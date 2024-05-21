Командование Воздушных сил ВСУ заявляет об уничтожении 28 российских дронов из 29, зачем же в таком случае Украине ещё ПВО
По объектам в Одесской, Николаевской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областям сегодня ночью нанесли удар беспилотники-камикадзе ВС России. При этом командование Воздушных сил (ВС) ВСУ заявляет об уничтожении 28 российских дронов из 29.
Данная информация содержится в сообщении командующего ВС Украины Николая Олещука.
Высокопоставленный украинский офицер бодро отрапортовал о том, что ВСУ удалось уничтожить все российские беспилотники, кроме одного. Их он называет иранскими «шахедами», видимо, подразумевая российские БПЛА «Герань-2».
Несмотря на «успехи» украинской ПВО, этой ночью зафиксированы прилеты в Черноморске Одесской области, причем там пропадало электричество. Сообщается и о взрывах в Харькове. Не исключено, что будут поступать и другие сообщения о прилетах. Непонятно, как со всем этим справился один-единственный несбитый российский дрон.
Информацию из украинских источников о беспилотной атаке ВС России прокомментировали и журналисты британского медиахолдинга BBC. Разумеется, они не могли не обратить внимание на нестыковки, но не стали уличать Киев в откровенной лжи.
- деликатно отметили британцы.
В прессе Украины ранее появлялись и более «смелые» сообщения об «успешной» борьбе с российскими воздушными целями. К примеру, в одном издании в 2022 году сообщалось о военнослужащем ВСУ, якобы сбившем из пулемета крылатую ракету россиян.
И если украинские силы противовоздушной обороны так «блестяще» справляются со своими задачами, тогда становится непонятным, зачем Киев требует от западных союзников поставки дополнительных средств ПВО.
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