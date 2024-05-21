Украинский ресурс: Прорыв российских войск в Волчанске грозит созданием «самого большого» котла для ВСУ

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Украинский ресурс: Прорыв российских войск в Волчанске грозит созданием «самого большого» котла для ВСУ

Прорыв российских войск на Волчанском направлении грозит созданием котла для Купянской группировки ВСУ, это прекрасно понимают в Генштабе, предпринимая попытки не допустить развития такой ситуации. Однако положение для украинской армии очень тяжелое, вариант с котлом становится все более вероятным. Об этом пишут российские ресурсы.

На сегодняшний день ситуация для ВСУ в Харьковской области реально «очень печальная», сейчас Киев сжигает в попытках остановить продвижение российских войск резервы, которые готовились для обещанного наступления. По данным украинских ресурсов, в тот же Волчанск перебрасывается дефицитная техника, а также имеющийся личный состав. Но это временная мера, город скоро будет сдан. А вот затем последует то, для чего командование ВС России затеяло всю операцию в Харьковской области.



По мнению украинских экспертов, прорвав оборону в Волчанске, ВС России пойдут вперед вдоль реки Северский Донец до населенного пункта Печенеги, тем самым создавая огромный котел, куда попадет Купянская группировка ВСУ, если только не поступит приказ на отход и оставление Купянска. Но этот вариант маловероятен, Киев снова прикажет стоять до конца и не сдавать территории.


(...) россияне могут пойти до населенного пункта Печенеги, создавая огромный рукав, который потом начнут захлопывать, направляясь к Купянску. Если это им удастся, то ВСУ могут попасть в самый большой котел за всю историю конфликта.

- пишет «Легитимный».

Настроение в ВСУ и так не очень радостное, моральный дух очень низок, но он упадет еще ниже в случае образования котла у Купянска. Несколько поражений подряд могут поставить крест на дальнейшем желании ВСУ сопротивляться.
20 комментариев
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  1. НЕзлобный
    НЕзлобный
    +2
    Сегодня, 11:28
    Котёл. Да. Но. В реалиях и силами, соизмеримыми во Второй Мировой с фашистами. В данном случае - нет таких сил для полноценного котла как в Сталинграде. Объективно. А географически - ну, красиво.
    А военные могут также журналисту легко добавить: любой "рукав" надо ещё и уметь удержать, чтобы с "боков не подрезали".
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 11:34
      Как сказать. Ведь и со стороны свинарника силы не те, что у нацистов. Дело мне кажется больше в оперативном искусстве.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:28
    «Прорыв российских войск в Волчанске грозит созданием "самого большого" котла для ВСУ» —

    — Свидомым к котлам не привыкать ...
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 11:44
      Ага.И сколько же этих котлов было?В Мариупле два года назад.И все ..
      1. Tagan Звание
        Tagan
        0
        Сегодня, 11:49
        Ага.И сколько же этих котлов было?В Мариупле два года назад.И все ..

        У вас с памятью совсем беда?
  3. Село Звание
    Село
    0
    Сегодня, 11:29
    Несколько поражений подряд могут поставить крест на дальнейшем желании ВСУ сопротивляться.

    Желание у них врятли пропадет, но вот возможности должны иссякнуть.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +5
    Сегодня, 11:29
    Прорыв российских войск на Волчанском направлении грозит созданием котла для Купянской группировки ВСУ
    Будем надеяться, что так и случится. И вот тогда не спеша и планомерно уничтожать эту группировку лишенную возможности пополнять свои запасы не давая ни каких "коридоров". За обстрел городов и мирного населения спрос должен быть жестким.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 11:38
      И вот тогда не спеша и планомерно...

      ...мы поимеем всё стадо(с)
  5. кредо Звание
    кредо
    +3
    Сегодня, 11:29
    ...Настроение в ВСУ и так не очень радостное, моральный дух очень низок, но он упадет еще ниже в случае образования котла у Купянска. Несколько поражений подряд могут поставить крест на дальнейшем желании ВСУ сопротивляться...

    Раз до сих пор и за два года СВО у войск ВСУ не возникло желания прекратить войну и сдаться на милость победителя, то с чего оно возникнет в случае образования котла. Их либо утилизирует командование ВСУ и их бешенный верховный либо отведёт к Харькову. hi
    1. Село Звание
      Село
      0
      Сегодня, 11:33
      Кстати да, такое ощущение, что все всушные резервы гнездились в харькове. Сейчас их вытянули в сельскую местность, для более удобной утилизации.
    2. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +3
      Сегодня, 11:46
      Раз до сих пор и за два года СВО у войск ВСУ не возникло желания прекратить войну

      Согласен. Разговоры о "падении духа", что ведутся 2+ года после каждого приема в плен группы из нескольких кабанов, пока бессмысленны. Говорить можно когда в плен регулярно пойдут батальоны/ полки хотя бы.
  6. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +2
    Сегодня, 11:29
    Во время нынешний военной кампании таких прорывов ещё не было. Февраль 2022 в счёт не берём, ибо тогда армия шла вперёд почти без сопротивления противника. Насколько вообще такие прорывы сейчас возможны без подавления вражеской беспилотной авиации?
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 11:38
      Прорывы как и тогда неожиданные и быстрые нужны. Чтобы противник подтягивать силы не успевал. Беспилотные или любые другие
  7. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 11:31
    И командование ВСУ , понимая это , стягивает беспрецедентное количество резервов на Харьковское направление и бросает их в мясорубку, не считаясь с потерями. ВС РФ практически уничтожен механизированный батальон 3 отбр ВСУ, который выведен из Волчанска на расформирование (потери составили более 70 процентов личного состава)
  8. alovrov Звание
    alovrov
    +2
    Сегодня, 11:32
    Волчанск будут брать не менее года. Какой там котел.
  9. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +6
    Сегодня, 11:32
    Смысл писать о прорывах в Волчанске, которых пока нет. Сколько раз уже забегали вперед с прогнозами и хотелками, заканчивались все это тишиной в эфире и все спикеры делали вид будто непричастны к бессмысленной пропаганде. Помнится Картаполов накануне операции высказывался в подобном ключе. 2 недели и мы в Куеве. Потом притих, но продолжает выступать экспертом. Какие-то выводы надо из происходящего делать
  10. Rage66 Звание
    Rage66
    +2
    Сегодня, 11:36
    Чтобы прикрыть фланги этого "рукава", пяти батальонов ВС РФ, о которых пишут, на этом направлении мало.
    Или мы многого не знаем, что вполне вероятно hi
    1. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      +2
      Сегодня, 11:51
      Скажу честно. Я ничего не понимаю в наших действиях.
      Надеюсь и шумеры тоже.
  11. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 11:51
    Цитата: alovrov
    Волчанск будут брать не менее года. Какой там котел.

    Серьезно? Надо запомнить.
  12. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 11:54
    У нас в генштабе разлюбили котлы, да и в комментах есть толпа любителей рассказать что загонять врага в котел это плохо, что чем больше мы побеждаем тем меньше мы побеждаем и так далее. Из Попасной и Авдеевки всех выпустили, да и из Мариуполя Абрамович устроил воздушный мост