Зеленский о передаче Западом F-16: не можете обеспечить, поднимайте свои и сбивайте цели
На фоне серьезных неудач ВСУ на фронте и растущего недоверия со стороны граждан Украины киевские власти пытаются переложить вину за происходящее на западных партнеров.
В своем недавнем интервью агентству Reuters Владимир Зеленский заявил, что союзники Украины слишком долго принимают решения о поставках вооружения для ВСУ. В итоге последнее запаздывает на год, что сказывается на ситуации на фронте.
В частности, как выразился глава киевского режима, Украине прямо сейчас необходимо 120-130 истребителей F-16, чтобы противостоять ВС РФ в воздухе. При этом он подчеркнул, что если страны НАТО не могут сегодня обеспечить поставку такого количества крылатых машин, то им необходимо использовать свои.
- подытожил Зеленский.
Напомним, что украинский президент постоянно упрекает США и их союзников в том, что они могут сбивать воздушные цели над территорией Израиля, но при этом отказываются от аналогичных действий по защите его страны.
Кроме того, в том же интервью Зеленский в очередной раз заявил, что прямо сейчас Киев ведет переговоры о том, чтобы использовать западное оружие для ударов по военным целям на территории России. Однако партнеры Украины пока не дают согласия на такие действия.
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