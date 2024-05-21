Командование Воздушных сил ВСУ заявляет об уничтожении 28 российских дронов из 29, зачем же в таком случае Украине ещё ПВО

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Командование Воздушных сил ВСУ заявляет об уничтожении 28 российских дронов из 29, зачем же в таком случае Украине ещё ПВО

По объектам в Одесской, Николаевской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областям сегодня ночью нанесли удар беспилотники-камикадзе ВС России. При этом командование Воздушных сил (ВС) ВСУ заявляет об уничтожении 28 российских дронов из 29.

Данная информация содержится в сообщении командующего ВС Украины Николая Олещука.



Высокопоставленный украинский офицер бодро отрапортовал о том, что ВСУ удалось уничтожить все российские беспилотники, кроме одного. Их он называет иранскими «шахедами», видимо, подразумевая российские БПЛА «Герань-2».

Несмотря на «успехи» украинской ПВО, этой ночью зафиксированы прилеты в Черноморске Одесской области, причем там пропадало электричество. Сообщается и о взрывах в Харькове. Не исключено, что будут поступать и другие сообщения о прилетах. Непонятно, как со всем этим справился один-единственный несбитый российский дрон.

Информацию из украинских источников о беспилотной атаке ВС России прокомментировали и журналисты британского медиахолдинга BBC. Разумеется, они не могли не обратить внимание на нестыковки, но не стали уличать Киев в откровенной лжи.

В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверять утверждения воюющих сторон

- деликатно отметили британцы.

В прессе Украины ранее появлялись и более «смелые» сообщения об «успешной» борьбе с российскими воздушными целями. К примеру, в одном издании в 2022 году сообщалось о военнослужащем ВСУ, якобы сбившем из пулемета крылатую ракету россиян.

И если украинские силы противовоздушной обороны так «блестяще» справляются со своими задачами, тогда становится непонятным, зачем Киев требует от западных союзников поставки дополнительных средств ПВО.
17 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 10:09
    По этому поводу можно сказать одно-врут все
    1. Пауль Зиберт Звание
      Пауль Зиберт
      +1
      Сегодня, 10:28
      Хoxляцкое народное творчество!
      То у них Вакула на чёрте в Петербург летит и выклянчивает туфельки у самой царицы!
      То - бабка на балконе организует ПВО - сбивает банками с огурцами москальские дроны!
      То, вдруг из ниоткуда, возникает "Призрак Куева" и валит наземь десятки боевых самолётов России!
      Куда там Кожедубу!
      Так что поражённые российские дроны в несметных количествах - это так, творчество чуть глуповатых xoxляцких штабистов - покруче сюжеты видали!
      Очень уж доверчивый народ проживает в Хoxляндии!
      В самую отчаянную муру свято верит!
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 10:41
        То, вдруг из ниоткуда, возникает "Призрак Куева" и валит наземь десятки боевых самолётов России!

        да больше, больше чем десяток то.... тама какелы стонали в экстазе что этот Призрак под сотню наших литаков завалил. правда потом какелы его сами и объявили сбитым - видимо дошло, что уже совсем неприлично зашкаливать "перемога" стала... laughing
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 11:52
        Цитата: Пауль Зиберт
        Хoxляцкое народное творчество!
        То у них Вакула на чёрте в Петербург летит и выклянчивает туфельки у самой царицы!

        А вот не надо нашего Гоголя к охлам приписывать! Он сам себя называл малороссом и русским писателем.
    2. Аргон Звание
      Аргон
      +2
      Сегодня, 11:13
      Интересен посыл))) один типа долетел до цели, это на случай если пипл спросит , а что это взорвалось в их городе... Ну и отве,тот самый 29й ))) и так в каждом городе! )))
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Сегодня, 10:11
    Непонятно, как со всем этим справился один-единственный несбитый российский дрон.

    Ну что непонятно-то - это новый вид дронов (каучуковые). Принцип работы следующий: - "Падает с высоты, уничтожает объект затем отскакивает в воздух и планирует на следующий (типа мячик, но с моторчиком)".
    1. Село Звание
      Село
      0
      Сегодня, 11:10
      Та нее он просто с разделяющимися боеголовками дальнего радиуса действия wassat
  3. Болторез Звание
    Болторез
    +1
    Сегодня, 10:11
    В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверять утверждения воюющих сторон
    Эту ремарку БиБиСы уже давно ставят- когда после описания оглушительных победоносных успехов укров читатели начали открыто интересоваться, почему те все еще проигрывают территории, а не Владивосток окружают laughing .
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 10:45
      Дык ваше БиБиСы что - читать не умеют? Какелы же пишут: маневрирование, отход на более выгодные позиции для последующего контрнаступа, выравнивание фронта. ну что прям как маленькие то? lol
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 10:12
    «Командование Воздушных сил ВСУ заявляет об уничтожении 28 российских дронов из 29» —
    — Сказали,что один сдался без боя ...
  5. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    +2
    Сегодня, 10:15
    Эх чубатые! Теряют навыки! Раньше по 180 из 120 выпущенных сбивали!
  6. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 10:16
    Ну 28 таки уничтожили наверное. Как вломили своими объектами по дронам так они все и повзрывались. 29ый промазал что ли? sad
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 10:39
      Вкупе с объектами.........
      Да знаю, я знаю.... что коммент короткий..... lol
  7. Havoc Звание
    Havoc
    0
    Сегодня, 10:38
    "Доведём дело до абсурда" как говорил мой преподаватель по математике и "поверим", что так оно и было. Но ведь дроны мы выпускаем сами, а вот средства ПВО у противника зависит от поставок и могут быстро закончится. Размен тут не однозначный, правда не очень понятно чем они их сбивают.
  8. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:51
    командование Воздушных сил (ВС) ВСУ заявляет об уничтожении 28 российских дронов из 29
    Силой мысли и необузданной фантазией сначала спикера ВС ВСУ Игната, а теперь командования сбивается все, что летит и подкрадывается к объектам на украине. При этом звучат взрывы на объектах, возникают пожары, носятся скорые помощи..., но в "Багдаде" все спокойно кричит новый спикер.
  9. курвиметр Звание
    курвиметр
    0
    Сегодня, 11:40
    laughing Бодрее рапортовальщиков, чем человек в очках, я мало видел... А ПВО много не бывает. Наши НПЗ могут подтвердить smile
  10. Fisher Звание
    Fisher
    0
    Сегодня, 11:41
    Выложите снимки было/стало и все вопросы отпадут.