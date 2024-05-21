Зеленский о передаче Западом F-16: не можете обеспечить, поднимайте свои и сбивайте цели

26
Зеленский о передаче Западом F-16: не можете обеспечить, поднимайте свои и сбивайте цели

На фоне серьезных неудач ВСУ на фронте и растущего недоверия со стороны граждан Украины киевские власти пытаются переложить вину за происходящее на западных партнеров.

В своем недавнем интервью агентству Reuters Владимир Зеленский заявил, что союзники Украины слишком долго принимают решения о поставках вооружения для ВСУ. В итоге последнее запаздывает на год, что сказывается на ситуации на фронте.



В частности, как выразился глава киевского режима, Украине прямо сейчас необходимо 120-130 истребителей F-16, чтобы противостоять ВС РФ в воздухе. При этом он подчеркнул, что если страны НАТО не могут сегодня обеспечить поставку такого количества крылатых машин, то им необходимо использовать свои.

Не можете обеспечить это прямо сейчас? Хорошо. Возвращаемся к самолетам, которые у вас есть. Поднимайте их, сбивайте цели

- подытожил Зеленский.

Напомним, что украинский президент постоянно упрекает США и их союзников в том, что они могут сбивать воздушные цели над территорией Израиля, но при этом отказываются от аналогичных действий по защите его страны.

Кроме того, в том же интервью Зеленский в очередной раз заявил, что прямо сейчас Киев ведет переговоры о том, чтобы использовать западное оружие для ударов по военным целям на территории России. Однако партнеры Украины пока не дают согласия на такие действия.
26 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 10:45
    Не рановато ли Зеля начал истерить,ждёт с запада армию " Венка".
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +1
      Сегодня, 11:01
      Не можете обеспечить это прямо сейчас? Хорошо. Возвращаемся к самолетам, которые у вас есть. Поднимайте их, сбивайте цели

      Клоун кровавый истерить начал... показательно.
    2. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +3
      Сегодня, 11:07
      «Не рановато ли Зеля начал истерить,ждёт с запада армию " Венка".»©
      А, чего ему? Он теперь официальное "Ничто", так что может себе позволить... request
    3. Пауль Зиберт Звание
      Пауль Зиберт
      +1
      Сегодня, 11:17
      Фантомас разбушевался!..
      А чего ему теперь?
      Срок президентства истёк...
      Теперь он простой клоун с "95-го квартала"...
      Можно любую чушь молоть!
      Чем он всю жизнь и занимался!
  2. жарофф Звание
    жарофф
    +4
    Сегодня, 10:45
    Если эти слова правда,то этот упырь так и хочет третьей мировой.
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      +3
      Сегодня, 10:50
      да плевать ему на это..хоть пол мира в труху..лишь бы его ж... была цела и он продолжал жить
    2. pyagomail.ru Звание
      pyagomail.ru
      +2
      Сегодня, 11:00
      Цитата: жарофф
      этот упырь так и хочет третьей мировой

      Так и есть, по принципу: "Сгорел сарай (Украина) - гори и хата (весь мир)". От Зеленского ждут или победы, или красивой смерти. Победы он не добьется, а помирать не хочет. Поэтому для него выход - третья мировая. В этом случае не нужно будет возвращать долги - а Запад обязательно придет за своими деньгами. Кроме того, всему миру станет не до Зеленского, и он незаметно слиняет куда-нибудь - сейчас ему это затруднительно, поскольку во всех бедах Украины сами украинцы обвинят его (даже при Турчинове и Порошенко такого не было), а Запад обвинит его во всех проблемах Запада.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 10:47
    Ещё приказывает , ваще обнаглел , ты уже никто...
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 10:53
      Ещё приказывает , ваще обнаглел , ты уже никто...

