В ВМС США создаётся новая эскадра беспилотных кораблей
5
В ВМС США создается новая эскадрилья, в состав которой входят небольшие морские беспилотники. Третья эскадра беспилотных надводных кораблей формируется на военно-морской базе Сан-Диего, будет включать в себя небольшие беспилотные надводные корабли, в том числе Global Autonomous Reconnaissance Craft (GARC). Создание беспилотной эскадрильи является последним шагом к созданию гибридного флота пилотируемых и беспилотных систем. В состав формирования войдут эксперты по компьютерному зрению, автономности задач, автономности навигации, системам обработки данных, искусственному интеллекту и машинному обучению.
Как сообщает издание Defensescoop, формирование новой эскадра происходит на фоне продвижения Пентагоном своей инициативы "Репликатор", целью которой является ускорение программ по размещению автономных систем, чтобы обеспечить армии США способность противостоять растущей военной мощи Китая. Пентагон уже выделил на финансирование программы в 2024 году 500 миллионов долларов и запросил аналогичную сумму на следующий финансовый год.
В рамках программы Пентагона для ВМС США уже разрабатывается несколько типов беспилотных надводных кораблей. В частности, в программу входит создание небольших автономных морских дронов, которые могут работать группами для наблюдения и поражения кораблей противника.
В официальном пресс-релизе также указывается, что эта эскадра станет своеобразным краеугольным камнем в процессе дальнейших разработок в области эксплуатации и обслуживания беспилотных систем.
maritimerobotics.com
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация