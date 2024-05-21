Reuters: Президент Украины подталкивает союзников к увеличению помощи и участию в войне
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе вчерашнего интервью агентству Reuters пожаловался на то, что западные страны слишком долго решают важные вопросы военной поддержки Украины, которая не может ждать.
- сказал Зеленский.
По его словам, Киев добивается от западных партнёров не только поставок оружия, но и более непосредственного участия в конфликте. Например, Запад должен позволить наносить удары по российским войскам, скопившимся на границе или помогать перехватывать российские ракеты, считает Зеленский.
Призыв ускорить оказание помощи и углубить западное участие в конфликте отражает растущее давление, которому подвергаются украинские войска вдоль более чем 1000-километровой линии фронта, отмечает Reuters.
- говорится в материале агентства.
Издание напоминает об успешном наступлении российских войск в Харьковской области, отмечая, что это поставило и без того напряженную оборону Киева в еще более затруднительное положение.
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