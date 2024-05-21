Словацкий обозреватель: Полиция не подтвердила, что жена стрелявшего в премьера Роберта Фицо Юрая Цинтулы является украинкой

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Словацкий обозреватель: Полиция не подтвердила, что жена стрелявшего в премьера Роберта Фицо Юрая Цинтулы является украинкой

В словацкой прессе выходит материал, посвящённый покушению на премьер-министра Роберта Фицо. Автором этого материала является обозреватель Томаш Кысель. А сам материал явно направлен на то, чтобы попытаться всеми силами отвести подозрения от украинских и западных спецслужб в причастности к нападению на главу правительства.

Автор материала рассматривает несколько ранее вышедших публикаций, где говорится, что жена стрелявшего в премьера Фицо Юрая Цинтулы – украинка. В материале Кысель, ссылаясь на главу республиканской полиции Любомира Солока пишет, что это не так.



Из статьи:

Полиция этого не подтвердила. Это похоже на фейк. Жена стрелка на самом деле является бывшей учительницей и сейчас на пенсии.

И в данном случае аргументация несколько непонятна. Будто бы бывшая учительница не может быть родом с территории Украины. По крайней мере, никаких её данных, чтобы независимо проверить информацию, не публикуется.

Тот же обозреватель пытается вывести из-под подозрения и проевропейские (проамериканские) силы в Словакии. Напомним, что сразу же после покушения на Фицо, один из его заместителей обвинил в нападении оппозицию. В материале Томаша Кыселя заявлено, что стрелявший в председателя словацкого правительства «к оппозиционным партиям не имеет никакого отношения».

В итоге материал словацкого обозревателя пытается создать из Юрая Цинтулы образ преступника-одиночки, который действовал исключительно сам. Не опровергается только то, что он в 1980-е годы попадал в поле зрения Службы безопасности Чехословакии как антикоммунистический активист. Наличие таких архивных документов решили не оспаривать.
10 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:12
    «Жена стрелка на самом деле является бывшей учительницей» —

    — Не верят в Европе что украинка может быть учительницей,даже бывшей ...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 11:15
      как антикоммунистический активист.
      И жена не украинка, а бывшая учительница.... request
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        0
        Сегодня, 11:45
        Сразу вспомнился Вольфович - "Мама – русская, папа – юрист" yes
    2. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 11:25
      что украинка может быть учительницей,даже бывшей ...

      Была у меня одна. Фамилия на - чук заканчивается. Сейчас учитель младших классов. Хороша была, всё делала и просить не надо было.
      По-моему белорусские корни...а может украинские. Не помню...
  2. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 11:13
    В итоге материал словацкого обозревателя пытается создать из Юрая Цинтулы образ преступника-одиночки, который действовал исключительно сам...

    Осталось его признать последователем Освальда и найти "борца за справедливость", который пристрелит этого Юрая в качестве мести за Фицо. hi
  3. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 11:22
    Наверное,на ней уже были кружевные труселя.....поэтому полиция и догадалась,что она не украинка...
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:24
    сам материал явно направлен на то, чтобы попытаться всеми силами отвести подозрения от украинских и западных спецслужб в причастности к нападению на главу правительства.
    В любой стране найдется журналюшка и не один, который из различных побуждений, в т.ч. меркантильных обязательно постарается обелить тех кому это покушение было выгодно. Вчера показывали видео где этот Цинтула с плакатом в руках выкрикивает: "Да здравствует Украина!" А уж как в ЕС многие чиновники-русофобы были заинтересованы в устранение словацкого премьера.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 11:28
    Как только появляется украинский след в преступления ,то происходят просто чудеса.Колхозники из Украины становятся супер водолазами ,появляется новая национальность - учительница.
  6. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 11:30
    Надо понимать, что при выходе на пенсию украинцы перестают быть таковыми. Это же прописные истины!
  7. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 11:39
    Все правильно, ибо, как гласит Армянское радио:
    Чем отличается хо хо л от украинца?
    Тем что украинец живёт на Украине, а хо хо л в Канаде laughing.
    Правда эта не доехала...