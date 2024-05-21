Турецкий обозреватель не исключает связь крушения вертолёта Эбрахима Раиси с внутриполитической борьбой за власть в Иране

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Турецкий обозреватель не исключает связь крушения вертолёта Эбрахима Раиси с внутриполитической борьбой за власть в Иране

Гибель иранского президента Эбрахима Раиси при крушении вертолета в провинции Восточный Азербайджан могла стать результатом внутриполитической борьбы за власть в республике. С таким предположением выступило турецкое издание Hurriyet.

Хотя власти Ирана и заявляют о неисправности вертолета, приведшей к гибели Раиси, исключать версии о внутриполитической борьбе за власть в Иране, а также внешнем воздействии не нужно. Как утверждает обозреватель издания Абдулькадир Сельви, главным подозреваемым в случае внешнего заговора остается Израиль, от которого нитки тянутся к США, ведь без одобрения Вашингтона Тель-Авив не действует.



Вариант с внутриполитической борьбой за власть тоже имеет место быть, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи уже в преклонном возрасте, а Эбрахима Раиси пророчили на его место, что не всем нравилось. В частности, в окружении Хаменеи видели его приемником только сына духовного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи. Также не исключен вариант, что Раиси не был главной целью, охота шла на главу МИД Ирана Амира Абдоллахияна, который был претендентом на пост президента.

В любом случае, подчеркивает турецкий обозреватель, беспорядков в Иране в связи с гибелью Раиси ожидать не стоит, верховная власть в республике все же принадлежит аятолле Али Хаменеи.

Между тем в Тегеране продолжают утверждать, что причиной катастрофы, унесшей жизни нескольких высших чиновников Ирана, была техническая неисправность вертолета. В республике объявлен пятидневный траур.
11 комментариев
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  1. Andobor Звание
    Andobor
    +2
    Сегодня, 10:47
    Да, это только поляки из за тумана и понтов "рулей" бьются.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    -3
    Сегодня, 10:49
    ятина уже выложила этот сценарий , хотя уши Израиля торчат во все стороны.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 10:51
      Т.е во Вьетнаме, когда группа из Ил-76 и истребителей пилотажной группы, последние в условиях плохой видимости вошли в гору, а Ил-76 полетел дальше, это тоже был чей то умысел?
      1. Аргон Звание
        Аргон
        +1
        Сегодня, 11:10
        Сравнили х с пальцем? Где истребитеди и где президентский борт? Вообще зачем стараться все перевернуть?
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          0
          Сегодня, 11:13
          Извините, летело 3 борта, старый американский Белл и три наших посконных Миля. В гору вошёл только американец, наши полетели себе дальше. За чём во всём видеть заговор?
          1. Аргон Звание
            Аргон
            0
            Сегодня, 11:16
            Вы не понимаете вообще? Это БОРТ НОМЕР 1 не самого отсталого государства. Там все прорабатывается до мелочей! Даже диверсия. А вот случайности не случайны в таких случаях. Мне все же в голову только один вариант приходит. Перехват Управления...
            1. Копчёный Звание
              Копчёный
              0
              Сегодня, 11:17
              Вы понимаете, что это старый американский вертолёт и модернизировать его нормально, может только производитель. И что даже с современно авионикой человеческий фактор никуда не делся. Я сам люблю заговоры и "перехваты управления", но в кино под пивко. В жизни всё скучнее.
  3. курвиметр Звание
    курвиметр
    0
    Сегодня, 11:04
    Вот это уже теплее... wink Но внешний враг всегда удобнее.
  4. sodium20 Звание
    sodium20
    0
    Сегодня, 11:24
    My first suggestion is, If you are a Pro-Russian or Pro-China - leader, politician, celebrity, technocrat or businessman, 'never ever use a helicopter outside your own country'.

    My first question is whether the helicopter parts (mechanical, electrical and electronic) was tampered or not? The culprit may be W*, X*, Y* or Z*.

    W - Aged helicopter, lack of maintenance and service.
    X - Weather conditions.
    Y - His (Raisi's) enemies inside Iran.
    Z - Israeli leadership.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:33
    Можно рассматривать любые версии ,но в такой туман авиация не поднимается в воздух ,по любым правилам
  6. AdAstra Звание
    AdAstra
    0
    Сегодня, 11:49
    А какая у них там может быть борьба когда там самый главный у них - аятолла, а остальные все так?