ВСУ очень большие, из Волчанска выведен механизированный батальон 3-й отдельной танковой бригады, вернее, его остатки, поскольку потери составили до 70% личного состава. Батальон будет расформирован, личный состав раскидан по другим подразделениям.
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