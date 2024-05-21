Переговоры подняли бы моральный дух: Politico сообщает о мотивах Брюсселя на принятие Украины в ЕС

19
Переговоры подняли бы моральный дух: Politico сообщает о мотивах Брюсселя на принятие Украины в ЕС

Страны Евросоюза в конце июня этого года должны начать официальные переговоры о вступлении в ЕС Молдавии и Украины. Об этом со ссылкой на несколько неназванных брюссельских дипломатов сообщает европейское бюро издания Politico.

Именно членство в Евросоюзе стало одним из главных стимулов майданного госпереворота 2014 года в Киеве. Однако только в июне 2022 года на саммите ЕС было принято решение о присвоении статуса кандидатов на вступление в союз Украине и Молдавии. Грузии в соответствующей заявке было отказано.Теперь, в случае преодоления грузинским парламентом вето президента на закон об иноагентах, а шансы на это очень велики, Тбилиси вообще рискует потерять перспективу получения даже статуса кандидата.



В декабре прошлого года лидеры ЕС заявили президенту Зеленскому, что хотят, чтобы Украина и Молдова присоединились к объединению. Однако официальную юридическую процедуру начала переговоров о членстве именно Украины блокирует Будапешт. Основная причина сопротивления — ущемление на Украине прав этнических венгров, в основном проживающих в Закарпатье.

За кулисами дипломаты из ЕС и Киева интенсивно работают, пытаясь убедить правительство Венгрии дать согласие на начало переговоров о вступлении Украины, пишет Politico. Пять дипломатов в Брюсселе, в ходе разговора с журналистами на условиях анонимности, заявили, что цель состоит в том, чтобы начать официальные переговоры уже 25 июня.

Начало переговоров подняло бы моральный дух Украины, которая более двух лет борется с полномасштабным российским вторжением и давно стремится присоединиться к западному блоку

— комментирует мотивы еврочиновников об ускорении переговоров издание.

По словам дипломатов, Брюссель и Киев ведут интенсивную двустороннюю дипломатию с Будапештом для решения проблем венгерских меньшинств на Украине. По итогам апрельских переговоров между «влиятельным» главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто «стороны отметили позитивную динамику диалога». Именно такой комментарий итогам встречи дает украинская сторона. Киев ответил на список из 11 пунктов, представленный Будапештом, и ожидает ответа Венгрии, сообщил Politico один из дипломатов.

Украина и ее сторонники в ЕС призывают к проведению межправительственной конференции между Брюсселем и Киевом до того, как Венгрия 1 июля примет председательство в Совете Евросоюза. Пока переговоры на техническом уровне идут хорошо, сказали два дипломата, и они ожидают, что новый проект будет направлен послам ЕС в ближайшие недели, чтобы они могли решить самые острые вопросы.

Бельгийские официальные лица назначили на 25 июня, всего за несколько дней до того, как Будапешт примет председательство в Совете ЕС, межправительственную конференцию (МПК) по поводу принятия официального плана вступления Украины и Молдавии в Евросоюз. Но «как всегда, невозможно предсказать, что предпримет Венгрия, пока мы не услышим решение от самого Орбана», сказал журналистам один из дипломатов.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 12:53
    «Именно членство в Евросоюзе стало одним из главных стимулов майданного госпереворота 2014 года в Киеве» —

    Членством поманили ...
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 13:02
      Начало переговоров подняло бы моральный дух Украины,

      Если что реально и поднимет украинцев, то это ... российские минные поля и "Искандеры" yes
      1. кредо Звание
        кредо
        +2
        Сегодня, 13:26
        Новости из курятника.
        "Две курицы, сбивая друг друга на ходу влетели в курятник и перебивая друг друга загалдели.
        Сидящий на шесте петух приподнялся, расправил крылья и грозно зыркая на обоих прокричал - "А ну ка заткнулись обе."

        Наступила тишина и петух продолжил - "Рябая, теперь говори."
        Рябая от счастья расправила крылья и слегка успокоившись выпалила - "Нас к обеду пригласили на экскурсию на кухню."

        Петух, приподняв крыло, показал им чтобы рябая замолчала и уже повернувшись к белой курицы спросил - "Ну а ты что скажешь, белая?"

        Теперь уже белая зарделась от счастья и так же быстро выпалила - "Нас пригласили повар с поварихой. Они были так любезны и обходительны с нами и просили на экскурсию и Вас, о любимый."

        Петух выслушал, расправил крылья и молча вылетел из курятника во двор. Он то прекрасно знал какая экскурсия ждёт его и этих безмозглых куриц на кухне." crying
    2. dauria Звание
      dauria
      +1
      Сегодня, 13:42
      Членством поманили ...

