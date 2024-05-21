Украинский ресурс: Прорыв российских войск в Волчанске грозит созданием «самого большого» котла для ВСУ

Прорыв российских войск на Волчанском направлении грозит созданием котла для Купянской группировки ВСУ, это прекрасно понимают в Генштабе, предпринимая попытки не допустить развития такой ситуации. Однако положение для украинской армии очень тяжелое, вариант с котлом становится все более вероятным. Об этом пишут российские ресурсы.На сегодняшний день ситуация для ВСУ в Харьковской области реально «очень печальная», сейчас Киев сжигает в попытках остановить продвижение российских войск резервы, которые готовились для обещанного наступления. По данным украинских ресурсов, в тот же Волчанск перебрасывается дефицитная техника, а также имеющийся личный состав. Но это временная мера, город скоро будет сдан. А вот затем последует то, для чего командование ВС России затеяло всю операцию в Харьковской области.По мнению украинских экспертов, прорвав оборону в Волчанске, ВС России пойдут вперед вдоль реки Северский Донец до населенного пункта Печенеги, тем самым создавая огромный котел, куда попадет Купянская группировка ВСУ, если только не поступит приказ на отход и оставление Купянска. Но этот вариант маловероятен, Киев снова прикажет стоять до конца и не сдавать территории.- пишет «Легитимный».Настроение в ВСУ и так не очень радостное, моральный дух очень низок, но он упадет еще ниже в случае образования котла у Купянска. Несколько поражений подряд могут поставить крест на дальнейшем желании ВСУ сопротивляться.

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