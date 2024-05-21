Reuters: Президент Украины подталкивает союзников к увеличению помощи и участию в войне

Каждое решение, к которому мы, а затем и все вместе, приходим, запаздывает примерно на год

Взволнованный Зеленский, одетый в свою знакомую футболку и брюки цвета хаки, сказал, что ситуация на поле боя была одной из самых сложных, которые он знал с февраля 2022 года