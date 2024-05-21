Холдинг KMZ построит серию многоцелевых катеров в интересах МЧС

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Холдинг KMZ построит серию многоцелевых катеров в интересах МЧС

Кингисеппский машиностроительный завод KMZ построит почти 200 многоцелевых катеров в интересах МЧС, холдинг выиграл объявленный конкурс. Об этом сообщает пресс-служба KMZ.

Холдинг построит для МЧС 199 многоцелевых катеров трех типов в рамках четырех контрактов. Выполнением контрактов будет заниматься судостроительное подразделение KMZ, специализирующееся на создании катеров специального назначения. По словам директора холдинга Михаила Даниленко, МЧС заказало три варианта катеров: патрульные катера РПК-640 и RX-1173 (быстроходные всепогодные катера с большим запасом хода), также катера прогулочного типа ПК-500.



Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» выиграл конкурс на производство и поставку 199 многоцелевых катеров для МЧС РФ в рамках 4 контрактов. Общая сумма заказа – 2,76 миллиарда рублей

— заявил Даниленко порталу «Новый проспект».

Ранее в холдинге сообщили, что с 2024 года все катера для российских силовых структур будут поставляться с отечественными силовыми установками. Завод за год сумел разработать собственные движители, которые заменят импортные. Уже запущено опытное производство. Выпускать водометы планируется вместе с дизельным двигателем, который также запускается в производство.

Холдинг KMZ производит катера «Афалина» и «Касатка-2М» для российских силовых структур, в частности МЧС и Росгвардии.
17 комментариев
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 10:28
    Интересно какие там движки и навигация будут?
  2. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    -1
    Сегодня, 10:30
    Катера прогулочного типа ПК-500
    Служба спасения заказала катера для шлюх, голимая коррупция.
    1. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 11:08
      Лучше вот это прочитайте, прежде чем писать о наболевшем:
      ...Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» представил на выставке «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2024» катер ПК-500 проекта 05120. Это патрульный катер, который может использоваться для инспекционных работ и патрулирования, а также решения широкого круга специальных задач в качестве служебно-разъездного и спасательного водного транспорта.

      Мощность двигателя ПК-500 — 115 лошадиных сил, что позволяет развивать максимальную скорость до 65 км/ч, длина — 5,5 метра, вместимость — до шести человек. Он оснащен эхолотом, который позволяет изучать рельеф дна.

      В регионах, где катер ПК-500 производства КМЗ уже испытали в работе, отзывы о нем только положительные. Инспекторы ГИМС отмечают хорошую управляемость в различных режимах.

      Проект катера ПК-500 создавался с учетом специфических требований для служебного использования: проведения патрулирования, инспекционных и оперативных работ во внутренних акваториях и прибрежных районах морей. Архитектурный открытый тип катера сочетает корпус из алюминия и палубу с консолью из композитного материала. Идеальное соотношение длины и ширины корпуса, а также обводов судна в совокупности делают катер маневренным, устойчивым и способным развивать высокую скорость.

      «Катер ПК-500 уникален тем, что строение его корпуса позволяет безопасно производить спасательные работы, при этом он легко выходит на глиссирование и может развивать скорость 65 км/ч», — рассказал руководитель проекта Николай Садовский. — Широкая килевая часть делает его более устойчивым на воде. Обычно быстроходные катера делают максимально узкими. Конструкторская особенность нашей модели совмещает устойчивость и скорость...
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 10:34
    Нашёл. Нормальные православные японцы Тохатцу.
    https://www.youtube.com/watch?v=v8M2KLW_ez8&t=30s
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +2
      Сегодня, 11:00
      Цитата: Копчёный
      Нормальные православные японцы Тохатцу.

      "Ранее в холдинге сообщили, что с 2024 года все катера для российских силовых структур будут поставляться с отечественными силовыми установками." yes
      А до этого были подвесные Mercury, Yamaha.. и дизельные VOLVO PENTA D4-300.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        +2
        Сегодня, 11:02
        Да да, верю. Я не Паниковский, который был не обязан всему верить, так что верю, горжусь, одобряю!
        Дожили понимаешь до современных лодочных отечественных моторов.
        1. LIONnvrsk Звание
          LIONnvrsk
          +1
          Сегодня, 11:04
          Цитата: Копчёный
          Дожили понимаешь до современных лодочных отечественных моторов.

          Дожили или нет, еще поглядеть надо! hi
          Особенно "современных"! yes
          1. Копчёный Звание
            Копчёный
            +1
            Сегодня, 11:05
            Это был сарказм. Я не верующий и в чудеса при олигархическом капитализме, не верю.
  4. Коте пане Коханка Звание
    Коте пане Коханка
    +2
    Сегодня, 10:38
    Зачем МЧС катера прогулочного типа. Неужели нельзя заказать противопожарные катера специальной постройки для акваторий речных портов? Еще во времена батюшки царя на волу в Столицах спускались специализированные спасательные и противопожарные катера и баржи. В том числе знаменитая Полундра!
    1. Коте пане Коханка Звание
      Коте пане Коханка
      +2
      Сегодня, 10:47
      Нашел фотографию спасательного катера пожарной службы Полундра.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        +1
        Сегодня, 11:00
        Посконно. Интересно, а паровая машина там наша или английская/американская?
        1. Коте пане Коханка Звание
          Коте пане Коханка
          0
          Сегодня, 11:21
          Интересно, а паровая машина там наша или английская/американская?

          Приеду со службы посмотрю в справочнике.
          1. Копчёный Звание
            Копчёный
            0
            Сегодня, 11:24
            Да уже нарыл вроде. Вертикальная паровая машина Compaund с холодильником от завода И.А. Бейнъ. Только не понял, это корабль в целом или как.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:40
    КМZ имеет шикарный сайт ,завод начали поднимать из руин с 2000 года.Таким заводом можно гордиться.Подвесной движок явно не российский но не уверен.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 10:44
      Вон выше видео с их сайта. Движки японские, навигация американская. Возможно корпус будет наш, но если углепластик то сомневаюсь. Учитывая санкции, наверно 70% контракта это будет стоимость этих самых движков с навигацией. Импорт же.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 10:50
        Но по крайней мере судовые дизеля делают сами ,линейка дизелей впечатляет.Вот с американской навигацией будут проблемы- проще японскую раздобыть через КНР.Но уже мучают западные навигационные системы пытаются скопировать.Как получится не знаю.
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          +1
          Сегодня, 10:56
          Это да, скопируют, чтобы за дорого, как то, делать для гос.заказа, а на потребности гражданского рынка не вспомнят. Поэтому, ИМХО, не будет нормального развития данного направления у нас в стране. Время не то.