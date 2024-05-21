Переговоры подняли бы моральный дух: Politico сообщает о мотивах Брюсселя на принятие Украины в ЕС

Начало переговоров подняло бы моральный дух Украины, которая более двух лет борется с полномасштабным российским вторжением и давно стремится присоединиться к западному блоку

Страны Евросоюза в конце июня этого года должны начать официальные переговоры о вступлении в ЕС Молдавии и Украины. Об этом со ссылкой на несколько неназванных брюссельских дипломатов сообщает европейское бюро издания Politico.Именно членство в Евросоюзе стало одним из главных стимулов майданного госпереворота 2014 года в Киеве. Однако только в июне 2022 года на саммите ЕС было принято решение о присвоении статуса кандидатов на вступление в союз Украине и Молдавии. Грузии в соответствующей заявке было отказано.Теперь, в случае преодоления грузинским парламентом вето президента на закон об иноагентах, а шансы на это очень велики, Тбилиси вообще рискует потерять перспективу получения даже статуса кандидата.В декабре прошлого года лидеры ЕС заявили президенту Зеленскому, что хотят, чтобы Украина и Молдова присоединились к объединению. Однако официальную юридическую процедуру начала переговоров о членстве именно Украины блокирует Будапешт. Основная причина сопротивления — ущемление на Украине прав этнических венгров, в основном проживающих в Закарпатье.За кулисами дипломаты из ЕС и Киева интенсивно работают, пытаясь убедить правительство Венгрии дать согласие на начало переговоров о вступлении Украины, пишет Politico. Пять дипломатов в Брюсселе, в ходе разговора с журналистами на условиях анонимности, заявили, что цель состоит в том, чтобы начать официальные переговоры уже 25 июня.— комментирует мотивы еврочиновников об ускорении переговоров издание.По словам дипломатов, Брюссель и Киев ведут интенсивную двустороннюю дипломатию с Будапештом для решения проблем венгерских меньшинств на Украине. По итогам апрельских переговоров между «влиятельным» главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто «стороны отметили позитивную динамику диалога». Именно такой комментарий итогам встречи дает украинская сторона. Киев ответил на список из 11 пунктов, представленный Будапештом, и ожидает ответа Венгрии, сообщил Politico один из дипломатов.Украина и ее сторонники в ЕС призывают к проведению межправительственной конференции между Брюсселем и Киевом до того, как Венгрия 1 июля примет председательство в Совете Евросоюза. Пока переговоры на техническом уровне идут хорошо, сказали два дипломата, и они ожидают, что новый проект будет направлен послам ЕС в ближайшие недели, чтобы они могли решить самые острые вопросы.Бельгийские официальные лица назначили на 25 июня, всего за несколько дней до того, как Будапешт примет председательство в Совете ЕС, межправительственную конференцию (МПК) по поводу принятия официального плана вступления Украины и Молдавии в Евросоюз. Но «как всегда, невозможно предсказать, что предпримет Венгрия, пока мы не услышим решение от самого Орбана», сказал журналистам один из дипломатов.