      Смотря кому "никто".
      ООН вот признал его полномочия по умолчанию продлёнными. Очень интересное образование объединённых наций. Всё делают только по им известным законам. request
  4. Msi Звание
    Msi
    +2
    Сегодня, 10:48
    Не можете обеспечить это прямо сейчас? Хорошо. Возвращаемся к самолетам, которые у вас есть. Поднимайте их, сбивайте цели

    Ух ты какой... Командующий объединёнными силами в Европе. Нет ну точно, Наполеон... Заигрался малость. laughing
  5. Бускан
    Бускан
    -2
    Сегодня, 10:49
    В конце мая первые F 16 (наиболее вероятно блок 50/52 в количестве 8 самолётов) прибудут на Украину, официально об их поставках будет объявлено в июне, не раньше.
    Не верьте информации от официальных украинских источников, вас хотят ввести в заблуждение и усыпить бдительность.
    Учитывая незначительное их количество им будет поставлено 2 задачи: 1) борьба с носителями КАБов, 2) уничтожение ПВО.
    Подготовлено несколько аэродромов с необходимой инфраструктурой, каждую ночь самолёты будут перелетать на другой аэродром.
    1. Село Звание
      Село
      +2
      Сегодня, 11:22
      Продолжайте вести наблюдение. Дополнительные инструкции получите позже soldier
  6. Комментарий был удален.
  7. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 10:49
    А Зеленский входит во вкус ! Эк он команды раздает! Фюрер, не иначе.
  8. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 10:50
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    В частности, как выразился глава киевского режима, Украине прямо сейчас необходимо 120-130 истребителей F-16, чтобы противостоять ВС РФ в воздухе.

    и еще две "Звезды смерти" и 15 глаудеров с пластиковыми лыжами
  9. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 10:54
    Не можете обеспечить это прямо сейчас? Хорошо. Возвращаемся к самолетам, которые у вас есть. Поднимайте их, сбивайте цели
    Вот так категорично будто учит уму-разуму своих генералов. Да и число запрашиваемых самолетов с каждым разом становится все больше. А кто на них летать будет или опять надежда исключительно на "добровольцев"?
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:58
    Хотелок не счесть... в общем, что выращивали, то и получили.
  11. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 11:00
    Возвращаемся к самолетам, которые у вас есть. Поднимайте их, сбивайте цели

    Просрочка начала пованивать.
  12. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 11:03
    Также как Гитлер, в конце второй мировой, ждал, уповал на помощь, Ромеля, так и этот уповает на Байдена
    1. Msi Звание
      Msi
      +1
      Сегодня, 11:14
      Также как Гитлер, в конце второй мировой, ждал, уповал на помощь, Ромеля,

      Срочно повторить историю Второй Мировой. Ждал контрудар Венка. Ромель в 1944 издох...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 11:16
        20 июля 1944 года было совершено неудавшееся покушение на Гитлера. Заговор был раскрыт, и один из заговорщиков назвал имя Роммеля, хотя непосредственного участия в заговоре Роммель не принимал. Учитывая выдающиеся заслуги генерал-фельдмаршала и его огромную популярность среди солдат и населения, Гитлер предоставил (через Вильгельма Бургдорфа) Роммелю выбор между Народным трибуналом и самоубийством. 14 октября 1944 года Роммель был вынужден принять цианистый калий. Официально нацистскими властями было объявлено, что генерал-фельдмаршал Роммель погиб в результате тяжёлого ранения, полученного в автомобильной аварии во время инспекционной поездки; по другой озвучиваемой версии Роммель умер от серьёзной и очень редкой болезни, приобретённой за годы службы в Северной Африке, от которой лечился всё это время.
  13. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +4
    Сегодня, 11:05
    самое смешно, что ни кто из западных лидеров его не одернет, по сути содержанка начинает себя вести как законная супруга, забыв, что она просто киевская проститутка
    1. Msi Звание
      Msi
      +1
      Сегодня, 11:16
      законная супруга, забыв, что она просто киевская проститутка

      Судя по вложенной сумме элитная проститутка...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 11:19
        Это уже не важно - там всё износилось- потерлось. Уже всё, интерес угасает....
      2. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 11:24
        Цитата: Msi
        элитная проститутка...

        в этой фразе ключевое слово не элитная, а проститутка
  14. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    0
    Сегодня, 11:15
    Не многовато ли будет Западу начинать войну с Россией из-за прикрытия пятой точки Зеленского ?
  15. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:31
    Не можете обеспечить это прямо сейчас? Хорошо. Возвращаемся к самолетам, которые у вас есть. Поднимайте их, сбивайте цели

    - подытожил Зеленский.

    Клоуняра не понял нашего предупреждения ,Ф-16 будет рассматриваться как носитель ядерного вооружения