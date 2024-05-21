Турецкий обозреватель не исключает связь крушения вертолёта Эбрахима Раиси с внутриполитической борьбой за власть в Иране

Гибель иранского президента Эбрахима Раиси при крушении вертолета в провинции Восточный Азербайджан могла стать результатом внутриполитической борьбы за власть в республике. С таким предположением выступило турецкое издание Hurriyet.Хотя власти Ирана и заявляют о неисправности вертолета, приведшей к гибели Раиси, исключать версии о внутриполитической борьбе за власть в Иране, а также внешнем воздействии не нужно. Как утверждает обозреватель издания Абдулькадир Сельви, главным подозреваемым в случае внешнего заговора остается Израиль, от которого нитки тянутся к США, ведь без одобрения Вашингтона Тель-Авив не действует.Вариант с внутриполитической борьбой за власть тоже имеет место быть, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи уже в преклонном возрасте, а Эбрахима Раиси пророчили на его место, что не всем нравилось. В частности, в окружении Хаменеи видели его приемником только сына духовного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи. Также не исключен вариант, что Раиси не был главной целью, охота шла на главу МИД Ирана Амира Абдоллахияна, который был претендентом на пост президента.В любом случае, подчеркивает турецкий обозреватель, беспорядков в Иране в связи с гибелью Раиси ожидать не стоит, верховная власть в республике все же принадлежит аятолле Али Хаменеи.Между тем в Тегеране продолжают утверждать, что причиной катастрофы, унесшей жизни нескольких высших чиновников Ирана, была техническая неисправность вертолета. В республике объявлен пятидневный траур.

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