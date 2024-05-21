Reuters: Президент Украины подталкивает союзников к увеличению помощи и участию в войне

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Reuters: Президент Украины подталкивает союзников к увеличению помощи и участию в войне

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе вчерашнего интервью агентству Reuters пожаловался на то, что западные страны слишком долго решают важные вопросы военной поддержки Украины, которая не может ждать.

Каждое решение, к которому мы, а затем и все вместе, приходим, запаздывает примерно на год

- сказал Зеленский.



По его словам, Киев добивается от западных партнёров не только поставок оружия, но и более непосредственного участия в конфликте. Например, Запад должен позволить наносить удары по российским войскам, скопившимся на границе или помогать перехватывать российские ракеты, считает Зеленский.

Призыв ускорить оказание помощи и углубить западное участие в конфликте отражает растущее давление, которому подвергаются украинские войска вдоль более чем 1000-километровой линии фронта, отмечает Reuters.

Взволнованный Зеленский, одетый в свою знакомую футболку и брюки цвета хаки, сказал, что ситуация на поле боя была одной из самых сложных, которые он знал с февраля 2022 года

- говорится в материале агентства.

Издание напоминает об успешном наступлении российских войск в Харьковской области, отмечая, что это поставило и без того напряженную оборону Киева в еще более затруднительное положение.
9 комментариев
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  1. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 10:54
    Зеленский, одетый в свою знакомую футболку и брюки цвета хаки

    Интересно меняет он их или нет. Помнится мы разбомбили производство одежды и ещё что-то рядом было, более важное...
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 11:03
      Настала пора сократить на Украине количество местных "наполеонов" и "фюреров" доведя их цифру до нуля, а то не ровен час они начнут стрелять по ближайшим военным базам НАТО, чтобы спровоцировать мировое побоище. soldier
      1. Msi Звание
        Msi
        0
        Сегодня, 11:05
        Настала пора сократить на Украине количество местных "наполеонов" и "фюреров" доведя их цифру до нуля

        Я не против. Войну конечно так не остановим, но снизим боевой дух у поросят...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:01
    Ничего нового... дела, делишки, не идут, надо крикнуть громче, ещё раз, может тогда и.... а в ответ, не тишина, нет, но такое, обтекаемое.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:13
    Киев добивается от западных партнёров не только поставок оружия, но и более непосредственного участия в конфликте.
    Мечта Зеленского - Запад втягивается в конфликт всеми своими силами, что позволит экс-президенту спокойно, "гоголем", без нервотрепки разъезжать по Европам опять срывая овации в парламентах. Вот же вырастил Запад из артистишки непонятно что, но представляющее опасность развязывания крупномасштабного конфликта в Европе.
  4. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 11:18
    Вообще то правильней надо говорить:"экс-президент" Зеленский.......просрочка,однако...как "осетрина второй свежести"@/....
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 11:31
      Цитата: HAM
      надо говорить:"экс-президент" Зеленский.......просрочка, однако..

      А она воняет !
  5. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    0
    Сегодня, 11:20
    "Просрочка" голосит!..
    Да вот только - кто его теперь слушать будет?
  6. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:29
    Reuters: Президент Украины подталкивает союзников к увеличению помощи и участию в войне

    Что то с логикой моей стало ? Может ЛЖЕ президент или на худой конец Император