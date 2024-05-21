Словацкий обозреватель: Полиция не подтвердила, что жена стрелявшего в премьера Роберта Фицо Юрая Цинтулы является украинкой

Полиция этого не подтвердила. Это похоже на фейк. Жена стрелка на самом деле является бывшей учительницей и сейчас на пенсии.

В словацкой прессе выходит материал, посвящённый покушению на премьер-министра Роберта Фицо. Автором этого материала является обозреватель Томаш Кысель. А сам материал явно направлен на то, чтобы попытаться всеми силами отвести подозрения от украинских и западных спецслужб в причастности к нападению на главу правительства.Автор материала рассматривает несколько ранее вышедших публикаций, где говорится, что жена стрелявшего в премьера Фицо Юрая Цинтулы – украинка. В материале Кысель, ссылаясь на главу республиканской полиции Любомира Солока пишет, что это не так.Из статьи:И в данном случае аргументация несколько непонятна. Будто бы бывшая учительница не может быть родом с территории Украины. По крайней мере, никаких её данных, чтобы независимо проверить информацию, не публикуется.Тот же обозреватель пытается вывести из-под подозрения и проевропейские (проамериканские) силы в Словакии. Напомним, что сразу же после покушения на Фицо, один из его заместителей обвинил в нападении оппозицию. В материале Томаша Кыселя заявлено, что стрелявший в председателя словацкого правительства «к оппозиционным партиям не имеет никакого отношения».В итоге материал словацкого обозревателя пытается создать из Юрая Цинтулы образ преступника-одиночки, который действовал исключительно сам. Не опровергается только то, что он в 1980-е годы попадал в поле зрения Службы безопасности Чехословакии как антикоммунистический активист. Наличие таких архивных документов решили не оспаривать.