      Смешно , конечно . А если примут ? Что или кто им может помешать ? Риск не велик для НАТО , а плюсики явные , пусть даже "на потом" . Финляндия вступила - ведь это явный проигрыш России , как ни приукрашивай.
  3. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +3
    Сегодня, 12:54
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Переговоры подняли бы моральный дух: Politico сообщает о мотивах Брюсселя на принятие Украины в ЕС

    Украинцы, ну вы поняли короче, что Европа ,впрочем как и США видят в вас коллективного осла , которому можно до бесконечности поднимать "боевой дух" морковкой перед носом . Ну может не до бесконечности, а до того момента , пока вы все не закончитесь.
    1. Себастьян Аристархович Перейра Звание
      Себастьян Аристархович Перейра
      +1
      Сегодня, 13:07
      Очень похоже на " их маленько поматросим, зачаруем та и бросим " . Удивляет другое : постоянная готовность верить в близкое" завтра",которое регулярно оборачивается в далекое "потом".
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        0
        Сегодня, 13:10
        для того , чтобы у украинского обывателя бесперебойно работал интернет и телевизор , Европа экспортирует электричество в "незалежную" практически за бесценок , а там за дело принимаются профессионаьные шоумены и журналюги , обученные в той же Европе и США. Мощной такой каток на общественное сознание.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:57
    Переговоры подняли бы моральный дух: Politico сообщает о мотивах Брюсселя на принятие Украины в ЕС
    Переговоры, переговоры ... пущай говорят, если не надоело и кто то в них верит.
  5. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    +1
    Сегодня, 13:02
    Ukrajina nemá co dát státům EU! Její potraviny jsou jedovaté, vyrobené bez jakýchkoliv norem. Rozkradená a totálně zkorumpovaná Ukrajina by se stala jen další zátěží pro všechny státy fašistické EU! EU je stejná jako Ukrajina, zkorumpovaná, fašistická a rozkradená, vysávající už tak chudé občany EU!
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +2
      Сегодня, 13:02
      Украине нечего дать странам ЕС! Ее еда ядовита, приготовлена ​​без каких-либо стандартов. Разграбленная и тотально коррумпированная Украина станет очередным бременем для всех фашистских государств ЕС! ЕС такой же, как Украина, коррумпированный, фашистский и ворованный, высасывающий и без того бедных граждан ЕС!
      1. HAM Звание
        HAM
        +1
        Сегодня, 13:25
        Разговаривал как то с немцем.Он мне жаловался на помидоры и сладкий перец из Голландии--"пластмассовые" на вкус,красивые на вид....зато по евростандарту..
        1. Jsem_CZEKO68 Звание
          Jsem_CZEKO68
          0
          Сегодня, 13:58
          S rajčaty máte pravdu, napsal jste to přesně, plastová chuť, jen krásný vzhled. Hodně roků jsem si rajčata pěstoval sám, nyní už nemám možnost. Své vypěstované rajčata mají úplně jinou skvělou chuť.
          1. Jsem_CZEKO68 Звание
            Jsem_CZEKO68
            0
            Сегодня, 13:59
            Насчет помидоров Вы правы, именно это написали, вкус пластичный, просто красивый внешний вид. Много лет я выращивал помидоры самостоятельно, теперь у меня больше нет такой возможности. Их выращенные помидоры имеют совершенно другой, великолепный вкус.
  6. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 13:02
    Они вообще не палятся что кормят несбыточными надеждами
  7. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 13:05
    Дипломатия ЕС достаточно устоявшаяся и имеет долгую историю заматывания любых начинаний .
    Начало переговоров ,это просто начало переговоров !
  8. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 13:10
    Начало переговоров подняло бы моральный дух Украины, которая более двух лет борется с полномасштабным российским вторжением и давно стремится присоединиться к западному блоку

    — комментирует мотивы еврочиновников об ускорении переговоров издание Politico.
    Интересная комбинация с поднятием морального духа Украины. Не с принятием в ЕС , а всего лишь для поднятия морального духа. Кстати морального духа Украины все меньше и меньше учитывая сколько душ переехало в страны ЕС в виде беженцев (скорее убежанцев) и сколько душ Зеленский отправил на тот свет по настоянию американских актеров типа Шона Пенна и режиссеров "украинского кино" из американского посольства. В Politico лучше бы охарактеризовали выдачу МУС ордеров на Нетоньяху и Галанта.
  9. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 13:12
    . Начало переговоров подняло бы моральный дух Украины,
    морковка увядает и ослик не хочет идти. Нужны переговоры (замена морковки), чтобы ослик (Украина) побежал быстрее в угоду западным "идеалам".
  10. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +2
    Сегодня, 13:15
    Не понимаю как можно принимать в экономический союз воюющую страну, с кучей долгов по кредитам и живущую на 50% на финансовые подачки. А ведь в этом союзе жесткие условия для членов, а уж для кандидатов тем более. sad
  11. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 13:57
    Надо, надо принять, чтобы побыстрее это недоразумение развалилось.