В ВМС США создаётся новая эскадра беспилотных кораблей

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В ВМС США создаётся новая эскадра беспилотных кораблей

В ВМС США создается новая эскадрилья, в состав которой входят небольшие морские беспилотники. Третья эскадра беспилотных надводных кораблей формируется на военно-морской базе Сан-Диего, будет включать в себя небольшие беспилотные надводные корабли, в том числе Global Autonomous Reconnaissance Craft (GARC). Создание беспилотной эскадрильи является последним шагом к созданию гибридного флота пилотируемых и беспилотных систем. В состав формирования войдут эксперты по компьютерному зрению, автономности задач, автономности навигации, системам обработки данных, искусственному интеллекту и машинному обучению.

Как сообщает издание Defensescoop, формирование новой эскадра происходит на фоне продвижения Пентагоном своей инициативы "Репликатор", целью которой является ускорение программ по размещению автономных систем, чтобы обеспечить армии США способность противостоять растущей военной мощи Китая. Пентагон уже выделил на финансирование программы в 2024 году 500 миллионов долларов и запросил аналогичную сумму на следующий финансовый год.



В рамках программы Пентагона для ВМС США уже разрабатывается несколько типов беспилотных надводных кораблей. В частности, в программу входит создание небольших автономных морских дронов, которые могут работать группами для наблюдения и поражения кораблей противника.

В официальном пресс-релизе также указывается, что эта эскадра станет своеобразным краеугольным камнем в процессе дальнейших разработок в области эксплуатации и обслуживания беспилотных систем.
5 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    +2
    Сегодня, 11:38
    Палка о двух концах и создание такого же флота у потенциальных противников США вскоре может привести к тому, что все американские эскадры надводных кораблей будут стоять исключительно в своих гаванях. hi
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 11:48
      Эта проблема для всех флотов.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:40
    Как там "морское право" говорит о беспилотниках?Хуситы говорят пятый БПЛА завалили,разведчик оказывается не жилец если " забор" перелетит.Уже 5 ый отлётался.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 11:49
      Хуситы животворящие, сегодня сбили еще один тяжелый американский разведчик MQ-9 Reaper над Аль-Байдой. Итого уже шесть.Новость последнего часа .
  3. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    +1
    Сегодня, 11:47
    Столкнули Украину с Россией. В Черном море выглядели применение беспилотных катеров.
    Извлекли выгоду о планировании войн будущего, методах её ведения, применяемых вооружений.
    А украинцы стараются..., да и мы тоже.